ノジマＴリーグ 2026-2027シーズン初の海外開催となる開幕戦　出場チームが決定

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一般社団法人Ｔリーグ

Ｔリーグでは、ノジマＴリーグ 2026-2027シーズンの男女開幕戦となる2試合を、2026年7月25日(土)に新竹県立体育館（台湾・新竹県）にて開催いたします。このたび、開幕戦の出場チームが決定いたしましたのでお知らせします。

■ノジマＴリーグ 2026-2027シーズン公式戦　男子開幕戦

T.T彩たま vs 木下マイスター東京

■ノジマＴリーグ 2026-2027シーズン公式戦 女子開幕戦

木下アビエル神奈川 vs トップおとめピンポンズ名古屋


開催日：2026年7月25日(土)

開催場所：新竹県立体育館（台湾・新竹県）

※　開催時間、チケット概要は改めてお知らせいたします。
※　開幕戦では、リーグ・オフィシャルツアーイベント「TPlusツアー」にて観戦ツアーを実施いたします。

7月24日(金)出発 2泊3日 台湾・新竹ツアー

ツアー内容は、TPlusツアーHP（https://tplus-tour.com/）にて3月下旬に発表の予定です。