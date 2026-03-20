超BIGサイズ！エブリデイ オリジナル景品「消しゴムぬいぐるみ」新登場

株式会社東洋

「笑顔創造」が企業理念の株式会社東洋（代表取締役：中村秀夫/本社：埼玉県桶川市以下、当社）は、当社が展開するクレーンゲーム景品シリーズ「エブリデイ オリジナル景品」として、新たにクレーンゲームのプロ監修のふかふかで大きな「消しゴムぬいぐるみ」が登場します。

エブリデイで人気のオリジナルキャラクターをデザインしたオリジナル消しゴムぬいぐるみが登場。存在感抜群の超ビッグサイズクッションぬいぐるみとして商品化いたしました。全長約57cmで、思わず抱きしめたくなるボリューム感と、インパクトのあるデザインが特長です。また本商品は、クレーンゲームのプロ・五十嵐直也監修のもと企画されたこだわりのオリジナル景品。細部まで作り込まれたデザインと高い完成度で、幅広い世代のお客様にお楽しみいただけるアイテムとなっております。

クレーンゲームプロ五十嵐直也氏

クレーンゲーム歴約40年。日本で初めて超難関の「クレーンゲーム達人検定プロ1級」に合格し、現在はクレーンゲームのプロとして、YouTubeやテレビ番組など多くのメディアに出演している。

【商品概要】

商品名：消しゴムぬいぐるみLサイズ

■提供開始日：2026年3月11日（水）

■展開店舗：

・エブリデイ行田店

・エブリデイとってき屋東京本店

・エブリデイ多摩ノ国店

・エブリデイとれトレ屋桶川店にて順次登場

■サイズ：約57cm

■種類：１種類

※天候・交通状況等のやむを得ない理由により、予定どおり入荷できない場合があります。

※入荷予定は変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

【会社概要】

会社名：株式会社東洋

本社住所：埼玉県桶川市西２丁目９－３６ マメトラショッピングパーク 2階

電話番号：048-593-2525

コーポレートサイト： https://www.ev-toyo.com/(https://www.ev-toyo.com/)

≪クレーンゲーム・カンパニー≫

・エブリデイ 公式サイト

https://www.toyo-everyday.com/(https://www.toyo-everyday.com/)

・『エブリデイ行田店』

公式サイト：https://ufo-everyday.com/(https://ufo-everyday.com/)







・『エブリデイとってき屋 東京本店』

公式サイト：https://everyday-cranegame-world.com/(https://everyday-cranegame-world.com/)

・『エブリデイ多摩ノ国店』

公式サイト：https://everydaytamanokuni.com/(https://everydaytamanokuni.com/)

・『エブリデイとれトレ屋 桶川店』

公式サイト：https://www.toretoreya-okegawa.com/(https://www.toretoreya-okegawa.com/)





【本リリースに関するご連絡・お問い合わせ先】

クレーンゲームのテーマパーク エブリデイとってき屋

運営会社 株式会社東洋

広報担当・責任者 五十嵐・金井

広報直通電話番号

070-3607-2852（五十嵐直通）

080-5936-1256（金井直通）

広報専用メールアドレス

toyo-press@toyo-egroup.jp