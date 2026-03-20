埼玉県宮代町の「宮代くらし応援給付」給付方法に「ＡＴＭ受取（現金コース）」が採用

株式会社セブン・ペイメントサービス

株式会社セブン銀行グループの株式会社セブン・ペイメントサービス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：柏熊 俊克）は、埼玉県宮代町（町長：新井 康之、以下 宮代町）へ「ＡＴＭ受取（現金コース）」の提供を2026年3月2日（月）より開始しました。

宮代町では、重点支援地方交付金の拡充に基づく国の補正予算を受け、「宮代くらし応援給付」として、対象の皆さまへお一人につき5,000円の現金を給付します。

このたび、給付金の受取方法に「ＡＴＭ受取（現金コース）」を活用いただくことで、住民の皆さまは、全国に28,000台以上あるセブン銀行ＡＴＭから、原則24時間365日、ご自身のライフスタイルに合わせて、手軽に給付金を受取ることができるようになります。

また、宮代町の職員の皆さまにとっても、銀行口座への振込作業や口座情報の突合作業における事務負担を軽減し、スピーディーな給付実現が期待できます。

セブン・ペイメントサービスは、“お客さまの「あったらいいな」を超えて、日常の未来を生みだし続ける。”というパーパスの実現に向けて、さらなるサービスの向上に努めてまいります。

◆「ＡＴＭ受取」のご利用方法についてはこちら(https://www.7ps.jp/lp-receive/)をご覧ください。

◆「ＡＴＭ受取」自治体導入数：22市区町（2026年2月末時点）

*宮代町の「宮代町くらし応援給付」の概要についてはこちら(https://www.town.miyashiro.lg.jp/0000025793.html)をご覧ください。

- 「ＡＴＭ受取」サービス概要

正式名称 ： ＡＴＭ受取

開発・運営 ： 株式会社セブン・ペイメントサービス

サービス地域 ： 日本国内

リリース日 ： 2018年５月２日

URL ： https://www.7ps.jp/atm/

- 会社概要

社名 ： 株式会社セブン・ペイメントサービス

本社所在地 ： 〒100-0005 東京都千代田区丸の内一丁目６番１号

代表取締役社長： 柏熊 俊克

設立年月日 ： 2018年１月11日

事業内容 ：・送金サービス 「ＡＴＭ受取」

・集金サービス 「ＡＴＭ集金」

URL ： https://www.7ps.jp/