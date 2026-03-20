メッセンジャー黒田も驚き！田中要次は「泊まれる芸能人の実家」で民泊経営＆橋下徹は府知事選出馬の裏話「妻が知ったのは新聞」豊中をおっさんぽ

テレビ大阪株式会社

クセが強く、忖度なしで言いたい放題！

大阪人に愛され、強烈な個性を放つおっさんたちによる街ブラロケ番組。

トーク力と庶民感覚を兼ね備えた芸人"メッセンジャー黒田"と2人の"ゲストおっさん"が、個性豊かな大阪の街をお散歩。"3人のおっさん"×"大阪の街"で一体どんな化学反応が起きるのか！？

(C)テレビ大阪

出演

黒田有（メッセンジャー）

田中要次

橋下徹

〇番組ＨＰ https://www.tv-osaka.co.jp/ip4/ossampo/

〇番組TVerページ（放送終了後無料見逃し配信中）https://tver.jp/series/sr8p2y7g9m

番組内容

今回の舞台は、番組でもおなじみの橋下徹のホームタウン、豊中。このエリアのシンボル的存在、服部緑地公園は甲子園の33個分の広さを誇る広大な公園で、この春、カフェレストランやスーパー銭湯など新スポットが続々とオープンする予定。

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メッセンジャー黒田、ゲストの田中要次、橋下徹の3人で服部緑地公園を散策中、この近所に暮らす橋下は「僕、ここを“豊中の軽井沢”と呼んでるんです」と鼻高々の様子。すると長野県出身の田中が「気安く軽井沢と言ってほしくない」とポツリ。黒田も「土地の単価を上げようとしてる」と訝しげにつぶやいた。

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一行がたどり着いたのは、公園の敷地内にある乗馬クラブ「服部緑地乗馬センター」。ここで乗馬体験ができるということで、黒田と田中が挑戦。乗馬に興味を持った黒田は「56歳ですけど今からでもいける？」「僕、運動神経悪いんですよ。あと痛風なんですわ」とスタッフを質問攻めに。

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馬に乗り、森林コースをゆっくり巡る。黒田は「楽しいもんですね。動物はいいね」、田中も「武将の格好で乗っている姿を想像します」とすっかり気に入った様子をみせた。ふたりそろって「（豊中の）土地を探す」と乗り気！？

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馬に癒やされたおっさんたちは、日本各地の代表的な民家を移築復元した珍しい野外博物館「日本民家集落博物館」へ。長野県にある田中の実家は、築150年の蔵付きの家で、“泊まれる芸能人の実家”を売りに、現在は民泊として活用しているという。しかし利用客は「月に1組来るかな、くらい」だそうで……。

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続いては、公園内で橋下が「ずっと気になっている建物がある」という場所へ。3人が向かったのは「エスメラルダ」。カフェではあるものの、現在は無料でカラオケができるスポットとして地元の人々の憩いの場となっていた。好立地で家賃も比較的安いことから、黒田が「橋下さんが買収するって言うてますよ」と、いつもの調子で冗談を飛ばす。

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お次は橋下の案内で、“足の神様”を祀る「服部天神宮」へ。田中は時代劇での正座するシーンで「膝に激痛が走った」と言い、黒田は「痛風」、橋下も昨年から足腰を痛めていることから、3人でお参り。

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服部天神宮は「ものすごくお世話になっている」と橋下。実は子どもたちは服部天神が運営する幼稚園の出身。大阪府知事時代には、宮司でもある園長から「父親役は僕がやりますから、大阪の仕事に専念してください」と背中を押されたというエピソードに、黒田は『お賽銭50万円くらい入れなさいよ！』とツッコんだ。

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続いて、「ぜひお連れしたい店がある」という橋下に連れられ、「さぬき手打ちうどん 銭形」へ。橋下は政治家になる前から家族で通っているそうで、「僕は日本一のうどん屋さんだと思っています」と胸を張る。店を訪れるのは久しぶりで、大将と固い握手を交わす橋下。

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うどんの味にうるさい黒田も、「これはええ粉を使ってます」と絶賛しつつ、「橋下さんは何も考えんと食べてはったかも知れないですが……」とチクリ！？「銭形」の大将は脱サラしてうどん屋を開業したそうで、そこから話題は橋下の政界進出の話に。

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黒田が「政治家転身の時、ご家族は？」と質問すると、「反対も何も、何も言わずに」と橋下。なんと「僕が（大阪府知事選に）立候補したのを妻が知ったのは新聞」だったそうで……！？ そのエピソードに黒田は「今の時代ならありえない！」と目を丸くする。