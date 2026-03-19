【平日限定！600円で遊び放題】巨大エア遊具が1時間延長、「まだ帰りたくない！」が止まらない！！

株式会社antiqua

大阪・岸和田の滞在型エンターテインメントモール WHATAWON（ワタワン）にて、人気の巨大エア遊具が、このたび遊べる時間を1時間延長。

これまで以上に、時間を気にせず、たっぷり遊べる環境が整いました。

「もう終わり？」ではなく、「まだ遊べる！」へ。

満足度がさらにアップした体験をお楽しみください。

詳細を見る :https://whatawon.co.jp/mjmj20260307/

巨大エア遊具「THE MEGA JUMP MOUNTAIN JAPAN」とは

会場に登場するのは、迫力満点の大型エアアスレチック。

・高さのある巨大スライダー

・登ってくぐって進むアスレチックコース

・ジャンプして遊べる広々エリア

一度では遊びきれないボリュームだからこそのスケール感。

「体を動かす楽しさ」を全身で感じられる体験型コンテンツです。

わかりやすい料金プラン

ワタワン巨大エア遊具をみる :https://whatawon.co.jp/playground/

遊び方に合わせて選べるシンプルな料金設計で、初めてでも安心して利用できます。

・1時間：600円

・3時間：1,200円

・無制限：1,800円

・延長30分：450円

平日限定！遊び放題がさらにお得に！！

平日はさらにお得に楽しめるキャンペーンを実施中。

通常1,800円の無制限プランが、なんと600円で遊び放題。

時間を気にせず、思いっきり遊び尽くせる絶好のチャンスです。

※春休み期間（3月25日～4月6日）は土日祝料金でのご案内となります。

親子で安心して楽しめる理由

・広々とした芝生エリアで開放感抜群

・小さなお子さまは保護者同伴で安心

・体を動かしながら遊べる健康的なレジャー

「ゲームや室内遊びでは物足りない」そんなご家族にぴったりのアクティビティです。

開催概要

営業時間：11:00～18:00

場所：WHATAWON 芝生エリア

受付：京町湯屋SOKOTOTO

※3歳以下は保護者同伴必須

※天候や安全状況により予告なく中止する場合があります

営業状況のご確認について

天候や安全状況により、営業状況が変更となる場合があります。

ご来場前に、WHATAWON公式Instagramにて当日の営業状況をご確認ください。

▼ WHATAWON公式Instagram

https://www.instagram.com/whatawon_official

友達・家族と“思い出に残る1日”を

ジャンプして、笑って、何度もすべって。

子どもも大人も夢中になれる巨大エア遊具で、思いっきり体を動かす特別な時間を。

この機会にぜひ、WHATAWONで最高の遊び体験をお楽しみください。

ペット同伴OK｜1日楽しめるWHATAWONというロケーション会場となるWHATAWONは、ショッピング・グルメ・宿泊・温浴まで楽しめる海外型エンターテイメントモール。ペット同伴可能な施設のため、愛犬と一緒にゆったりとイベントをお楽しみいただけます。週末のお出かけ先として、家族みんなが楽しめる1日をお届けします。

日本最大級ペット同伴OKの海外型モール『WHATAWON』

南大阪に位置するWHATAWON（ワタワン）は、グルメ、ショッピング、温浴施設など、多様な楽しみが詰まった複合施設。ペットを家族の一員として大切にされている多くの飼い主の皆さまも快適にお楽しみいただけるように設計された、ペットフリーの新しいスタイルのエンターテインメントモールです。

■施設概要

所在地：大阪府岸和田市岸の丘町1丁目32-1

敷地面積：約8,740坪（29,000ｍ2）

交通：阪和道岸和田和泉ICから車で5分

関連URL

WHATAWON（ワタワン）HP

https://www.whatawon.co.jp/

ANTIQUA（アンティカ）公式サイト

https://www.antiqua.co.jp/

株式会社antiqua（コーポレートサイト）

https://www.antiqua.me/