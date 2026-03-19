サウスタウンの凄腕エージェント『餓狼伝説 City of the Wolves』にSeason 2 DLCキャラクター「ブルー・マリー」が3月26日より参戦！
株式会社SNKは、好評発売中の対戦格闘ゲーム『餓狼伝説 City of the Wolves』において、Season 2 DLCキャラクター「ブルー・マリー」を、2026年3月26日より配信することをお知らせいたします。
＞「ブルー・マリー」キャラクタートレーラー
日本語ボイス： https://youtu.be/O191ys3LXK4
英語ボイス ： https://youtu.be/FYryNQTxuKE
コードネームは「ブルー・マリー」
ブロンドヘアーが印象的な名うてのエージェントが、新たな伝説を刻む―
1995年発売の『餓狼伝説3 遥かなる闘い』で初登場した、コマンドサンボを得意とする「ブルー・マリー」。鍛え上げられた身体とコマンドサンボを武器に、多彩な投げ技や制圧技で対戦相手を追い詰めるその戦いぶりを、『餓狼伝説 City of the Wolves』ならではの操作感で存分に楽しむことができます。
ブルー・マリー | BLUE MARY
Voice Actor ［日本語］ﾌ゛ﾘﾄ゛ｶｯﾄｾｰﾗ恵美 ［英語］Allegra Clark
サウスタウンで活躍するエージェント。とある調査を終えて休暇を楽しんでいる所に、秦の秘伝書とギースの遺産の情報が舞い込んできた。どちらも放っておけない彼女はバイクにまたがり、更なる調査の為街を走る。彼女のコマンドサンボから逃れる術は無い、掴まれたら最後、ただ無事に両手両足が動く事を祈るしかない。
「ブルー・マリー」のオリジナルストーリーが楽しめる「ARCADE MODE」と「EOST MODE」を追加！
RPGモード「EOST MODE」では、ケビンからの電話をきっかけに、行方不明となったマーキーの調査が始まります。事件なのか？それとも…
また「ARCADE MODE」では、サウスタウンで休暇中のマリーの元に「秦の秘伝書」と「ギースの遺産」に関する情報が舞い込み、シュトロハイムが開催するKOFへ参戦する物語が描かれます。
それぞれのモードで展開される、新たなブルー・マリーのストーリーをお楽しみください。
Legends Unleashed
初心者にも始めやすく、シリーズの魅力を存分に楽しめる本編＋Season Pass 1＋Season Pass 2を収録した「餓狼伝説 City of the Wolves Legend Edition」は、現在好評配信中！
Season Pass 2では、『餓狼伝説』シリーズより「キム・ジェイフン」「ナイトメアギース」「ブルー・マリー」「ヴォルフガング・クラウザー」の4キャラクターに加え、後日発表予定のミステリーキャラクター2体を含む、全6キャラクターを毎月順次配信予定。Season 2の配信開始にあわせて、本編＋Season Pass 1＋Season Pass 2をまとめて楽しめる「餓狼伝説 City of the Wolves Legend Edition」が、6,490円（税込）でお求めいただけます。今後のアップデートで追加されていくキャラクターたちも使用可能となりますので、ぜひこの機会に『餓狼伝説 City of the Wolves』で、新シーズンの盛り上がりをお楽しみください。
※現在、ゲーム本編とSeason Pass 1を個別に販売することは予定しておりません。
『餓狼伝説 City of the Wolves』について
『餓狼伝説 City of the Wolves』は、誰でも爽快なアクションを楽しめる操作性と、遊ぶほど奥深さが広がる駆け引きを両立した最新格闘ゲームです。シリーズならではの魅力を受け継ぎつつ、独自のアートスタイル、新バトルシステム「REV」、1人用RPGモード「EOST」など、初めての方でも入り込みやすい要素を多数搭載しています。
さらに、初心者向け操作スタイルや、クロスプラットフォーム／ロールバック方式による快適なオンライン対戦など、始めやすさを徹底追求。
Season 2では、新キャラクターの追加やゲームバランスの強化によって、より多くの方が楽しめる内容へと進化しています。アップデートした『餓狼伝説 City of the Wolves』の世界をぜひ体験ください。
Official Site
https://www.snk-corp.co.jp/official/fatalfury-cotw/
X
https://x.com/GAROU_PR
https://www.instagram.com/fatalfury_pr/
【タイトル概要】
■タイトル名
餓狼伝説 City of the Wolves (英語名： FATAL FURY: City of the Wolves)
■ジャンル
対戦格闘
■発売日
2025年4月24日（木）
■対応プラットフォーム
PlayStation(R)5／PlayStation(R)4
Xbox Series X|S／Steam／Epic Games Store
■ラインアップ
餓狼伝説 City of the Wolves Season Pass 2
・価格：1,980円（税込）
・販売形式：デジタル版
＜商品内容＞
・DLCキャラクター「キム・ジェイフン」（配信中）
・DLCキャラクター「ナイトメアギース」（配信中）
・DLCキャラクター「ブルー・マリー」（2026年3月26日配信）
・DLCキャラクター「ヴォルフガング・クラウザー」（2026年4月配信予定）
・DLCキャラクター「？？？」（2026年5月配信予定）
・DLCキャラクター「？？？」（2026年6月配信予定）
餓狼伝説 City of the Wolves Legend Edition （Season Pass 1 + 2）
・価格：6,490円（税込）
・販売形式：デジタル版
＜商品内容＞
ゲーム本編
Season Pass 1（アンディ・ボガード／ケン／ジョー・東／春麗／Mr.BIG）
Season Pass 2（キム・ジェイフン／ナイトメアギース／ブルー・マリー／ヴォルフガング・クラウザー／？？？／？？？）
※Season Pass 2のDLCキャラクターの配信時期は予告なく変更する場合があります。
※DLCキャラクター単体、Season Pass 1、ゲーム本編の個別販売はありません。
■プレイ人数
オフライン1～2名／オンライン2～12名
■その他
すべてのコンテンツを楽しむにはネットワークへの接続が必要です。
PlayStation(R)4版からPlayStation(R)5版への無料アップグレードに対応しています。※PlayStation(R)4版（パッケージ版）をPlayStation(R)5にアップグレードするには、ディスクドライブ搭載のPlayStation(R)5本体が必要です。
■権利表記
(C)SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.
(C)CAPCOM
※ゲーム画面は開発中のものです。
※“PlayStation”は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
※(C)2026 Valve Corporation. Steam and the Steam logo are trademarks and/or registered trademarks of Valve Corporation in the U.S. and/or other countries.
※(C) 2026, Epic Games, Inc. Epic、Epic Games、Epic Gamesのロゴは、米国およびその他の国々におけるEpic Games, Inc.の商標または登録商標です。