04 Limited Sazabys、「YON EXPO′25」映像作品のトレーラーを公開！
04 Limited Sazabysが2025年11月8日(土)9日(日)にTOYOTA ARENA TOKYOで開催した「YON EXPO'25」の映像作品（Blu-ray/DVD）が3月25日に発売される。
今作はDay1とDay2の模様を完全収録したパッケージとなる。
そのトレーラーが本日公開された。
＜"YON EXPO’25" Blu-ray & DVD trailer https://youtu.be/c2xqEC5Q59k＞
"YON EXPO"は普段のライブとは違い、特効や映像演出を盛り込んだフォーリミ流のエンタメ満載のアリーナライブ。
04年ぶり04回目となる今年のYON EXPOのテーマはカーレース「F-04 Grand Prix」。"YON RACING"に所属するのレーサーに扮したメンバーが登場！
彼らの真骨頂である熱いライブはもちろん、YON EXPOならではの茶番演出も含めてエンタメライブとしても見どころ満載だ。
その他、YON EXPO’25の裏側を追ったドキュメント映像を特別収録。準備から当日まで、メンバー4人の様子を完全密着！
また、YON EXPO'25のライブ＆オフショット写真を収めたSpecial Photo Bookも付属する。
映像は約273分＋特典フォトブック84Pのフルボリュームとなっている。
購入者特典など、
詳細は特設サイト( https://www.04limitedsazabys.com/feature/yonexpo25_bluraydvd ）をチェックしよう。
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【リリース】
2026.3.25 Release
04 Limited Sazabys『YON EXPO’25』
＜全2形態＞ スリーブケース仕様
［Blu-ray］\8,800（税抜価格 \8,000）
［DVD(3disc)］\7,700（税抜価格 \7,000）
-CONTENTS-
・YON EXPO’25＠2025.11.8-9 TOYOTA ARENA TOKYO
・DOCUMENT OF “YON EXPO’25”
［付属］
・Special Photo Book (84P)
詳細はこちら
"YON EXPO’25" Blu-ray & DVD 特設サイト：https://www.04limitedsazabys.com/feature/yonexpo25_bluraydvd
"YON EXPO’25" Blu-ray & DVD trailer：https://youtu.be/c2xqEC5Q59k
＜内容＞
2025年11月8日・9日、TOYOTA ARENA TOKYOで開催された「F-04 Grand Prix」。
04年ぶりの開催となったレース、彼らはその期間を無駄に過ごしていたわけではない。
幾多の予選を勝ち上がり、YON RACINGに所属する4人のレーサーがそのサーキットへ。
そんな04 Limited Sazabysが04年ぶり04回目となった“YON EXPO’25”が完全映像化。
収録曲
＜DAY1＞
01. message
02. My HERO
03. Now here, No where
04. Chicken race
05. Warp
06. motto
07. Cycle
08. Kick it
09. Milestone
10. Lost my way
11 mahoroba
12. Utopia
13. monolith
14. knife
15. Finder
16. Alien
17. Night on
18. magnet
19. midnight cruising
20. milk
21. Honey
22. Harvest
23. Feel
24. Keep going
en1. Buster call
en2. swim
＜DAY2＞
01. Every
02. climb
03. swim
04. Kitchen
05. days
06. Galapagos
07. Galapagos II
08. motto
09. fade
10. discord
11. 夕凪
12. kiki
13. monolith
14. fiction
15. Grasshopper
16. GATE
17. Night on
18. magnet
19. midnight cruising
20. Letter
21. hello
22. soup
23. Horizon
24. Squall
en1. Terminal
en2. Give me
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【プロフィール】
04 Limited Sazabys （フォーリミテッドサザビーズ）
2008年名古屋にて結成の4 ピースロックバンド。
GEN（B, Vo）、HIROKAZ（G）、RYU-TA（G, Cho）、KOUHEI（Dr, Cho）
Vo.GEN の少年のようなハイトーンボイスから繰り出されるグッドメロディーかつ疾走感溢れる楽曲と、圧倒的なライブパフォーマンスは観る者の心を掴む。
2015年に1st Full Album『CAVU』をリリースしメジャー進出。2016年からは毎年、地元・愛知県の愛・地球博記念公園（モリコロパーク）にて、バンド主催の野外ロックフェス"YON FES"を主催している。2018年には結成10周年を迎え、東名阪アリーナツアーを敢行。2019年にさいたまスーパーアリーナで単独公演"YON EXPO"を初開催。2022年10月に4th Full Album『Harvest』をリリースし、全36公演の全国ツアーを開催。2023年にはバンド結成15周年を記念し、日本武道館ワンマンライブを開催。2024年1月から当日開演までゲストが明かされないツアー「MYSTERY TOUR 2024」を敢行。2025年1月にEP『MOON』をリリース。11月にはTOYOTA ARENA TOKYOにてアリーナ単独公演「YON EXPO'25」を開催。2026年04月04日(土)のフォーリミの日に、初の野外フリーライブを豊橋にて開催。6月20日(土)21日(日)には"YON FES 2026"を主催する。
HP：https://www.04limitedsazabys.com
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＜ワンマンライブ＞
04 Limited Sazabys フリーライブ "HOMESICK"
【日時】2026年04月04日(土)
【時間】開場 12:00 / 開演 15:00
【会場】豊橋総合スポーツ公園
【料金】無料 （入場方法などは特設サイトへ）
#フォーリミの日
入場方法など詳細はこちらへ
【HP】https://www.04limitedsazabys.com/feature/freelive_homesick
＜主催フェス＞
YON FES 2026
【日時】2026年6月20日(土)・21日(日)
【時間】 開場9:30 開演11:00 終演19:00 (各日共通予定）
【会場】愛知県 愛・地球博記念公園(モリコロパーク)
【出演アーティスト】
6/20(土)：04 Limited Sazabys / Fire EX. / KOTORI / SHANK / THE ORAL CIGARETTES / and more
6/21(日)：04 Limited Sazabys / BLUE ENCOUNT / EVERLONG / My Hair is Bad / Survive Said The Prophet / and more
【HP】https://yonfes.nagoya/feature/2026
【X】@yon_fes ( https://x.com/yon_fes )