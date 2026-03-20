【デジタルギャラリー】名鉄瀬戸線沿線の駅ナカでSAKURAアートコレクションを展示します

株式会社IDEABLE WORKS

株式会社IDEABLE WORKS（京都府京都市、代表取締役：寺本大修）は、「創造と好奇心のエネルギーを循環させるインフラをつくる」ことをミッションに、リアルとデジタルを融合したギャラリープラットフォーム「HACKK TAG（ハックタグ）」を提供しています。

名鉄瀬戸線4駅に設置した「MEITETSU ART GALLERY」にて、「SAKURA」をテーマとして公募した16作品を配信展示します。さらに優秀作品3点については、SAKUMACHI商店街の３店舗に高精彩複製画を展示します。

１．MEITETSU ART GALLERYについて

MEITETSU ART GALLERYは、日常の動線上に開かれた、4つの駅を舞台にしたアート空間です。

繁華街・栄と瀬戸市を結ぶ名鉄瀬戸線沿線では、通勤・通学やお出かけなどで多くの人が行き交います。

■名称：MEITETSU ART GALLERY

■場所：名古屋鉄道瀬戸線 栄町駅、大曽根駅、大森・金城学院前駅、尾張旭駅

■開館時間：各駅の営業時間に準ずる

■仕様：アート専用のデジタル額縁を活用し、デジタル化した複数作品をプレイリストとして配信展示します。

■参考URL：https://ideableworks.com/meitetsuartgallery

（MEITETSU ART GALLERY_大曽根駅での展示の様子）

２．デジタル展示について

■プレイリスト：https://hackktag.com/playlist/1772933555547x159212547204448260

■内容：「SAKURA」をテーマに公募した16作品を展示

■展示期間：2026年3月26日（木）～2026年5月24日（日）

■参加アーティスト：sonechica ／ TAKUMI SARUWATARI ／ N.あつめ(AI artist) ／ カワゐマユラ ／ 桜華(Ouka) ／ 真心(しんしん) ／ 羽南星稀妃子 ／ 月光しおか ／ YOSHIO ／ 山中 猛史 ／

unknown_nzm ／ 丹羽慎二 ／ Megumi ／ biwa ／ 登尾 太郎 ／ 蘭香津美(あららぎかずみ)

３．SAKUMACHI商店街の複製画展示について

優秀作品3点について、桜の名所でもあるSAKUMACHI商店街の各店舗において複製画を展示します。

SAKUMACHI商店街詳細：https://sakumachi-syoutengai.jp/

【店舗名：作品情報】

■Favore：sonechica『SUBETEN』

アーティストページ：https://hackktag.com/creator_detail/2q068s

■笑楽苑：TAKUMI SARUWATARI『SAKURA2026022』

アーティストページ：https://hackktag.com/creator_detail/stakumiart

■サカナファクトリー：N.あつめ(AI artist)『水辺にほどける花びらの香り』

アーティストページ：https://hackktag.com/creator_detail/n-atsume-aiartist

４．HACKK TAG（ハックタグ）について

■HACKK TAG：https://hackktag.com/

プロからアマチュアに至るすべてのアーティストの表現機会を最大化させるリアルとデジタルを融合したすべてのアーティストのための、アート専用デジタル額縁を活用した壁面ギャラリープラットフォームです。

■PUBLIC GALLERY：https://ideableworks.com/PUBLIC_GALLERY

商業施設やホテル、駅等、常に人が行き交う施設の活用が難しい壁などの有休資産に低コストでデジタルギャラリーを導入し、アートコンテストの企画実施・作品配信を行うサービスです。施設のニーズに応じてデジタルギャラリーを起点とした賑わい創出や地域に所縁のあるアーティストや子供などを巻き込んだ企画なども合わせてご提案します。

■INTERIOR GALLERY：https://ideableworks.com/INTERIOR_GALLERY

店舗や福祉施設・医療施設等の施設内にデジタル額縁を設置し、高精彩アート作品プレイリストを定期的に配信するサブスクサービスです。施設のコンセプトやニーズに応じて、デジタル額縁のサイズや設置・運用方法をご提案します。

５．アートに関するご相談について

当社が運営するギャラリープラットフォーム「HACKK TAG」には、約3,000名のアーティスト、約13,000点の作品登録があり、季節や施設ニーズに合わせて弊社専門スタッフによりキュレーションされた作品が自動で配信されるため、アートに関するお悩み（選ぶのが難しい、管理が大変、取り替えが大変など）を解決することが可能です。また、アウトサイダーアートや地元地域で活動されているアーティストの作品配信を通じたアーティスト支援プランもご用意しております。

その他、登録アーティストによるワークショップの講師派遣やオーダー制作なども受注しており、アートに関する様々なご要望にお応えいたしますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

・デジタル額縁を用いた空間演出・遊休スペースの活用

・工事中の仮囲いへのアート展示

・アートワークショップ＋展示イベントの企画運営

・絵画のオーダーメイド制作 他

６．株式会社IDEABLE WORKSについて

会社名：株式会社IDEABLE WORKS（アイデアブルワークス）

代表者：寺本大修（テラモトダイスケ）

本社所在地：京都市中京区室町通蛸薬師下る山伏山町546-2 京都芸術センター北館3階

設立年月日：2020年7月1日

事業内容：「HACKK TAG（ハックタグ）」事業及びアートエデュケーション事業

【本件に関するお問合せ先】

株式会社IDEABLE WORKS 担当：島岡、平野

HP：https://ideableworks.com/

E-mail：info@ideableworks.com

Instagram：@hackk_tag