完全オリジナルストーリーで贈る「おしりたんていファミリーステージ　ナンブ―いせきの だいまじん」2026年夏 関東巡回公演 開催決定！

東映アニメーション株式会社

書籍のシリーズ発行部数が全世界累計3,500万部を超え、NHK Eテレにて、毎週土曜日午前9:00、（再）毎週木曜日午後7:00からTVアニメ放送中の『おしりたんてい』の、歌って踊るファミリーステージが、7月18日（土）東京・調布市グリーンホール、8月11日（火月・祝）神奈川・ひらしん平塚文化芸術ホール8月15日（土）千葉・柏市民文化会館ホールにて開催が決定いたしました！

～今回のおはなし～

いつもの日常を過ごしていたおしりたんていとブラウンのもとにマルチーズしょちょうが持ち込んだ今回の事件は、南の島にある謎の古代遺跡を調査している博士の誘拐事件。

遺跡のエキスパート、おしりダンディも加わって、「ナンブーいせき」をみんなで大冒険！

会場のみんなで楽しめる仕掛けがたくさん！おしりダンディ、ワンコロけいさつの刑事たちも登場！

ストーリーに合わせて、歌、ダンス、そして謎解きがステージ上で融合し、おしりたんていとお客さんが一緒に難事件を解決する「おしりたんてい ファミリーステージ」。

おなじみの人気キャラクターのほか、おしりダンディやファミリーステージオリジナルキャラクターも登場しステージを盛り上げます！

タミちゃん＆タツノ博士親子に注目！今あやしい２人組は、大盗賊！？

特別なアイテムを使っておしりたんていのピンチを救う！？

「おしりたんていのループタイ風ライト」をかざして冒険に参加したり、おしりたんていのピンチを救うなんていう一幕もあるかも！？

さらに！「おしりたんていのループタイ風ライト」をお持ちの方は、1公演目、2公演目終了後「おしりたんていとハイタッチ会」に参加できます。ぜひこの特別な光るアイテム「おしりたんていのループタイ風ライト」を持って、物語を最大限楽しんでください。

＜日程・会場＞

※おしりたんていのループタイ風ライトは会場でも購入できます（1つ \1,500）

<東京公演>

■日程：2026年7月18日（土）

■調布市グリーンホール 大ホール (東京都調布市小島町2-47-1)

＜神奈川公演＞

■日程：2026年8月11日（火月・祝）

■ひらしん平塚文化芸術ホール 大ホール(神奈川県平塚市見附町16-1)

＜千葉公演＞

■日程：2026年8月15日（土）

■柏市民文化会館ホール 大ホール(千葉県柏市柏下107番地)

＜公演時間＞

・1公演目 開演12:15 開場11:30 ※座席へのご案内は12:00～

・2公演目 開演14:45 開場14:15

※東京・神奈川・千葉すべて開演時間は同じです。

※公演は75分程度を予定しています。（休憩10分含む）

＜チケット料金＞

前売一般 3,800 円(全席指定・税込)

グッズ付き 4,800円（全席指定・税込）

当日券一般 4,500円（全席指定・税込）

※3歳以上で1名につき1枚チケットが必要です。

※3歳未満の方は保護者1名につき1名お膝の上の鑑賞は無料です。

お席が必要な場合はチケットが必要です。

※グッズ付きチケットには「おしりたんていのループタイ風ライト」が付いてきます。

グッズの引換は公演当日の対象公演時に会場にて実施します。

※グッズ付きチケットをお持ちの方は、１公演目、２公演目それぞれ終演後に

「おしりたんていとハイタッチ会」に参加できます。

※グッズ付きチケット１枚につき１名が対象です。

チケットは3月20日（金・祝）10時より受付開始！

詳細は公式サイトのチケット販売情報をご確認ください。

詳細はこちらから！ :https://www.toei-anim.co.jp/lp/oshiri-tantei/stage/ナンブ―いせきを大冒険！

主催：東映アニメーション

お問合せ：oshiri-tantei.event-info@toei-anim.co.jp

<公演概要>

公演名：おしりたんていファミリーステージ ナンブーいせきの だいまじん

原作：トロル

出演：おしりたんてい（声：三瓶由布子）ブラウン（声：齋藤彩夏）

おしりダンディ（声：山路和弘）

マルチーズしょちょう・ナレーション（声：渡辺いっけい）

パーマネント（声：池田鉄洋）こいまゆ（声：中村まこと）タミ（声：井上ほの花）

タツノ博士（声：武田幸史）クイーン・マジロ（声：佐古真弓）

アルマッチョ（声：木内嶺男）

演出：瀧島松英（ジョイント）

脚本：相木隆行（ハイキッククリエイティブ）

脚本監修：千葉克彦

音楽：高木洋

製作：東映アニメーション・東映アニメーション音楽出版

公式X ：https://twitter.com/oshiri_tantei_M

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/oshiri.tantei.musical/

#おしりたんてい #おしステ

ダンスを覚えて会場で踊ろう♪

おしりたんてい、おしりダンディの親子が、

ファミリーステージでも披露される「ププッとフムッとかいけつダンス」を踊ります！

ダンスを覚えてぜひ会場で一緒に歌って踊ってくださいね。

ダンスレクチャー動画はこちらから♪ :https://www.youtube.com/watch?v=Q7tp22m36Dg

一緒に会場で歌おう♪

本作品のために書き下ろされたオリジナル曲「ミステリーは楽しい！」をおしりたんていがご紹介。 たくさん見て聞いて、「おしステ」会場で一緒に歌ってくださいね。

オリジナル曲を大公開！ :https://youtu.be/5clmlsUGkts?feature=shared

■劇中オリジナル曲全４曲、各音楽配信サービスにて大好評配信中！

劇中にておしりたんていたちが歌う、オリジナル曲全4曲を収録した「おしりたんていファミリーステージ ナンブーいせきの だいまじん オリジナルソングス」が、各音楽配信サービスにてお楽しみいただけます！

どの曲も親しみやすいメロディと各シーンを彩る歌詞で、ご家庭でもミュージカルの世界観を楽しめる構成になっています。つい口ずさんでしまうような曲ばかりなので、ぜひ沢山聴いて予習してきてくださいね。

♪ミステリーは楽しい！

♪おしりダンディ登場～勇気を持って進め！～

♪大盗賊クイーン・マジロとはアタシのことよ！

♪わたしの大好きなもの...

配信サービス：Apple Music、Spotify、LINE MUSIC、Youtube Music他、各種音楽配信サービス

配信サービスはこちらから :https://oshiritantei.lnk.to/familystage

『おしりたんてい』とは？

「おしりたんてい」とは、トロル原作 のキャラクター。

アプリをはじめ、絵本や読み物、アニメ化や映画化もされている探偵シリーズ。

書籍は202６年３月現在、シリーズ累計発行部数は全世界3,500万部を超え、

NHK Eテレで放送中のTVアニメは子どもから大人まで幅広い世代に楽しまれている。

顔の形が“おしり”に見えるIQ1104の名探偵「おしりたんてい」が、「フーム、においますね」と言いながら推理を展開する。犯人を追い詰めるときは「しつれいこかせていただきます」のセリフとともに必殺技でププッと解決！助手のブラウンやマルチーズしょちょう率いるワンコロけいさつの刑事たち、探偵事務所の１階の喫茶店ラッキーキャットのマスターとその娘すずなど、個性豊かな町の住人たちと共に数々の難事件に挑む。

●ポプラ社公式サイト：https://www.poplar.co.jp/oshiri-tantei/

●アニメ公式サイト：https://www.oshiri-tantei.com/

(C)トロル・ポプラ社／おしりたんてい製作委員会