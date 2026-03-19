04 Limited Sazabys、「YON EXPO′25」映像作品のトレーラーを公開！

日本コロムビア株式会社

04 Limited Sazabysが2025年11月8日(土)9日(日)にTOYOTA ARENA TOKYOで開催した「YON EXPO'25」の映像作品（Blu-ray/DVD）が3月25日に発売される。

今作はDay1とDay2の模様を完全収録したパッケージとなる。

そのトレーラーが本日公開された。

＜"YON EXPO’25" Blu-ray & DVD trailer https://youtu.be/c2xqEC5Q59k＞

"YON EXPO"は普段のライブとは違い、特効や映像演出を盛り込んだフォーリミ流のエンタメ満載のアリーナライブ。

04年ぶり04回目となる今年のYON EXPOのテーマはカーレース「F-04 Grand Prix」。"YON RACING"に所属するのレーサーに扮したメンバーが登場！

彼らの真骨頂である熱いライブはもちろん、YON EXPOならではの茶番演出も含めてエンタメライブとしても見どころ満載だ。



その他、YON EXPO’25の裏側を追ったドキュメント映像を特別収録。準備から当日まで、メンバー4人の様子を完全密着！

また、YON EXPO'25のライブ＆オフショット写真を収めたSpecial Photo Bookも付属する。

映像は約273分＋特典フォトブック84Pのフルボリュームとなっている。

購入者特典など、

詳細は特設サイト( https://www.04limitedsazabys.com/feature/yonexpo25_bluraydvd ）をチェックしよう。

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【リリース】

2026.3.25 Release

04 Limited Sazabys『YON EXPO’25』

＜全2形態＞ スリーブケース仕様

［Blu-ray］\8,800（税抜価格 \8,000）

［DVD(3disc)］\7,700（税抜価格 \7,000）

-CONTENTS-

・YON EXPO’25＠2025.11.8-9 TOYOTA ARENA TOKYO

・DOCUMENT OF “YON EXPO’25”

［付属］

・Special Photo Book (84P)

詳細はこちら

"YON EXPO’25" Blu-ray & DVD 特設サイト：https://www.04limitedsazabys.com/feature/yonexpo25_bluraydvd

"YON EXPO’25" Blu-ray & DVD trailer：https://youtu.be/c2xqEC5Q59k



＜内容＞

2025年11月8日・9日、TOYOTA ARENA TOKYOで開催された「F-04 Grand Prix」。

04年ぶりの開催となったレース、彼らはその期間を無駄に過ごしていたわけではない。

幾多の予選を勝ち上がり、YON RACINGに所属する4人のレーサーがそのサーキットへ。

そんな04 Limited Sazabysが04年ぶり04回目となった“YON EXPO’25”が完全映像化。

収録曲

＜DAY1＞

01. message

02. My HERO

03. Now here, No where

04. Chicken race

05. Warp

06. motto

07. Cycle

08. Kick it

09. Milestone

10. Lost my way

11 mahoroba

12. Utopia

13. monolith

14. knife

15. Finder

16. Alien

17. Night on

18. magnet

19. midnight cruising

20. milk

21. Honey

22. Harvest

23. Feel

24. Keep going

en1. Buster call

en2. swim



＜DAY2＞

01. Every

02. climb

03. swim

04. Kitchen

05. days

06. Galapagos

07. Galapagos II

08. motto

09. fade

10. discord

11. 夕凪

12. kiki

13. monolith

14. fiction

15. Grasshopper

16. GATE

17. Night on

18. magnet

19. midnight cruising

20. Letter

21. hello

22. soup

23. Horizon

24. Squall

en1. Terminal

en2. Give me

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【プロフィール】

04 Limited Sazabys （フォーリミテッドサザビーズ）

2008年名古屋にて結成の4 ピースロックバンド。

GEN（B, Vo）、HIROKAZ（G）、RYU-TA（G, Cho）、KOUHEI（Dr, Cho）

Vo.GEN の少年のようなハイトーンボイスから繰り出されるグッドメロディーかつ疾走感溢れる楽曲と、圧倒的なライブパフォーマンスは観る者の心を掴む。

2015年に1st Full Album『CAVU』をリリースしメジャー進出。2016年からは毎年、地元・愛知県の愛・地球博記念公園（モリコロパーク）にて、バンド主催の野外ロックフェス"YON FES"を主催している。2018年には結成10周年を迎え、東名阪アリーナツアーを敢行。2019年にさいたまスーパーアリーナで単独公演"YON EXPO"を初開催。2022年10月に4th Full Album『Harvest』をリリースし、全36公演の全国ツアーを開催。2023年にはバンド結成15周年を記念し、日本武道館ワンマンライブを開催。2024年1月から当日開演までゲストが明かされないツアー「MYSTERY TOUR 2024」を敢行。2025年1月にEP『MOON』をリリース。11月にはTOYOTA ARENA TOKYOにてアリーナ単独公演「YON EXPO'25」を開催。2026年04月04日(土)のフォーリミの日に、初の野外フリーライブを豊橋にて開催。6月20日(土)21日(日)には"YON FES 2026"を主催する。



HP：https://www.04limitedsazabys.com

X：https://twitter.com/04LS_nagoya

Instagram：https://www.instagram.com/04limitedsazabys_official/

YouTube：https://www.youtube.com/user/04LimitedSazabys

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オフィシャルFC「YON TOWN」：https://sp.04limitedsazabys.com/

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＜ワンマンライブ＞

04 Limited Sazabys フリーライブ "HOMESICK"

【日時】2026年04月04日(土)

【時間】開場 12:00 / 開演 15:00

【会場】豊橋総合スポーツ公園

【料金】無料 （入場方法などは特設サイトへ）

#フォーリミの日

入場方法など詳細はこちらへ

【HP】https://www.04limitedsazabys.com/feature/freelive_homesick

＜主催フェス＞

YON FES 2026

【日時】2026年6月20日(土)・21日(日)

【時間】 開場9:30 開演11:00 終演19:00 (各日共通予定）

【会場】愛知県 愛・地球博記念公園(モリコロパーク)

【出演アーティスト】

6/20(土)：04 Limited Sazabys / Fire EX. / KOTORI / SHANK / THE ORAL CIGARETTES / and more

6/21(日)：04 Limited Sazabys / BLUE ENCOUNT / EVERLONG / My Hair is Bad / Survive Said The Prophet / and more

【HP】https://yonfes.nagoya/feature/2026

【X】@yon_fes ( https://x.com/yon_fes )