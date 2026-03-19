462万人のフリーランスの「月末の面倒」を解決。iPhone完結の請求書アプリ『SEIKYU』先行登録開始

キャンプ女子株式会社

アウトドアコンサルタントとして日本全国のキャンプ場づくりを手がけるキャンプ女子株式会社（代表：柴垣）は、フリーランス・個人事業主・ノマドワーカー向けの iOS 向け請求書＆見積書作成アプリ 『SEIKYU（セイキュウ）』 の先行ベータ版事前登録受付を本日開始いたしました。買い切り\2,500・完全オフライン設計で、月額課金なし。インボイス制度にも完全対応し、iPhone ひとつでプロフェッショナルな請求書を作成・共有できます。

▶ 先行登録はこちら：https://www.camjyo.com/seikyu/(https://www.camjyo.com/seikyu/)

背景：462万人のフリーランスが「請求書の面倒」に悩んでいる

内閣官房の調査によると、日本のフリーランス人口は約 462万人（2024年時点）。そのうち多くが、月末の請求書作成に毎回 Excel やテンプレートと格闘し、カフェや移動中の隙間時間に対応できないという課題を抱えています。

さらに 2023年10月に開始されたインボイス制度により、適格請求書の要件が厳格化。税率ごとの消費税額の記載、登録番号の挿入など、手作業での対応はミスのリスクが高まっています。

一方、既存のクラウド型請求書サービスの多くは月額制で、年間にすると数千～数万円のコストが発生します。「月に数枚しか請求書を出さないのに毎月課金される」--そんな個人事業主の声に応えるべく、SEIKYU は買い切り型かつ完全オフラインという設計を選びました。

SEIKYU は、この「面倒」を スマートホン ひとつで解決します。

開発者コメント

「キャンプ場づくりのコンサルティングで日本中を飛び回る中、月末になると請求書作成のためにPCを開かなければならないのがずっとストレスでした。少数精鋭のチームだからこそ、経理はサクッと終わらせて本業に集中したい。移動中の スマホ だけで完結する請求書ツールが欲しい--それなら自分たちで作ろう。そんなノマドワーカーとしてのリアルな課題感から、SEIKYU は生まれました。」

-- キャンプ女子株式会社 代表 柴垣

SEIKYU の特徴

■ スマホだけで完結

PC不要。打ち合わせの帰り道、カフェの休憩中、新幹線の移動中--いつでもどこでも、iPhone だけでプロフェッショナルな請求書と見積書を作成・PDF出力・共有できます。

■ インボイス制度に完全対応

適格請求書発行事業者の登録番号を一度設定するだけで、すべての請求書に自動挿入。10%/8% 軽減税率の混在にも対応し、税率ごとの消費税額を正確に自動計算します。

■ 選べる3つのPDFテンプレート

スタンダード - ビジネスシーンに最適なクリーンなデザイン

モダン - カラーアクセントが映える洗練されたスタイル

ミニマル - 余白を活かした上品なレイアウト

取引先に送って恥ずかしくない、プロフェッショナルな仕上がりをスマホだけで実現します。

■ 見積書 → 請求書をワンタップ変換

見積書で受注が決まったら、ワンタップで請求書に変換。二重入力の手間をゼロに。

■ ダッシュボードで経営を可視化

月間売上、未入金額、直近の請求書を一覧表示。「今月いくら請求したか」が一目でわかります。

■ 完全オフライン・プライバシーファースト

すべてのデータは端末内にのみ保存。外部サーバーへの送信は一切なし。クライアントの機密情報を安心して管理できます。

先行登録キャンペーン

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/46252/table/252_1_5620c8b15ae371600673768c8f6c1b26.jpg?v=202603201151 ]

▶ 先行登録はこちら：https://www.camjyo.com/seikyu/(https://www.camjyo.com/seikyu/)

SEIKYU はこんな方に最適です

今後の展開

- Excel やスプレッドシートで請求書を作っているフリーランスの方- 移動が多く、PCを開く時間がないノマドワーカーの方- インボイス制度対応に不安を感じている個人事業主の方- 取引先が増えてきて、請求管理が煩雑になってきた方- 既存の請求書ソフトの月額料金を負担に感じている方

正式版リリース後は、以下の機能を順次追加予定です。

製品概要

- 定期請求の自動生成iCloud- 同期による複数デバイス対応メール送付の自動化- 年間収支レポート- 確定申告用資料出力- Apple Watch 対応（入金通知）[表2: https://prtimes.jp/data/corp/46252/table/252_2_b506cb700b5668b6085e4efa9a3215af.jpg?v=202603201151 ]

■ 会社概要

社名：キャンプ女子株式会社

代表者名：代表 橋本華恋

本社所在地：福岡県福岡市博多区博多駅南3-15-30-511

事業内容：お香ブランド「CRYSTAL INSENCE」の企画・製造・販売、キャンピングカー事業、広報・PR、アウトドア観光施設コンサルタント 等

URL：https://www.camjyo.com