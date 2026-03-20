2026年4月3日 沖縄の玄関口・那覇市国際通りの入り口に新しいホテルモントレが誕生します♪ホテルモントレ ラ・スール那覇 《スカイマーク公式ダイナミックパッケージ・たす旅》航空券＋ホテルがお得♪

スカイパックツアーズ株式会社ホテルモントレ ラ・スール那覇

《スカイパックツアーズ公式サイト》

https://www.skypaktours.co.jp/

《たす旅 予約サイト》

https://www.skypaktours.co.jp/st/ja/skymarkdp

スカイパックツアーズ株式会社（本社：東京都中央区、社長：横山正巳）は、スカイマークの航空券とホテルがセットになったスカイマーク公式・旅行商品（ダイナミックパッケージ）『たす旅』にて、2026年4月3日リブランドオープンする『ホテルモントレ ラ・スール那覇』の販売を開始しました。

【ホテルモントレ ラ・スール那覇】

１.ロビーや全客室を改装し、2026年4月3日リブランドオープン！

那覇空港からのアクセスも良好で、観光やビジネスの拠点として最適なロケーションです。沖縄随一の賑わいを見せる国際通りに面しながらも、館内に一歩足を踏み入れれば、 沖縄の満天の星と美しい海をイメージした、上質で落ち着いた空間が広がります。

２.県都・那覇市で文化・歴史に触れる

都会的な街並みの中に首里城跡などの文化遺産が数多く点在する観光都市で、アクティブな1日をお過ごしください。琉球ガラスや紅型、首里織りなど沖縄ならではの、伝統工芸に触れることができます。また、沖縄そばやタコライス、三線の音色が響く居酒屋やライブハウスまで地元の味覚や雰囲気を気軽に愉しめるのも魅力のひとつです。

３.那覇空港からホテルまでは、モノレールで乗り換えなしのダイレクトアクセス

空港ターミナルに直結したモノレール「那覇空港駅」よりご乗車いただき、「県庁前駅」下車。駅からは国際通り入口方面へ徒歩2分と、重い荷物をお持ちでも移動がスムーズです。沖縄県庁やビジネス街への利便性に優れながら、一歩外に出れば賑やかな国際通り。到着後すぐに観光やビジネスの活動を始められる、最高のロケーションです。

【ダイナミックパッケージ『たす旅』とは】

『たす旅』は、スカイマーク航空券と宿泊施設を自由に組み合わせ、WEB上で予約できるダイナミックパッケージです。お客様の旅のスタイルや目的に合わせて、柔軟に旅行プランをつくることができ、スカイパックツアーズならではの旅を提供いたします。

『たす旅』内観（イメージ）エントランス（イメージ）客室（イメージ）朝食（イメージ）スカイマーク１スカイマーク２スカイマーク３

【WEB予約限定】期間限定で、スカイマーク公式ダイナミックパッケージ「たす旅」SKYMARK in KOBE 20th 第3弾を開催中。神戸空港着限定でクーポン配布♪最大30,000円OFF！

『たす旅』は、スカイマークの航空券とホテルを自由に組み合わせて予約できるWEB予約限定の旅行商品です。2026年10月24日（土）帰着分まで、スカイマークの全就航路線で利用可能です。

たす旅 ⇒ https://www.skypaktours.co.jp/st/ja/skymarkdp

【キャンペーン概要】

・予約対象期間：2026年3月18日（水）12:00 ～ 2026年3月31日（火）18:00

・旅行対象期間：2026年5月1日（金）出発 ～ 2026年7月31日（金）帰着

・対象フライト：神戸行（新千歳発・羽田発・茨城発・仙台発・鹿児島発・奄美大島発・長崎発・那覇発・下地島発）

※OFFクーポンはご旅行のお申込み時、ご利用上限数に達した時点で、新規獲得やご利用ができなくなります。

『たす旅』の特徴

・スカイマーク公式ページ掲載

・航空券とホテルを自由に選択し旅行プランを作成。

・24時間いつでもどこでもWEB上で簡単に予約。

・出発前日の16：59まで申し込み可能。

・スカイマークが就航する全ての路線で利用可能。

・リアルタイムの空席や料金に基づいて最適なプランを提案。

SKYMARK in KOBE 20th 第3弾

スカイパックツアーズ株式会社 東京本社

TEL:03-5821-8551