【3月20日 動物愛護デー】PLACOLE＆DRESSY「チャリティ婚姻届」寄付実績のご報告と継続のお知らせ・新たに婚姻届も発売開始！

株式会社プラコレ

「PLACOLE & DRESSY」ブランドを展開する冒険社プラコレ（本社：神奈川県鎌倉市、代表取締役CEO：武藤功樹）は、3月20日の「動物愛護デー」に合わせて、売上の一部を動物愛護団体に寄付するチャリティ婚姻届は多くのご賛同をいただき、同年末までの寄付総額は28,100円となりましたことをご報告いたします。

「チャリティ婚姻届」寄付実績のご報告

2025年3月20日の「動物愛護デー」にあわせてスタートした「チャリティ婚姻届」は、結婚という人生の節目を通じて、動物福祉に貢献する新しい社会参加の形として、多くのご支持をいただいてまいりました。この度、2025年3月～12月までの約9か月間において、合計28,100円の寄付金が集まりましたことをご報告いたします。この寄付金は、全額を公益財団法人 神奈川県動物愛護協会へ寄付し、保護動物の支援活動に役立てられています。

■ 寄付金実績（2025年3月20日～12月31日）

寄付総額：28,100円

寄付先：公益財団法人 神奈川県動物愛護協会

※寄付金は全額、保護動物の医療・ケア・譲渡活動支援に役立てられます。

プロジェクトの背景と想い

近年、ペットの飼育放棄や動物虐待が深刻な社会問題として注目されており、特に保護施設に収容される犬や猫の数は増加傾向にあります。一方で、動物愛護団体は慢性的な資金不足・人手不足に直面しており、保護された動物たちへの医療やケア、里親探しには多くの課題が存在します。そのような中で私たちは、「結婚を機に動物愛護活動に貢献できる仕組みをつくりたい」という想いから、2025年3月このプロジェクトを立ち上げました。

『PLACOLE & DRESSY』のスタッフにも動物を愛するメンバーが多く在籍しており、実際に保護動物を家族に迎えているスタッフも少なくありません。動物への思いを大切にしながら、社会の課題と結婚という希望に満ちた瞬間をつなげる形で、少しでも支援の輪を広げていけたらと願っています。

2026年度も継続して「チャリティ婚姻届」を実施！

2026年度も、本プロジェクトを引き続き継続いたします。また今年は、新たに特別デザインの婚姻届が登場し、さまざまな動物をテーマにしたバリエーションが追加されました。購入された婚姻届1枚につき、売上の一部が動物愛護団体に寄付される仕組みとなっており、結婚という人生の節目を通じて社会貢献につながる新たな選択肢として今後も展開してまいります。

チャリティ婚姻届の特徴

▪️売上の一部を動物愛護団体に寄付

婚姻届1枚ごとに、売上の一部が動物保護活動へ寄付されます。

▪️動物をテーマにしたデザイン

犬や猫、うさぎなど、さまざまな動物をモチーフにしたデザインで、動物好きのカップルにぴったり。

▪️全国の役所で提出可能

通常の婚姻届と同様に、全国の役所で正式に提出できます。

今月のカバーモデル

■3月号表紙

カバーモデル：俳優/モデル 生見愛瑠

特集記事 https://dressy.pla-cole.wedding/202603-placoledressy/

PLACOLE&DRESSYブランドストーリー

Magical in life

-人生に魔法を-

PLACOLE(planning collection)

-多様な個性に-



DRESSY

-煌めきをあたえる-



PLACOLE＆DRESSY

-個性が煌めく魔法の言葉-



PLACOLE＆DRESSY 『個性が煌めく魔法の言葉』 "100人の人生に100通りに煌めく魔法をかける"をテーマに創設された古都鎌倉発のラグジュアリーブランド。 ウェディングドレスを中心に最先端で価値あるものを発信するファッションメディアを運営。 ドレスとお花がモチーフのオリジナルアイテムは、ジュエリー、アクセサリー、食器、紅茶、等、 日常にすこしでも煌めきを与えたい願いを込めて、ウェディングドレスの伝統を重んじながら、 常識をブレイクスルーする独創的なアイデアと最高級の品質で心を込めて制作している製品です。

冒険社プラコレの冒険日誌

冒険社プラコレは2015年11月2日に会社設立し、公式運営するFacebook、Twitter、Instagram、TikTokでは合計フォロワー数は250万人を超えました。自社メディア『DRESSY』や『美花嫁図鑑farny』なども運営し、合計PV数は月間260万PVを突破！ 高級ウェディングドレスが最大90%OFFで購入できる通販サイト「DRESSYONLINE」も展開しています。上記のサービスや、その他、結婚式にまつわる情報やサービスをまとめた花嫁アプリ「PLACOLE ＆ DRESSY │プラコレ＆ ドレシー」は2025年6月時点で累計21万ダウンロードを突破しました。

【会社概要】

社名：冒険社プラコレ

URL：https://pla-cole.co/

所在地：神奈川県横浜市西区南幸1丁目1-1JR横浜タワー21階

設立：2015年11月2日

代表取締役CEO：武藤功樹

事業内容

『PLACOLE＆DRESSY』ブランド/マーケティング事業

『DRESSY』ファッションメディア事業

『DRESSYCAFE』カフェ/ショップ事業

『ViKet Town』メタバースオフィス事業

冒険社プラコレの各拠点

世界中どこにいても同じ空間・時間で仲間と働けるメタバース空間を『ViKet Town（ビケットタウン）』を本社としています。また、2022年1月にはJR横浜タワー21階に「DRESSY ROOM」を横浜にオープンしました。その後も、2022年6月には鎌倉に「DRESSYCAFE KAMAKURA」を、2023年6月には名古屋に「DRESSYCAFE NAGOYA・DRESSY ROOM」の2店舗目を開設。さらに、2025年秋には大阪に「DRESSYCAFE OSAKA・DRESSY ROOM」のオープンを予定しています。



【運営自社サービス一覧】

▪PLACOLE&DRESSY（プラコレ&ドレシー）

IOS：https://apple.co/3JraLIz / Android：https://bit.ly/3FaQTH5

▪PLACOLE WEDDING （プラコレウェディング）

https://pla-cole.wedding/

▪DRESSY（ドレシー）

https://dressy.pla-cole.wedding/

▪美花嫁図鑑 farny（ファーニー）

https://www.farny.jp/

▪DRESSY ONLINE（ドレシーオンライン）

https://weddingdress.pla-cole.wedding/

▪DRESSY ROOM YOKOHAMAhttps://pla-cole.wedding/advisers

▪DRESSYCAFE KAMAKURAhttps://dressyroom-tea.pla-cole.wedding/

▪DRESSYCAFE NAGOYAhttps://dressycafe-nagoya.pla-cole.wedding/

▪ViKet Town（ビケットタウン）

https://viket-town.com/

▪IG analyticshttps://ig-analytics.placole.wedding/

▪MA（SNS+LP） PLANhttps://pla-cole.co/works_lp/

▼PLACOLE & DRESSY 各アカウント

Instagram

ドレス：https://www.instagram.com/placole_dressy

美花嫁図鑑：https://www.instagram.com/farny_wedding

式場紹介：https://www.instagram.com/wedding_adviser

オリジナルブランド：https://www.instagram.com/wands_dress

EC/通販：https://www.instagram.com/dressyonline_

Baby：https://www.instagram.com/dressy.baby

鎌倉cafe：https://www.instagram.com/dressycafe_kamakura/

名駅cafe：https://www.instagram.com/dressycafe_nagoya

会社広報：https://www.instagram.com/placole_inc

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ドレス/雑誌：https://www.tiktok.com/@placole_dressy

花嫁レポ：https://www.tiktok.com/@placole.hanayomereport

式場紹介：https://www.tiktok.com/@placolewedding

ウェディングソング： https://www.tiktok.com/@placole_music_

EC/通販： https://www.tiktok.com/@dressy_online

鎌倉cafe：https://www.tiktok.com/@dressycafe_kamakura

名駅cafe：https://www.tiktok.com/@dressycafe_nagoya

会社広報：https://www.tiktok.com/@placole_inc

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@placole_dressy：https://twitter.com/placole_dressy

YouTube

▪PLACOLE&DRESSY CHANNEL

https://www.youtube.com/@placoledressychannel7590

▪DRESSY CAFE

https://www.youtube.com/@dressyroomtea6236

▪美花嫁図鑑

https://www.youtube.com/@placoleweddingadviser1896