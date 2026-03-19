サウスタウンの凄腕エージェント『餓狼伝説 City of the Wolves』にSeason 2 DLCキャラクター「ブルー・マリー」が3月26日より参戦！

株式会社SNK

株式会社SNKは、好評発売中の対戦格闘ゲーム『餓狼伝説 City of the Wolves』において、Season 2 DLCキャラクター「ブルー・マリー」を、2026年3月26日より配信することをお知らせいたします。

＞「ブルー・マリー」キャラクタートレーラー

日本語ボイス： https://youtu.be/O191ys3LXK4

英語ボイス ： https://youtu.be/FYryNQTxuKE

コードネームは「ブルー・マリー」

ブロンドヘアーが印象的な名うてのエージェントが、新たな伝説を刻む―

1995年発売の『餓狼伝説3 遥かなる闘い』で初登場した、コマンドサンボを得意とする「ブルー・マリー」。鍛え上げられた身体とコマンドサンボを武器に、多彩な投げ技や制圧技で対戦相手を追い詰めるその戦いぶりを、『餓狼伝説 City of the Wolves』ならではの操作感で存分に楽しむことができます。

ブルー・マリー | BLUE MARY

Voice Actor ［日本語］ﾌ゛ﾘﾄ゛ｶｯﾄｾｰﾗ恵美 ［英語］Allegra Clark

サウスタウンで活躍するエージェント。とある調査を終えて休暇を楽しんでいる所に、秦の秘伝書とギースの遺産の情報が舞い込んできた。どちらも放っておけない彼女はバイクにまたがり、更なる調査の為街を走る。彼女のコマンドサンボから逃れる術は無い、掴まれたら最後、ただ無事に両手両足が動く事を祈るしかない。

「ブルー・マリー」のオリジナルストーリーが楽しめる「ARCADE MODE」と「EOST MODE」を追加！

RPGモード「EOST MODE」では、ケビンからの電話をきっかけに、行方不明となったマーキーの調査が始まります。事件なのか？それとも…

また「ARCADE MODE」では、サウスタウンで休暇中のマリーの元に「秦の秘伝書」と「ギースの遺産」に関する情報が舞い込み、シュトロハイムが開催するKOFへ参戦する物語が描かれます。

それぞれのモードで展開される、新たなブルー・マリーのストーリーをお楽しみください。

Legends Unleashed

初心者にも始めやすく、シリーズの魅力を存分に楽しめる本編＋Season Pass 1＋Season Pass 2を収録した「餓狼伝説 City of the Wolves Legend Edition」は、現在好評配信中！

Season Pass 2では、『餓狼伝説』シリーズより「キム・ジェイフン」「ナイトメアギース」「ブルー・マリー」「ヴォルフガング・クラウザー」の4キャラクターに加え、後日発表予定のミステリーキャラクター2体を含む、全6キャラクターを毎月順次配信予定。Season 2の配信開始にあわせて、本編＋Season Pass 1＋Season Pass 2をまとめて楽しめる「餓狼伝説 City of the Wolves Legend Edition」が、6,490円（税込）でお求めいただけます。今後のアップデートで追加されていくキャラクターたちも使用可能となりますので、ぜひこの機会に『餓狼伝説 City of the Wolves』で、新シーズンの盛り上がりをお楽しみください。

※現在、ゲーム本編とSeason Pass 1を個別に販売することは予定しておりません。

『餓狼伝説 City of the Wolves』について

『餓狼伝説 City of the Wolves』は、誰でも爽快なアクションを楽しめる操作性と、遊ぶほど奥深さが広がる駆け引きを両立した最新格闘ゲームです。シリーズならではの魅力を受け継ぎつつ、独自のアートスタイル、新バトルシステム「REV」、1人用RPGモード「EOST」など、初めての方でも入り込みやすい要素を多数搭載しています。

さらに、初心者向け操作スタイルや、クロスプラットフォーム／ロールバック方式による快適なオンライン対戦など、始めやすさを徹底追求。

Season 2では、新キャラクターの追加やゲームバランスの強化によって、より多くの方が楽しめる内容へと進化しています。アップデートした『餓狼伝説 City of the Wolves』の世界をぜひ体験ください。

Official Site

https://www.snk-corp.co.jp/official/fatalfury-cotw/

X

https://x.com/GAROU_PR

Instagram

https://www.instagram.com/fatalfury_pr/

【タイトル概要】

■タイトル名

餓狼伝説 City of the Wolves (英語名： FATAL FURY: City of the Wolves)

■ジャンル

対戦格闘

■発売日

2025年4月24日（木）

■対応プラットフォーム

PlayStation(R)5／PlayStation(R)4

Xbox Series X|S／Steam／Epic Games Store

■ラインアップ

餓狼伝説 City of the Wolves Season Pass 2

・価格：1,980円（税込）

・販売形式：デジタル版

＜商品内容＞

・DLCキャラクター「キム・ジェイフン」（配信中）

・DLCキャラクター「ナイトメアギース」（配信中）

・DLCキャラクター「ブルー・マリー」（2026年3月26日配信）

・DLCキャラクター「ヴォルフガング・クラウザー」（2026年4月配信予定）

・DLCキャラクター「？？？」（2026年5月配信予定）

・DLCキャラクター「？？？」（2026年6月配信予定）

餓狼伝説 City of the Wolves Legend Edition （Season Pass 1 + 2）

・価格：6,490円（税込）

・販売形式：デジタル版

＜商品内容＞

ゲーム本編

Season Pass 1（アンディ・ボガード／ケン／ジョー・東／春麗／Mr.BIG）

Season Pass 2（キム・ジェイフン／ナイトメアギース／ブルー・マリー／ヴォルフガング・クラウザー／？？？／？？？）

※Season Pass 2のDLCキャラクターの配信時期は予告なく変更する場合があります。

※DLCキャラクター単体、Season Pass 1、ゲーム本編の個別販売はありません。

■プレイ人数

オフライン1～2名／オンライン2～12名

■その他

すべてのコンテンツを楽しむにはネットワークへの接続が必要です。

PlayStation(R)4版からPlayStation(R)5版への無料アップグレードに対応しています。※PlayStation(R)4版（パッケージ版）をPlayStation(R)5にアップグレードするには、ディスクドライブ搭載のPlayStation(R)5本体が必要です。

■権利表記

(C)SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.

(C)CAPCOM

※ゲーム画面は開発中のものです。

※“PlayStation”は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

※(C)2026 Valve Corporation. Steam and the Steam logo are trademarks and/or registered trademarks of Valve Corporation in the U.S. and/or other countries.

※(C) 2026, Epic Games, Inc. Epic、Epic Games、Epic Gamesのロゴは、米国およびその他の国々におけるEpic Games, Inc.の商標または登録商標です。