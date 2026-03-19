ノジマＴリーグ 2026-2027シーズン初の海外開催となる開幕戦　出場チームが決定

一般社団法人Ｔリーグ

Ｔリーグでは、ノジマＴリーグ 2026-2027シーズンの男女開幕戦となる2試合を、2026年7月25日(土)に新竹県立体育館（台湾・新竹県）にて開催いたします。このたび、開幕戦の出場チームが決定いたしましたのでお知らせします。



■ノジマＴリーグ 2026-2027シーズン公式戦 男子開幕戦





T.T彩たま vs 木下マイスター東京■ノジマＴリーグ 2026-2027シーズン公式戦 女子開幕戦木下アビエル神奈川 vs トップおとめピンポンズ名古屋開催日：2026年7月25日(土)開催場所：新竹県立体育館（台湾・新竹県）※ 開催時間、チケット概要は改めてお知らせいたします。※ 開幕戦では、リーグ・オフィシャルツアーイベント「TPlusツアー」にて観戦ツアーを実施いたします。7月24日(金)出発 2泊3日 台湾・新竹ツアーツアー内容は、TPlusツアーHP（https://tplus-tour.com/）にて3月下旬に発表の予定です。