さくらフォレスト、累計150万食突破のインナーケアサプリ『マイシーホワイトプラス』がAmazonランキング*第1位を獲得、発売1周年を記念し特別キャンペーンを開始

さくらフォレスト株式会社

さくらフォレスト株式会社（本社：福岡市中央区、代表取締役：高島励央）の「My＋Cee WHITE PLUS（マイシー ホワイトプラス、以下：「マイシーホワイトプラス」）」は、Amazon売れ筋ランキング ザクロサプリメントカテゴリーで第1位*²を獲得いたしました。

※1 2026年2月時点 1食1袋で換算

※2 2026年2月3日13時時点、ザクロサプリメントカテゴリーにおいて

発売から約1年で累計150万食を突破し、美容サプリメント市場において存在感を高めています。

この度、発売1周年を迎える2026年3月19日より、日頃の感謝を込めた記念キャンペーンを実施予定です。

1周年記念キャンペーン概要

2025年3月19日の発売以降、SNSやECを中心に話題を集めてきた「マイシーホワイトプラス」。

初回販売はわずか2時間30分で1,200セットを完売し、その後も継続的な支持を獲得してきました。

1周年を迎えるにあたり、感謝を込めて特別キャンペーンを実施いたします。

キャンペーン詳細

・期間：2026年3月19日～2026年3月31日

・キャンペーン内容：マイシーホワイトプラス初回定期1,980円（税込）

・特典：マイシープラチナムフェイシャルマスク3枚等

・キャンペーンURL：https://sakura-forest.com/lp/white_plus/if_wp_01.html(https://ac-sf.catsys.jp/cl/8b8Bc32be11297b5/?bid=57936b758eii08v1)

Amazonランキング第1位獲得、発売1年で150万食突破！

『マイシー ホワイトプラス』は、2026年2月3日13時時点においてAmazon売れ筋ランキング ザクロサプリメントカテゴリーで第1位を獲得いたしました。

さらに、2026年2月時点で累計150万食を突破。発売から1年未満という短期間での到達となりました。

競争の激しいEC市場においてカテゴリー1位を獲得できた背景には、単発的な話題性ではなく、継続的な購入とレビュー評価の積み重ねがあります。

マイシーホワイトプラスは発売開始から約2時間30分で1200セットを完売。続く第2弾販売（1,500セット）も約9時間で完売し、大きな反響を呼びました。

SNSでは「飲む白玉ケア」として拡散され、一気に認知が拡大しましたが、本商品の強みは、その後も売れ続けている「持続力」にあります。

ヒット商品として一過性で終わるのではなく、日々の美容習慣として定着していること。

その結果が150万食という数字に表れています。

数々の実績を支える商品設計

150万食という実績を支えているのは、「習慣化を前提にした仕様」と「実感を目指す成分設計」の両立です。

美容サプリメントは、成分が良いだけでは続きません。

味、形状、飲むタイミング--日常生活の中に無理なく組み込めることが重要です。

習慣化を前提にした仕様

本商品は、

・水なしでそのまま飲める顆粒タイプ

・持ち運びやすい個包装

・爽やかなグレープフルーツ風味

という仕様により、「飲まなければならないもの」ではなく、「自然と手が伸びるもの」を目指しました。

レビューでも、「ラムネのようで美味しい」「柑橘系で爽やか」「粉の駄菓子のようで続けやすい」といった声が多く見られます。

実感を目指す成分設計

ホワイトトマト由来成分は、美容業界で注目される一方、クリニック処方では高価格帯で流通することもある希少な成分です。

「興味はあるが価格がネックで続けられない」

その声に向き合うことから、「マイシーホワイトプラス」の開発は始まりました。

目指したのは、「特別な日のためのケア」ではなく、「毎日続けられるインナーケア」です。

そのため本商品では、単一の美容成分に依存するのではなく、抗酸化栄養素と美容サポート成分を組み合わせた多角的な設計を採用しています。

ホワイトトマト（白トマト抽出物）50mg配合

白く熟す新品種トマト由来の成分で、無色カロテノイドを含むことが特長です。通常のトマトがリコピンによって赤くなるのに対し、ホワイトトマトは色素特性が異なります。

無色カロテノイドは抗酸化成分の一種として注目されており、本商品では1包あたり50mgを配合しています。

リポソームビタミンC 500mg配合

ビタミンCをリン脂質で包み込んだ構造を持つリポソーム型を採用。ナノサイズ化することで効率的な吸収をサポートします。

1包あたり500mgを配合し、日々の美容と健康を意識する方のインナーケアを支えます。

ザクロ由来エラグ酸

ザクロに含まれるポリフェノールの一種であるエラグ酸を配合。ポリフェノールは若々しさに役立つ成分として知られ、美容意識の高い層から注目されています。

果実由来の美容成分として、毎日のケアに取り入れやすい設計としました。

ビタミンB群・ビタミンE配合（栄養機能食品）

本商品は栄養機能食品（ビタミンB1・B2・B6・C・E）です。ビタミンCは、皮膚や粘膜の健康維持を助けるとともに抗酸化作用を持つ栄養素、ビタミンEは抗酸化作用により体内の脂質を酸化から守り、細胞の健康維持を助ける栄養素です。

これらを組み合わせることで、美容意識の高い方の毎日を内側から支える設計としました。

商品概要

商品名：My＋Cee WHITE PLUS（マイシーホワイトプラス）

内容量：2.5g×30包

通常価格：6,990円（税込）

主成分：ホワイトトマト抽出物（無色カロテノイド）、ビタミンC（リポソーム加工）、ビタミンB1・B2・B6、ザクロエキス、ブドウ種子エキス、メロン胎座エキス、パイナップル果実エキス

特長： グレープフルーツ風味の顆粒スティックタイプ（※水なしで摂取可能）

販売チャネル：https://sakura-forest.com/syouhin/white_plus/(https://sakura-forest.com/syouhin/white_plus/?srsltid=AfmBOooKTEN1TJKhNB6WT-XpE2CrVGQSiIjTSxR_FkeGzGADUGWJE8OX)

マイシーシリーズとは

マイシーシリーズは、「インナーケアでもっと輝くわたしへ」をコンセプトに誕生したビタミンCブランドです。

ブランドが最も大切にしているのは「内側から美と健康を届け、10年後も輝くわたしへ」という想い。

リポソームビタミンCをはじめとする栄養素を内側から摂ることで、ゆらぎやすいお肌と向き合う。表面上の変化ではなく、土台から整えていくという考え方です。

・素肌に自信が持てる自分

・いきいきとした印象をまとう自分

10年後も、今よりもっと自分を好きでいるための習慣として、インナーケアを提案するのがマイシーシリーズです。

開発者コメント

マイシーシリーズ開発担当者の黒木は、以下のとおりコメントしております。

「発売から1年で多くのお客様に手に取っていただきましたが、私たちが大切にしているのは『数字』以上に『継続』です。

市場には多くの美容商品がありますが、本当に価値があるものは、生活の中に自然と溶け込み、習慣として選ばれ続けるものだと考えています。

これからも流行に左右されることなく、『内側から整える習慣』という軸をぶらさず、新たな商品をお届けしていきたいです。

10年後も『あのとき始めてよかった』と思っていただけるブランドであるために、これからも誠実なものづくりを続けてまいります。」

会社概要

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