創業1838年 パリ発の由緒あるマロキナリーメゾン*「LETRANGE」(レトランジュ)日本初のブティックがオープン

SAS 1838*マロキナリーとは靴や衣服を含まない、バッグ・財布などを中心とした革小物のこと

約190年前にパリ・ルーヴル宮の厩舎内にサドル工房を構え、王侯貴族をはじめ、画家ドラクロワや作家ヴィクトル・ユーゴーなど文化人にも愛されたLETRANGE(レトランジュ)。

長い歴史の中で、職人技をいかしながら時代にしなやかに寄り添ってきたラグジュアリーメゾンが、2026年3月20日、新たに生まれ変わった阪急うめだ本店HANKYU LUXURY インターナショナルブティックス において、日本初の直営店をオープンいたしました。



7代目当主セバスチャン・レトランジュが掲げる「ヘリテージ・ウィズ・ア・ツイスト」のもと、数々のメゾンを手がけたマティアス・ジャクメがアーティスティックディレクターを務める現在のLETRANGE。クラシックに少しひねりの効いたユーモアとコンセプトを忍ばせたデザインを軸としております。

希少な上質レザーと卓越した手仕事によって妥協なく仕立てられたバッグは、タイムレスであると同時に非常に洗練され、アートピースのような美しい佇まい。

ロゴレスでありながら唯一無二のデザインと高いクオリティが放つ圧倒的な存在感が、日本でも、審美眼を持つ多くの方々を魅了していくことと存じます。

LETRANGE 阪急うめだ店

2026年3月20日オープン

店舗面積：59.5平方メートル

阪急うめだ本店 6階 HANKYU LUXURY インターナショナルブティックス

大阪府大阪市北区角田町 8-7

電話 06-6361-1381(代表)

営業時間 午前10時～午後8時

※営業時間は変更となる場合がございます。

(左から時計回りで) 1.L'Empreinte Mini：1,212,200円 2. Le Visavis 左PM：918,500円 右Mini：751,300円 3. Le Pourquoi-Pas ? 1,212,200円 4.左 L'Enveloppeカードケース：104,500円 L'Attachant 10:30 中央：709,500円 右：972,400円（すべて税込）

主な価格帯 バッグ700,000円台より、革小物80,000円台より

※価格は2026年3月時点のものです。

※歴史・アイテムなどに関する更なる詳細な資料や写真をご用意しております。

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