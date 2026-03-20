これ1本で風呂場の隅々までお掃除完了！人気のバスブラシが「4wayバスブラシ」になって新登場

株式会社ニトリホールディングス

株式会社ニトリ（本社：札幌市北区 代表取締役会長兼社長：似鳥 昭雄、以下：ニトリ）は、3月上旬より全国の一部店舗およびニトリネットにて販売開始した、お風呂掃除の効率化を実現する「4wayバスブラシ」をご紹介いたします。【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2112200005025s/(https://www.nitori-net.jp/ec/product/2112200005025s/)

お風呂掃除は、毎日の家事の中でも手間がかかる作業の一つです。特に床やタイル、排水溝、ドアの溝など、場所ごとに汚れの種類や頑固さが異なり、従来のバスブラシでは細かい部分の掃除に苦労されている方も多いのではないでしょうか。「ブラシを使い分けたい」「細かい部分もきれいにしたい」「乾燥しやすいブラシが欲しい」といった声が多く寄せられていました。

そこでニトリでは、人気のお掃除アイテム「3wayバスブラシ」をさらに進化させ、掃除場所ごとに最適なブラシとヘラを備えた「4wayバスブラシ」を開発しました。これ一つでお風呂の隅々まで、徹底的に汚れを落とすことが可能です。

従来品と比べて、場所ごとに使い分けられることで作業効率が大幅に向上し、日々のお風呂掃除がより快適になります。

大ブラシ：広い面積のタイルや床の汚れをしっかり落とす

中ブラシ：風呂フタやドアのサッシの溝、隙間の汚れを毛先のVカットで掻き出す

小ブラシ：排水溝やゴミ受けなど、細かい部分の汚れを斜めカットの毛で洗う

ヘラ：床や壁のこびり付き汚れを剥がす

※写真はイメージです

大きさや毛の形状が異なる3種のブラシと、頑固な汚れに対応するヘラを搭載した多機能ブラシです。縦置きができるのでより乾燥しやすく、衛生面にも配慮しています。

「4wayバスブラシ」で、毎日のお風呂掃除をラクにしませんか？

ニトリグループは、今後も暮らしを便利に、快適に彩る商品の開発に力を入れてまいります。

■商品概要 ※価格は全て税込み表記

【商品名】4WAYブラシ(OT025)

【価格】399円

【サイズ（約）】幅20×奥行10×高さ5.5cm

【カラー】ホワイト

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2112200005025s/

※一部離島でのお買上げまたはお届けの場合は、手数料を頂戴します。