日本人アーティストとして史上初、Rujieがパリファッションウィークのランウェイで即興の生歌を披露

株式会社R2

株式会社R2（本社：日本、代表取締役社長：須原汝潔）は、2026年3月7日（現地時間）にフランス・パリで開催されたパリファッションウィークに、弊社代表取締役社長であるRujieが昨年に続きモデル出演と今年はモデルと合わせ歌唱パフォーマンスをしたことをお知らせいたします。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=4nA6RZpqrmc ]

日本人アーティストがランウェイショー中に生歌を披露する演出は非常に珍しく、音楽とファッションが融合したショーとして会場の注目を集めました。

Rujieは、デザイナーSHIMA SHYNA によるブランド「CAIRA 」のショーに出演し、

ランウェイショーの演出として即興の生歌唱パフォーマンスを披露しました。

本ショーでは、ブランドの世界観をより強く表現するため、ライブパフォーマンスとして取り入れる演出が採用されました。

Rujieがランウェイで即興生歌で披露し、その歌声に合わせてモデルたちがコレクションをまといウォーキング。音楽とファッションが融合した演出により、ショー会場は特別な空間に包まれました。

本ショーは世界中のファッション関係者が集まるパリファッションウィーク期間中に開催され、

来場者や関係者の注目を集めました。

また、RujieはデザイナーMARJIE KOBAYASHIのショーにモデルとして出演しランウェイを歩きました。

アーティストとしてのパフォーマンスとモデルとしてのランウェイの両面でパリファッションウィークに参加しました。

SHIMA SHYNAのショーで即興で歌唱披露(C)AbeMariaMARJIE KOBAYASHIのショーにモデルで出演(C)AbeMaria

Rujieは今後、日本のみならず海外においても、音楽・ファッション・エンターテインメントを融合させた新たな表現活動を展開してまいります。

■ショー開催概要

イベント：パリ・ファッションウィーク 2026年秋冬ウィメンズコレクション

「WORLD FASHION EXPO」

開催日：2026年3月7日

出演：Rujie

デザイナー：SHIMA SHYNA

デザイナー：MARJIE KOBAYASHI

会場：

Les Salons Hoche（レ・サロン・オッシュ）

9 Avenue Hoche, 75008 Paris, France

■Rujie プロフィール

Rujie

株式会社R2 代表取締役社長。

次世代育成・社会貢献事業を軸として、

国内外で音楽活動を中心にエンターテインメントおよびクリエイティブ事業を展開。

音楽・ファッション・美容・芸術などジャンルを横断した活動を行っている。

■会社概要

会社名：株式会社R2（https://r2-hd.com/）

代表者：代表取締役社長 須原汝潔

事業内容：次世代育成・社会貢献事業／エンターテインメント事業 / クリエイティブ事業

株式会社R２ 広報担当：菊地真央

メールアドレス：m.kikuchi@thecrown-pro.com