【愛知・岩倉】昭和23年創業「米乃家」が贈る『2026 桜まつり』開催！テントから手掛ける“手作りの昭和”と、驚きのシークレットゲスト。

株式会社米乃家

昭和23年創業、お団子・たい焼の株式会社米乃家（本社：愛知県名古屋市 代表取締役：村瀬昇平）は、2026年3月27日（金）から4月5日（日）の期間、米乃家岩倉本店 駐車場内にて『2026 米乃家 桜まつり』を開催いたします。

■テントのデザインからこだわる「唯一無二の昭和空間」

今回の桜まつりでは、ご来場いただく皆様に心の底から懐かしさを感じていただくため、会場のテントから独自にデザインいたしました。

安易な既製品は一切使わず、細部にまでこだわった設営を行うことで、古き良き昭和の街角に迷い込んだかのような、温かみのある風景を再現します。目に入る景色から手に取る商品まで、すべてが「米乃家流」。心もほっこり、お口に広がる懐かしい味の品々とともに、五感で「昭和の良さ」を再発見していただけるイベントです。

■『2026 米乃家 桜まつり』の見どころ

1. 【サプライズ】シークレットゲストが登場か？！

期間中、会場には特別なゲストが姿を見せるという噂も。

伝統の桜まつりに新しい風を吹き込むサプライズ企画にご注目ください。

2. 「ここでしか買えない」限定オリジナルグッズ

米乃家のキャラクターをあしらったトートバッグやマグカップなど、今回のイベントのために制作した限定グッズが勢揃い。お花見の思い出を形にして持ち帰っていただけます。

3. 心もお腹も満たされる「屋台村」

焼きたてのたい焼、香ばしいお団子、お好み焼、そしてアルコール類。

テントの下、昭和の雰囲気に包まれて味わう逸品は格別です。

4. 体験・遊びのコーナー

豪華景品が当たるくじ引きや縁日コーナー、己書（おのれしょ）無料体験など、大人から子供まで夢中になれる催しをご用意しています。

【昨年の米乃家桜まつり様子】

昨年は、五条川の桜とともに非常に多くのお客様にご来場いただき、スタッフ一同心より感謝申し上げます 。 今年も、テントのデザインからこだわり抜いた「手作りの昭和空間」をご用意いたしました 。

心もほっこり温まる米乃家自慢の屋台メニューに加え、今しか味わえない春限定の逸品など、五感で“お祭り感”を堪能していただける準備を整えております 。

【開催概要】

■イベント名：

米乃家 桜まつり

■期間：

2026年3月27日(金）～4月5日（日） 各日10:00～

※雨天決行。桜の開花状況により日程は前後する場合がございます。

■開催場所：

米乃家岩倉本店 駐車場内（愛知県岩倉市下本町下市場130-3）

名鉄犬山線「岩倉駅」東口より徒歩約2分

■注意事項

※会場に専用駐車場はございません。公共交通機関のご利用をお願いします。

※内容は予告なく変更となる場合があります。最新情報は公式SNS等でお知らせします。

※アルコール提供がある場合、未成年者への販売は行いません。飲酒運転は固くお断りします。

■米乃家について

昭和23年、岩倉の地で一軒の団子屋から始まった米乃家は、「提供することで人生に豊かさを、生きがいの創造を」という理念を掲げています。既製品に頼らない「手作りの温かみ」を追求し、地域の方々に笑顔を届ける活動を続けています。

■会社概要

団子、たい焼、たこ焼などのテイクアウト専門店「米乃家」を中心に国内外186店舗を展開中。

【代表者】 代表取締役 村瀬 昇平

【本社所在在地】 愛知県名古屋市千種区内山2-16-20

【TEL】 052-733-7880

【E-mail】 info@yonenoya.jp

【URL】 http://www.yonenoya.jp

【本リリースに関するお問い合わせ先】

営業企画部 TEL：070-3133-1734

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