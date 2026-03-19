【続報】Ground Y IKEBUKURO PARCO OPEN
株式会社ヨウジヤマモトのフィルターを通し、コンセプトにシンクロする多面的な要素を取り入れながらジェンダーレス、エイジレスなスタイルでファッションの新たな可能性を提案するブランド「Ground Y（グラウンド ワイ）」。
国内7店舗目となるGround Y直営店として、3月19日（木）に池袋PARCO 本館1Fにオープンいたしました。
店舗デザインは、白いタイルに黒いフレームが重厚感を加え、白と黒のコントラストが際立つ空間に仕上がりました。
革新的でありながら、親しみやすいファッションへのアプローチを体現するGround Yの哲学を多面的に表現しております。
通りに面した路面立地で、大きなガラス面越しに店内の様子をご覧いただける開放的な空間です。
店舗には、2026年春夏コレクションを中心としたラインナップを取り揃えています。
今シーズンのGround Yは、シルエットのコントラストと豊かなディティールを軸に、独自の洗練されたスタイルを展開。
細身のトップスにワイドなパンツを合わせたタイト&ルーズなシルエットや、アネモネやダリアをあしらった華やかな花柄プリント、体の曲線に併せて縦に切り替えを細かく入れたパターンメイキング『縦切替』は注目です。
多様なシルエットと独自のディティールが交錯し、Ground Yならではの美意識をさらに拡張させたコレクションへと昇華しました。
池袋PARCOのオープンを記念した限定アイテムや様々な特典をご用意しておりますので、この機会にぜひ店頭へ足をお運びください。
※数量限定のため、なくなり次第終了となります。予めご了承ください。
【Ground Y 池袋PARCO LIMITED EDITION】
オープンを記念して刺繍を施した池袋PARCO限定アイテム3型を発売します。
首リブロングブラウス 77,000円（税込） サイズ：フリー
カラー：Black × Yellow／Black × Gray
サイドスリットトラックジャケット 80,300円（税込） サイズ：フリー
カラー：Black × Yellow／Black × Gray
刺繍カットソー 24,200円（税込） サイズ：フリー
カラー：Black × Yellow／Black × Gray
【特典】Ground Y 池袋PARCOにて税込33,000円以上ご購入いただいた方に、先着で池袋PARCOオープン記念オリジナル2WAYバッグをプレゼント
※お一人様1回限りとさせていただきます。
※数量限定のため、なくなり次第終了となります。予めご了承ください。
▼Ground Y 池袋PARCO店舗情報
オープン日時：3月19日（木）AM11:00
住所：東京都豊島区南池袋1-28-2 池袋PARCO 本館1F
電話番号：03-6709-1022
営業時間：11:00～21:00
詳細は池袋PARCOホームページ(https://ikebukuro.parco.jp/)をご確認ください。
▼Official Media
Ground Y Official HP(http://yohjiyamamoto.co.jp/groundy)
Ground Y Official X(旧Twitter) @Ground_Y(https://x.com/Ground_Y?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor)
Ground Y Official Instagram @ground_y_Official(https://www.instagram.com/ground_y_official/)
Ground Y Official YouTube(https://www.youtube.com/@groundyofficial103)
Ground Y Official LINE @groundy-official(https://page.line.me/bgj1098w)
Ground Y Official Facebook @groundy.yohjiyamamoto(https://www.facebook.com/groundy.yohjiyamamoto/?locale=ja_JP)
▼Shop Information
Ground Y GINZA SIX
〒104-0061 東京都中央区銀座6-10-1 4F TEL：03-6264-5165
Ground Y LAFORET HARAJUKU
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1ー11-6 1F TEL：03-6455-5277
Ground Y SHIBUYA PARCO
〒153-8377 東京都渋谷区宇田川町15-1 2F TEL：03-6427-8984
Ground Y SHINSAIBASHI PARCO
〒542-0085 大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-8-3 1F TEL：06-6125-5607
Ground Y NAGOYA PARCO
〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄3-29-1 西館1F TEL：052-265-5790
Ground Y+S’YTE SAPPORO PARCO
〒060-0061 北海道札幌市中央区南1条西3-3 本館1F TEL：011-215-0678
Y’s SUPER POSITION OKAYAMA
〒700-0821 岡山県岡山市北区中山下2-2-1 エスパス岡山1F／2F TEL：086-235-2244
Ground Y IKEBUKURO PARCO
〒171-0022 東京都豊島区南池袋1-28-2 本館1F TEL：03-6709-1022
Ground Y THE SHOP YOHJI YAMAMOTO(http://theshopyohjiyamamoto.jp/JP/shop/c/c20)