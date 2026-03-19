『超新時空ゲイム ネプテューヌ∞』2026年8月27日発売予定！　ゲイムギョウ界に訪れる新たな危機は──“終末”！？

アイディアファクトリー株式会社

アイディアファクトリー株式会社（代表取締役社長：佐藤 嘉晃／所在地：東京都豊島区）の子会社である株式会社コンパイルハート（取締役社長：冨長 直人／所在地：東京都豊島区）は、Nintendo Switch(TM)2/Nintendo Switch(TM)/PlayStation(R)5/PlayStation(R)4用ゲームソフト『超新時空ゲイム ネプテューヌ∞（アンリミテッド）』が2026年8月27日(木)に発売することを発表いたしました。

※PlayStation(R)4版はダウンロード版、デジタルデラックス版のみ

◆終末の宇宙（そら）を越え、運命は巡る―ネプテューヌシリーズ新章ここに開幕！

本日、ネプテューヌシリーズの最新作『超新時空ゲイム ネプテューヌ∞（アンリミテッド）』の発売日が、コンパイルハート公式YouTubeチャンネルにてプレミア公開の新作発表会にて情報解禁！

2026年8月27日（木）にNintendo Switch(TM)2/Nintendo Switch(TM)/PlayStation(R)5/PlayStation(R)4で発売予定。

※PlayStation(R)4版はダウンロード版、デジタルデラックス版のみ

公式サイトやアナウンストレーラーも公開し、シリーズおなじみのイラストレーター“つなこ”描き下ろしのネプテューヌたちの新衣装や、新たなゲームハードをモチーフにした四人の新女神も公開。

「新衣装」「新キャラクター」「新システム」で送る、新たなネプテューヌの物語に刮目せよ！

▼『超新時空ゲイム ネプテューヌ∞』アナウンストレーラー▼

https://youtu.be/6Ovq6riRoWk

▼『超新時空ゲイム ネプテューヌ∞』公式サイト▼

https://www.compileheart.com/neptune/unlimited

◆STORY

それは、世界の終末を告げる“最初の隕石”だった。

すべてが絶望につつまれる中、ただひとり、女神ネプテューヌだけ白い空間に残された。

謎の声の導きと頬に刻まれた数字

──それは、終末への再挑戦を告げる印。

ネプテューヌの“リトライ”が発動し、「終わり」と「始まり」を繰り返す。

新たな仲間や敵との出会い

幾多の敗北を乗り越え、ネプテューヌたちは「真の終末」に立ち向かう。

終末の危機から世界を救うため、

女神たちは今、新時空へと翔ける──！

◆イラストレーター“つなこ”が描く、新衣装＆新キャラクター

主人公パワー全開！ポジティブ女神

■ネプテューヌ

CV：田中理恵

「わたしがぱぱーっと宇宙まで行って隕石をぶっ壊してくるよ！」

プラネテューヌの守護女神で、本作の主人公。

シリーズを通してなぜか記憶喪失になることが多いが、本人曰く「主人公にはよくあること」。

持ち前の明るさでどんな絶望やシリアス展開もぶち壊し、世界の終末に立ち向かう。

好きな食べ物はプリン、嫌いな食べ物はナス。

名前を正しく呼んでもらえないことが多い。

プラネテューヌの玲瓏たる守護女神

◆パープルハート

CV：田中理恵

「どんな運命にもわたしたちは負けない。」

ネプテューヌが女神化した姿。

女神化前とのギャップには誰もが驚き、なかなか同一人物だと信じてもらえない。

常に冷静沈着だが、仲間思いな面は変身前と変わらず、熱い正義感を持っている。

ただ女神化すると疲れるらしく、戦いが終わるとすぐに解除してしまう。

思い込み強めの引きこもり女神

■ルージュ

CV：嶋野花

「うう……女神のおしごとつらいようしんどいよう……」

ルウィーから国号を変えたスウィーニアに新しく誕生した守護女神。

周囲から期待されていないと思い込み、すでに守護女神を引退したがっている。

自室に引きこもっていることが多いため知り合いがとても少ないが、ラステイションの守護女神であるシエルとは仲が良い。

とある理由で女神化ができない。

世界を魅了するアイドル☆スウィーニアの新・守護女神

◆レッドハート

CV：嶋野花

「あたしはレッドハート☆宇宙で一番超☆絶かわいい女神！」

ルージュが女神化した姿で、歌って踊れるアイドル。

女神化前とは一転して自己肯定感と無敵感に満ち溢れている。

はっちゃけすぎて暴走することも多々あるが、その姿は人々を強く魅了している。

あまり公の場に姿を見せないため、国民はライブの再演を待ち焦がれている。

コスパ・タイパ至上主義の天才女神

■シエル

CV：寺澤百花

「私はラステイションを"誰も置き去りにしない"国にしたいのよ！」

ラステイションに新しく誕生した守護女神。

コスパ・タイパ至上主義で、都市管理AI【ラスラ】を1人で作り上げた天才少女。

国民には自身が守護女神であることを隠し、

「ラステイションの広報担当・シエルちゃん」としてSNSや動画を駆使しながら国を盛り上げている。

ルージュのことを放っておけず、所属国とは関係なく気にかけている。

至純なる理論で導くラステイションの新・守護女神

◆ブルーハート

CV：寺澤百花

「モンスターに高エネルギー反応。警戒レベル上昇……来る。」

シエルが女神化した姿。

効率と合理性を体現したかのような、機械めいた雰囲気を持つ。

物事を冷静に見極め、常に最短で最善の選択を導く。

実はとあるアイドルの大ファンで、普段の様子とはうって変わって推しへの愛を早口で語ることも。

無表情だが、大きな感情を内に秘めている。

セレブリティ溢れるお嬢様女神

■アンナ

CV：西薗雪乃

「何があろうと、つねに優雅に振る舞うのが真のセレブリティというもの」

リーンボックスに新しく誕生した守護女神で、ロットの双子の姉。

常に落ち着いた笑みを浮かべ、セレブ感にあふれたお嬢様。

根っからの箱入りで、言動には浮世離れした部分が多い。

何となく格言めいたことを言う癖があるが、いつも当たっているようでぼんやりしている。

妹のロットとは常に2人で行動し、堂々と立ち並ぶ姿には人を動かすオーラがある。

運動神経そのものは良いが、歩き回るとすぐに疲れてしまう。

お姉さまにパッションを捧げるお嬢様女神

■ロット

CV：西薗雪乃

「さすがお姉さま！開き直る姿も堂々としていますわ！」

リーンボックスに新しく誕生した守護女神で、アンナの双子の妹。

姉とは対照的にテンションが高くせっかちで、おしゃべりな性格。

誰に対しても遠慮がなく、嫌なことは嫌と言い、気になった点にはズバズバとツッコミを入れるタイプ。

一見すると箱入りのお姫様だが、趣味嗜好は庶民派。

姉のアンナを心から慕っており、片時もそばを離れず「さすがお姉さま」と称えている。

シリーズ初！ ２人で１人の女神化！

聖女と魔王...2つの人格を持つリーンボックスの新・守護女神

◆エクリプスハート

CV:西薗雪乃

「私は許しましょう。だが、"コイツ"が許すかな！」

アンナとロットが女神化した姿。

２人で１人の女神で、両者が近くに揃っていないと女神化することができない。

慈悲によりすべてを赦す”聖女”モードと、

すべてを激しく糾弾する”魔王”モードという2つの人格を持っており、

傍からは頻繁に性格が変わっているようにも見える。

例外として、先輩のベール（グリーンハート）だけは「あの方」と呼び、最上級の敬意を払う。

影のヒーロー！？完璧主義のツンデレ女神

■ノワール

CV：今井麻美

「活動のためには素顔を隠した方がいいでしょ？」

ラステイションの女神で、シエルの先輩。

ストイックなエリートタイプで、1人で何でもそつなくこなしてしまう。

親しい人ほどツンデレを発揮するが、義理人情には厚い。

シエルの統治には口を出さないようにしていたが、大きな思想の違いを感じている。

最近では正体を隠して、ラステイション国内で影のヒーロー活動を行っているらしい。

好きな動物はネコ。

ラステイションの華麗なる女神

◆ブラックハート

CV：今井麻美

「ゲイムギョウ界の危機っていうなら当然、私たちの出番よね！」

ノワールが女神化した姿。

戦いそのものを楽しむようなハイな性格になる。

プライドの高さは変身前と変わらないが、

感情のリミッターである照れがなくなり、

軽口やストレートな発言が飛び出すことも。

念願の作家デビュー！？本を愛する女神

■ブラン

CV：阿澄佳奈

「まあ、新米女神たちはまだまだ頼りないから仕方ないわ」

スウィーニアの旧都・ルウィーの女神で、ルージュの先輩。

普段は真面目で物静かだが、ストレスが限界値に達するとキレて狂暴化してしまう。

ルージュのサポートは妹のロムとラムに任せることにしているが、気がかりでついつい口を出してしまう。

趣味で書いていたネット小説がコミカライズの影響で大ヒットし、ついにアニメ化決定。

本人も思いがけず大人気作家となり、睡眠不足の日々を送っている。

ルウィーの剛勇たる女神

◆ホワイトハート

CV：阿澄佳奈

「わたしたちの力、後輩たちに見せつけてやろうぜ！」

ブランが女神化した姿。

常にぶっきらぼうで荒っぽい口調となり、戦闘面では鉄壁の守りを誇る。

他の大多数の女神とは違い、変身しても体が成長しないことを気にしている。

自認・姉！？おっとりゲーマー女神

■ベール

CV：佐藤利奈

「わたくしのことを"お姉ちゃん"と呼んでくれませんのよ？」

リーンボックスの女神で、アンナとロットの先輩。

上品でおっとりとした性格だが、中身は超ゲーマー。

妹のような新女神が誕生したことを心の底から喜んでおり、仕事のサポートと称して毎日のように双子のもとへ通い詰めている。

アンナとロットからは「ベール様」と呼ばれており、「お姉ちゃん」扱いしてもらえないことが悩み。

最近会社経営で大成功し、アンナとロットに多額のお小遣いを渡して甘やかしている。好きな飲み物は紅茶で、相当なこだわりを持つ。

リーンボックスの絢爛たる守護女神

◆グリーンハート

CV：佐藤利奈

「わたくしたちが世界の危機を放っておくわけないでしょう？」

ベールが女神化した姿。

女神化前のおっとりした性格からクールなお姉様タイプに変化する。

気品のある立ち居振る舞いと、妹認定した相手にデレデレであることは変わらない。

戦闘時は超速攻タイプ。

◆今度のネプテューヌは“空を飛ぶ”！？

女神たちが思いのままに空を駆けめぐる！

空中ならではの敵やギミックなども登場。

空を翔け、新たな冒険へ！

◆終末バトル――圧倒的デカさの"終末"がゲイムギョウ界を破壊する――！？

「終末バトル」では女神全員が戦闘に参加！！ 超巨大な終末ボスとの圧倒的バトルに女神たちが挑む！

終末カウンタースキルを駆使すれば、終末ボスによる大規模特殊攻撃を防いだり、強力な攻撃をぶつけたりできる！

◆ネプテューヌシリーズ関連情報は公式XとYouTubeで！

ネプテューヌに関する情報は様々なSNSで発信中！

フォローして最新情報をぜひお見逃しなく！

▼ネプテューヌ公式Ｘ

https://x.com/NepCompileHeart

▼コンパイルハート公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/@CompileHeartOFFICIAL

▼その他のSNS情報は公式サイトで！

https://www.compileheart.com/neptune/unlimited

【製品情報】

タイトル：超新時空ゲイム ネプテューヌ∞

読み：チョウシンジクウゲイム ネプテューヌ アンリミテッド

プラットフォーム：Nintendo Switch2 / Nintendo Switch

PlayStation(R)5 / PlayStation(R)4

※PlayStation(R)4版はダウンロード版、デジタルデラックス版のみ

ジャンル：RPG

プレイ人数：1人

CERO：「審査予定」

発売予定日：2026年8月27日（木）

通常版 ：8,580円（税込）

ギャラクシーエディション ：19,800円（税込）

ダウンロード版：8,580円（税込）

デジタルデラックス版：14,300円（税込）

権利表記：(C)IDEA FACTORY/COMPILE HEART

公式サイト：https://www.compileheart.com/neptune/unlimited