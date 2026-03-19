【丸の内エリア】「TOKYO CREATIVE SALON 2026」会期中レポート

東京クリエイティブサロン実行委員会

国内最大級のクリエイティブの祭典「TOKYO CREATIVE SALON 2026（東京クリエイティブサロン2026）」（以下、TCS 2026）が2026年3月13日（金）に開幕しました。丸の内エリアは、東京駅に隣接する東京の玄関口であり、国内外のビジネスパーソンが行き交う都内有数のビジネス街です。「TCS Marunouchi 2026」では、働く人々も気軽に参加できる体験型コンテンツを多数用意。サステナブルな視点を取り入れた「LIVE STOCK MARKET」や「残反バッグ STAMP RALLY」など、様々なコンテンツを新丸ビルをキーステーションに、丸の内エリア全体を舞台とした回遊型イベントを実施しています。（丸の内エリアの会期は2026年3月18日～22日）

丸の内エリアの会期としては初日となる3月18日（水）には、サステナブルな視点でデッドストックに光を当てる「LIVE STOCK MARKET」や、街を巡って楽しむ「残反バッグ STAMP RALLY」などのコンテンツが〈新丸ビル〉を起点に実施されました。

「LIVE STOCK MARKET」では、スタイリスト・小沢宏さんが独自の視点で、ブランドやショップが抱える経年在庫（デッドストック）を「生きた在庫」として再編集・提案。企画に賛同した丸の内エリアのショップが多数参加し、各店がそれぞれのアプローチでデッドストックの新たな魅力を提示しています。また、LIVE STOCK MARKET開催期間中に丸の内エリア4ゾーンの参加店舗でスタンプを集めることで、〈UNITED ARROWS〉〈BEAMS〉〈パパス＆マドモアゼルノンノン〉など各社の倉庫に眠っていた端切れ布を活用して制作された残反バッグをゲットできる「残反バッグ STAMP RALLY」（数量限定、なくなり次第終了）などの様々なコンテンツを新丸ビルをキーステーションに、丸の内エリア全体を舞台とした回遊型イベントを実施しています。

ぜひ“働く街から生まれる、サステナブルな創造”をテーマとしたエリア、丸の内に足をお運びください。

■丸の内エリアで現在開催中のコンテンツ概要

＜LIVE STOCK MARKET＞

デッドストックに新しい物語を与えるマーケット

開催期間：3月18日（水）～3月22日（日）11:00～19:00

会場：新丸ビル3階 アトリウム・LSM参加ブランド各店舗（東京都千代田区丸の内1-5-1 他各店舗）

＜残反バッグ STAMP RALLY＞

街歩きをしながら、サステナブルなバッグをゲット

開催期間：3月18日（水）～3月22日（日）11:00～19:00

※各店舗営業時間に準ずる

会 場：新丸ビル3階 アトリウム内店舗（東京都千代田区丸の内1-5-1）

＜染めもの体験 WORK SHOP＞

自分色に染める、オリジナルのハンカチづくり

開催期間：3月19日（木）～3月21日（土）11:00～19:00

会 場：新丸ビル3階 アトリウム内（東京都千代田区丸の内1-5-1）

＜STYLE CLINIC＞

プロが解決！ファッションお悩み相談室

開催期間：3月19日（木）～3月21日（土）11:00～19:00（事前申し込み制）

会 場：新丸ビル3階 アトリウム内（東京都千代田区丸の内1-5-1）

＜さくらDISPLAY＞

桜の季節を体感できるフォトスポットが新丸ビルに

開催期間：3月18日（水）～3月22日（日）11:00～19:00

会 場：新丸ビル3階 エントランス付近（東京都千代田区丸の内1-5-1）

TOKYO CREATIVE SALON 2026 開催概要

名称: TOKYO CREATIVE SALON 2026（東京クリエイティブサロン2026）

開催期間: 2026年3月13日（金）～22日（日）

開催エリア: 赤坂、銀座、渋谷、新宿、日本橋、羽田、原宿、丸の内、六本木

入場料: 無料

主催: 東京クリエイティブサロン実行委員会

公式HP: https://tokyo-creativesalon.com/

公式Instagram: https://www.instagram.com/tokyocreativesalon/

公式X: https://x.com/tokyo_c_s