公式戦使用卓球台をリサイクル 寄贈先決定

一般社団法人Ｔリーグ

Ｔリーグでは、これまで行ってまいりました卓球部活生応援の一環として、リーグ卓球台サプライヤーの株式会社三英様のご協力のもと、全国の中学校、高等学校の卓球部の皆さんを選考対象として、ノジマＴリーグ 2025-2026シーズンで使用した卓球台天板に、新たに脚をつけた卓球台1台を寄贈する企画を進めて参りました。





今回、多くのご応募を頂いた中から、和歌山県の北山村立北山中学校に寄贈させていただくことに決定いたしました。

【寄贈校】和歌山県北山村立北山中学校

なお、北山中学校の卓球部の顧問の先生と生徒の方1名ずつを、3月28日(土)のノジマＴリーグ 2025-2026シーズン プレーオフ 女子ファイナルの会場にご招待。試合前には卓球台の贈呈式を行います。

※寄贈校決定をサプライズでお知らせする模様は、近日中にＴリーグ公式YouTubeチャンネルにてお届けする予定です。





本企画に対しましては、全国各地より多数の学校の皆さまから心温まるご応募をいただき、誠にありがとうございました。

書類やメッセージの一つひとつから、日々懸命に卓球に打ち込む生徒の皆さんの姿、そしてそれを支える先生方・地域関係者の皆さまの熱意とつながりが強く伝わってまいりました。皆さまの卓球への想いは、私たちにとっても大きな励みであり、日本の卓球の未来への確かな手応えを感じさせていただく機会となりました。

限られた台数の中での選考となりましたため、今回はすべての学校のご期待に沿うことが叶いませんでしたが、ご応募くださったすべての学校の情熱に、心より敬意と感謝を申し上げます。



なお、本企画はご好評につき、第2回の実施も予定しております。今回惜しくも選外となられた学校の皆さまにおかれましては、卓球に対する情熱や、活動への熱い想いを真摯に受け止め、次回以降の選考対象として継続して審査させていただくことといたしました 、また、今回は事情により応募が叶わなかった皆さまは、ぜひ次回にはご応募いただけましたら幸いです。皆さまの熱い想いを、再びお届けいただけることを心よりお待ちしております。

TリーグとTリーグをサポートしてくださるパートナー各社では、卓球台の寄贈のみならず、プレーオフへの観戦招待チケットの提供など、部活生の皆様にトップ選手の技術や迫力を間近で体感していただく機会を創出しております 。これからも部活動に励む生徒の皆さんを力強く応援し、卓球を通じて夢や挑戦を“つなぐ”取り組みを継続してまいります。今後とも変わらぬご支援・ご参加を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。