『リネージュ2M』5周年記念アップデート「ETERNAL BOND：飛龍結義」の詳細情報を公開！「三国志」に登場する「関羽」になり「呂布」と戦うダンジョンや「クラス リブート：槍」などを実施予定

エヌ・シー・ジャパン株式会社

NCSOFT Corporation (本社:韓国 板橋(パンギョ)、共同代表:金 澤辰(キム テクジン)/朴 炳武(パク ビョンム)、以下NC)は、次世代オープンワールドRPG『リネージュ2M』に関する情報をお知らせします。

■5周年記念アップデート「ETERNAL BOND：飛龍結義」の詳細情報を公開！

【アップデート日】

2026年3月25日(水)

【特設サイトURL】

https://lineage2m.ncsoft.jp/lp/202603_update

【概要】

3月25日(水)に実施予定の5周年記念アップデート「ETERNAL BOND：飛龍結義」の詳細情報を公開しました。

「ETERNAL BOND：飛龍結義」では、「三国志」にまつわるイベントの実施のほか、「クラス リブート：槍」など「オリジン ワールド」「リザーブ ワールド」の各種アップデートを実施します。

イベント ダンジョン「虎牢関」では、「三国志」に登場する「関羽」になり、「呂布」と戦うことができます。「呂布」を討伐することで強力なバフ効果「戦場の記憶」を獲得できます。

「クラス リブート：槍」では、新たな要素「ライトニング フォース」を加え、武器種ごとの個性と戦略性を強化していきます。また、血盟メンバーを迅速にパーティ編成できるシステム「血盟パーティ システム」や、「オリジン ワールド」「リザーブ ワールド」の各種アップデートを実施します。そのほか、5周年を記念した「INTERLUDEクーポン」では、すべてのワールドで「INTERLUDEクーポン：クラス スキン」が初登場するほか、「オリジン ワールド」では「INTERLUDEマスター クーポン：クラス」「INTERLUDEマスター クーポン：アガシオン」「INTERLUDEマスター クーポン：アーティファクト」が、「リザーブ ワールド」では「INTERLUDEマスター クーポン：クラス」「INTERLUDEクーポン：アガシオン」「INTERLUDEクーポン:アガシオンカード変更」が登場する予定です。

そのほか、アップデートに関する詳細は、「ETERNAL BOND：飛龍結義」特設サイトをご確認ください。

■ゲーム概要

最高のグラフィックで提供されたPCオンラインゲーム「リネージュ2」の正統後継モバイルリメイク作品。

新時代の3Dグラフィック技術でモバイルゲーム史上最大級のシームレスなオープンワールドを実現。

多様性と自由度を兼ね備えた成長を末永く楽しむことができるゲームデザインとなっており、1万人以上が集まり繰り広げられる大規模バトルを体験できます。 絆で結ばれた血盟の仲間と共に、新たなる冒険の扉を開こう。

【タイトル情報】

タイトル名：リネージュ2M（Lineage2M）

ジャンル：次世代オープンワールドRPG

価格：ダウンロード無料（一部アイテム課金有）

対応プラットフォーム：Google Play/App Store/PURPLE（NC独自のクロスプラットフォーム）

開発/運営：NCSOFT

コピーライト：(C)NCSOFT Corporation. All Rights Reserved.

公式サイト： https://lineage2m.ncsoft.jp/

PURPLE公式WEB： https://www.nc.com/

公式X(旧Twitter)： https://x.com/lineage2M_JP

公式YouTube： https://www.youtube.com/channel/UCbsEahPqZ6WrRqQ0wqLAZdg

※当プレスリリースの内容は2026年3月19日現在のものです。諸般の事情により予定を変更する場合がございます。