芸能プロダクションアデッソ所属の【新張将洋】が、Vigloo配信ドラマ『マウントママ友 隠れセレブが黙らせます』に桃山源蔵の執事、影山明役にて出演いたしました。ハマり役の執事役を演じております

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Vigloo配信ドラマ『マウントママ友 隠れセレブが黙らせます』＜マウントママ友 隠れセレブが黙らせます＞ジャンル：身分隠し（どんでん返し、スカッと、ロマンス）ストーリー：尾藤朱里は、夫を亡くし娘・由花を育てるシングルマザー。地味な新入りママとして華月幼稚園にやってきたが、その正体は、理事長・桃山源蔵の孫であり、超名門・桃山財閥の令嬢。祖父の依頼で、トラブル続きの保護者会の内情を探るため、身分を隠して潜入する。保護者会では、セレブボスママ・中村玲香を中心に、取り巻きたちによるマウント合戦が日常茶飯事。シングルマザーの茅島恵実はその標的となっていた。朱里は彼女を守ろうとするが、やがて自らも嫌がらせに巻き込まれていく。園と保護者の板挟みに悩む副園長・瀧本学と心を通わせ、淡い恋心も芽生えるが、朱里の正体を知らない周囲の嫉妬と悪意はさらに加速。恵実へのいじめもついには仕事を奪うほど陰湿に。怒りを抑えきれなくなった朱里は、執事・影山の協力を得て裏で証拠を集め始める。庶民を装っていた“地味ママ”が、ついにセレブ社会への反撃に打って出る――！【監督】杉原 涼太【出演者】⚪︎尾藤 朱里役：かなた 千乃⚪︎瀧本 学役：MASAYA⚪︎中村 玲香役：千葉 裕夕⚪︎竹内 真子役：飯野 智美⚪︎井上 美咲役：宇佐神 星⚪︎安藤 早苗役：佐藤 里菜⚪︎茅島 恵実役：日咲 美音⚪︎影山 明役：新張 将洋〇「Vigloo」公式ショートドラマページhttps://www.vigloo.com/ja〇「Vigloo」SNS●TikTok：https://www.tiktok.com/@vigloo_japan●Instagram：https://www.instagram.com/vigloo_japan/?hl=ja●YouTube：https://www.youtube.com/@ViglooJapan

新張将洋

岩手県出身。モデル・俳優。ドラマ・CM・イベントなどで活躍中！！＜経歴＞2026年1月 配信ドラマ『出所令嬢、ブラック企業を斬る！』SKBグループ事務 池田昭夫役2025年7月 FODショート「愛してた？命尽きる前に答えて」九条玲央役2023年8月3～5日＠メルパルクホール大阪／8月11～14日＠日本青年館ホール「転生したらスライムだった件」CM：アサヒビール「ドライクリスタル VALORANT VCT2024 応援篇」CM：前田道路株式会社CM：「Honda Cars プレミアム決算フェア」渋谷ファッションウィーク「SHIBUYA RUNWAY2022」＜SNS＞〇X：https://x.com/NiibariMasahiro〇instagram：https://www.instagram.com/niibari_masahiro/〇HP：https://adessonet.co.jp/works/niibari-masahiro/

株式会社アデッソは、現在、「KIDS・FAMILYオーディション」を開催中

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