【2026年3月20日(金・祝)リニューアルOPEN！】「AIGAN 新潟亀田インター店」

愛眼株式会社

メガネ・補聴器を取り扱う「AIGAN」（https://www.aigan.co.jp/）を運営する愛眼株式会社（本社：大阪市天王寺区、代表取締役社長：佐々 昌俊）は、新潟県新潟市江南区のイオンモール新潟亀田インター2Fに出店する「AIGAN イオンモール新潟亀田インター店」を、2026年3月20日(金・祝)にリニューアルオープンいたしました。

■本店舗の特長

地域のお客様に「便利」と「快適」を届ける店舗へ

「地域のお客様に便利なお店」をコンセプトに、ゆっくりとメガネ選びを楽しめる空間へと「AIGAN イオンモール新潟亀田インター店」は生まれ変わりました。専門知識を持つスタッフが、ライフスタイルに合わせた最適なメガネ作りをサポートいたします。

- 国家検定資格「眼鏡作製技能士」が在籍

確かな知識と技術を持つ専門家が、お客様の「見える」に関するお悩みに親切・丁寧に対応いたします。

- 安心のレンズ付き価格

店内メガネは全品レンズセット価格。近視・遠視・乱視・老視の単焦点レンズはもちろん、値札表示価格が\13,200(税込)以上のメガネは遠近両用レンズも追加料金なしで対応しております。

- 幅広い品揃え

AIGANプライベートブランドをはじめ、高品質な機能性メガネ、人気のラグジュアリーブランド、キッズメガネ、サングラスまで、豊富にラインナップ。

- 「聞こえ」の相談もより身近に

プライバシーを保ちながら相談できる専用スペースにて、最新機器を用いてお一人おひとりに最適な「聞こえ」をご提案いたします。

■商品

AIGANプライベートブランドやブランド品を多数取り揃えております。

気分、ちょこっとUP！

“やわらかるい”素材で「ズレる・耳の痛み・鼻に跡が残る」などのメガネ3大あるあるを軽減する「POCOP(ポコプ)」は、累計販売本数100万本を達成したAIGANの人気シリーズです。

AIGAN「kohoro」×Samansa Mos2 初コラボ！

自然体で、自分らしくいられるAIGANプライベートブランド「kohoro（コホロ）」と、人気ファッションブランド「Samansa Mos2（サマンサ モスモス）」が待望の初コラボレーション！

ふんわりと穏やかなサマンサ モスモスの優しい世界観を、細部にまでこだわった素材と色使いで表現。かけるだけで心がほっと安らぐような、心地よいコラボレーションメガネが誕生しました。

鏡の中の自分に、もう一度恋をする。

「昔の私に戻りたい」のではなく、「今の私を、もっと好きになりたい」。

Re:Witch（リウィッチ）は、そんな女性の心の奥底にある、ひそかな願いを叶えるために生まれたメガネフレームです。鏡に向かってメイクを仕上げ、最後にメガネをかける。

その瞬間が、「今日もいい感じ」と自分にエールを送る、 心弾む時間へと変わります。

スポーツも、ビジネスも、これ1本。

AIGANの「ちょこスポ」は、通勤から本格スポーツまで対応する機能性と、ビジネスシーンにも合うシャープなデザインが特長です。健康的な毎日をサポートします。

LIFE is ART

Ammirare(アンミラーレ)は他にはない独創的なデザインが美しいレディース向けのメガネです。装用者が自身の持つ世界観、または好む世界観を表現するアイテムとして長きに渡って装用してもらいたい。という想いを込めて開発しました。思わず誰かに語りたくなる24種の擬人化した果実カラーネームをラインナップ。（あんずの奮闘、イチゴの誘惑、愉快なみかん、臆病なココナッツ etc...)

テンプル(つる)の内側には果実カラー名をシルク印字し、他にはないアタッチメントを形成しています。

都会的なClassic Design～クラシックデザイン～

日本のものづくりが生みだす究極の軽さとかけ心地が特長の「reton(リトン)」。リラックススタイルでも、オンスタイルでも使いやすいデザインと機能性を両立しました。

愛眼補聴器レンタルで、あなたにぴったりの聞こえを体験しませんか？

AIGANでは、お客様に心からご納得いただいて補聴器をご購入いただきたいという想いから、大好評の「補聴器お試しレンタル」を実施しています。1,000器種以上の新品補聴器の中から、最適な一台をお選びいただけます。ご自宅でじっくり聞こえを体験できるだけでなく、店頭では音質の調整や操作方法のレクチャーなど、専門スタッフが何度でも無料でサポートいたします。

「長く使うものだからこそ、じっくり試して選びたい」「日常生活で本当に役立つか試したい」という方にぴったりのサービスです。ぜひこの機会に、愛眼の補聴器レンタルで、より快適で、より豊かな毎日を手に入れてください。

■５つの無料サービス

ご愛用のメガネのメンテナンスもAIGANにお任せください。視力測定・クリーニング・フィッティング・ネジ入れ・調整の「5つの無料サービス」を行っております。

■取り扱いブランド

■メガネ

レイバン、グッチ、コーチ、トムフォード、プラダ、サンローラン、オークリー、ポリス、

ポロ・ラルフローレン、ジル・スチュアート、フルラ、ビームスデザイン、ポラロイドなど

＜AIGANプライベートブランド＞

壊れにくいメガネ「スマートフィット」、変形に強いバネのメガネ「スプリングラス」、お手軽しなやかメガネ「フワッティ」、キッズメガネなど

■サングラス

レイバン、グッチ、コーチ、トムフォード、オークリー、ポリス、フルラ、

ポラロイド、コールマンなど

＜AIGANプライベートブランド＞

目もとの美肌対策サングラス「UV420NIRカットグラス」、釣り専用偏光サングラス「ストームライダー」、ヘッドライトの眩しさ軽減サングラス「ウィズドライブ」など

■補聴器

シグニア、フォナック、パナソニック、オーティコン、ニコン

■店舗情報店舗名 ：AIGAN イオンモール新潟亀田インター店

店舗名 ：AIGAN イオンモール新潟亀田インター店

オープン日：2026年3月20日(金・祝)

所在地 ：〒950-0150新潟県新潟市江南区下早通柳田1丁目1番1号イオンモール新潟亀田インター 2F

電話番号 ：025-383-5689

営業時間 ：9:00～21:00

※「AIGAN イオンモール新潟亀田インター店」は、眼鏡作製技能士在籍店です。

■会社情報

商号 ：愛眼株式会社

本社所在地：〒543-0052 大阪市天王寺区大道4丁目9番12号

代表者 ：代表取締役社長 佐々 昌俊

資本金 ：5,478百万円

設立 ：1961年1月11日

事業内容 ：当社グループは、眼鏡・補聴器・サングラスその他関連商品を取り扱う

眼鏡専門店チェーンを展開しております。

メガネの愛眼ホームページはこちら(https://www.aigan.co.jp/?pr)

メガネの愛眼オンラインショップページはこちら(https://online-shop.aigan.co.jp/?pr)