グルーミングツールブランド「AUGER」ブランドアンバサダーの板垣李光人さんの新しいキービジュアルとブランドムービーを公開

貝印株式会社

グローバル刃物メーカーの貝印株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長兼COO：遠藤 浩彰）のグルーミングツールブランド「AUGER（オーガー）」は、ブランドアンバサダーの板垣李光人さんの新しいキービジュアルとブランドムービーを本日より公開いたしました。

■ブランドムービー：https://youtu.be/u4ZT4Ds-ysA

ブランドアンバサダー板垣李光人さんによるAUGERの世界観を表現したビジュアルを公開

グルーミングツールブランド「AUGER」は、「身だしなみを整える時間」をより豊かで、より心地よいものへと導くべく2022年3月に誕生し、今年ローンチから4年目を迎えます。

板垣李光人さんは、現在放送中のNHK連続テレビ小説「ばけばけ」に雨清水三之丞役で出演するほか、今年公開予定の主演映画『口に関するアンケート』などの俳優業のほか、個展を開催したり、絵本を発売するなど、アートの分野でも活躍されています。「AUGER」をさらに多くの方に知っていただくために、2023年度より幅広い層から支持を集める板垣さんをブランドアンバサダーとして起用しております。

この度、起用から3年目の節目として新しいキービジュアルとブランドムービーを公開する運びとなりました。今回のビジュアルのテーマは「dual nature」。AUGERが提唱する「心に触れて“整える”時間」には、自分と静かに向き合う「穏やかなひと時」や、感性を呼び覚ます「刺激的な瞬間」をはじめとする、二面性・多面性が存在します。今回のビジュアルでは、この「整える」という行為が内包する多面的な魅力を表現しています。

キービジュアルとブランドムービー

キービジュアルとブランドムービーはブランドサイトでの公開をはじめ、店頭什器やウェブ広告として掲出される予定です。

■キービジュアル

ブランドサイト：https://auger.jp

■ブランドムービー

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=u4ZT4Ds-ysA ]

新ビジュアル公開記念 板垣李光人さんの直筆サイン入りフォトが当たる！貝印公式Xプレゼントキャンペーン

新ビジュアルの公開を記念して、3/19より貝印公式Xでプレゼントキャンペーンを実施いたします。

貝印公式Xのアカウントをフォローし、プレゼントキャンペーンの投稿をリポストすると「板垣李光人さんの直筆サイン入り撮り下ろしインスタントフォト(1枚)」と「AUGER商品3種」が抽選で6名様に当たるプレゼントキャンペーンを実施いたします。

プレゼントアイテム：

・板垣李光人さん直筆サイン入り撮り下ろしインスタントフォト（1枚）

・AUGER マルチユーズブラシ

・AUGER アイブローシェイピングレザー

・AUGER 毛抜き

応募方法：

１.貝印公式X(https://x.com/kai_corporation)をフォロー

２.キャンペーン投稿をリポスト

＊リプライor引用リポストで当選確率がアップします

応募締切：

2026年3月25日(水)23:59まで

AUGERについて

刃物のスペシャリストである貝印が、「身だしなみを整える時間」をより豊かで、より心地良いものへと導くべく誕生したのが、「AUGER」です。乱雑になりがちな洗面台をすっきりと統一するスタイリッシュなブラックのデザインを採用したグルーミングアイテムは、カミソリ、ツメキリ、ハサミなど幅広いツールを取り扱う貝印だからこそ実現できた、ハイパフォーマンスでハイクオリティなラインナップです。煩わしいと感じられがちな「身だしなみを整える時間」が、特別な時間へと変わり、心身をリセットすることで新しい一歩を踏み出すきっかけにしてほしい――「AUGER」を使うことで、そんな機能や価格を超えた価値を提供したいと考えます。

AUGERブランドサイト：https://auger.jp(https://auger.jp)

AUGER MAG.：

https://www.kai-group.com/products/kamisori/product/auger/auger-mag/

AUGER PRODUCT MOVIE：https://www.youtube.com/watch?v=4dEHB2GvJo8

貝印株式会社

1908年、刃物の町として有名な岐阜県関市に創業。カミソリやツメキリなどの身だしなみを整えるツールやビューティーツール、包丁をはじめとする調理器具や製菓用品、医療用刃物など、生活に密着した刃物を中心に1万アイテムにもおよぶ商品を展開。商品の企画、開発から生産、販売、物流までの一連を行っているグローバル刃物メーカー。

本社：東京都千代田区岩本町3-9-5

代表取締役社長兼COO 遠藤 浩彰

https://www.kai-group.com

本件に関する読者の皆様からのお問い合わせ先

貝印株式会社 お客様相談室

〒101-8586 東京都千代田区岩本町3-9-5

TEL：0120-016-410（フリーアクセス・ひかりワイド）

https://www.kai-group.com