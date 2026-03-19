公益社団法人日本医師会

日本医師会（会長：松本吉郎）は３月19日、日本医師会館大講堂で現地とWEBのハイブリッド方式によって３月１日に開催した「第３回在宅医療シンポジウム～地域のかかりつけ医が面で支える在宅医療～」の模様を収録した動画を、公式YouTubeチャンネルで公開しました。

動画はこちらから :https://www.youtube.com/watch?v=M5kTJyVk0ZQ

本シンポジウムは在宅医療を実践する、さまざまな立場からの取り組みを取り上げることによって、今後の在宅医療の提供体制やあるべき姿などについて考えることを目的として、令和6年から開催しているものです。

第３回目となった今回は、医療的ケア児・者とその家族が、地域の中で望む暮らしができる環境を整備するためには、地域全体でどのような包括的な支援を行うべきかといった視点で実際に医療的ケア児の支援に当たっている医師など、さまざまな立場の演者７名が講演。医療的ケア児が成人期に移行するに当たっての課題等を共有しました。

シンポジウムの模様を紹介した記事はこちら :https://www.med.or.jp/nichiionline/article/012662.html

日本医師会では、「医療的ケア児が増加する中で、小児科医ばかりでなく、さまざまな診療科の医師や介護、福祉の関係者が協力して支援を行うことが求められています。ぜひ、今回の動画をご覧頂くことで医療的ケア児が抱える課題等について理解を深め、その支援に携わりたいと考えて頂ければありがたい」としています。

問い合わせ先：日本医師会広報課 TEL03‐3946‐2121（代）

公益社団法人 日本医師会

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「医道の高揚、医学及び医術の発達並びに公衆衛生の向上を図り、社会福祉を増進すること」を目的に、医師の生涯研修に関する事項、地域医療の推進発展に関する事項、保険医療の充実に関する事項など、さまざまな活動・提言を行っています。



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