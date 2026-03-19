【株式会社デイトナ】モーターサイクルショー2026への出展決定！新商品を一挙紹介

株式会社デイトナ

株式会社デイトナ（静岡県周智郡森町一宮4805 代表取締役 織田哲司、以下「デイトナ」）は、2026年3月20日(金)から22日(日)に開催される『第42回大阪モーターサイクルショー』、3月27日(金)から29日(日)に開催される『第53回東京モーターサイクルショー』および、4月10日(金)から12日(日)に開催される『第5回名古屋モーターサイクルショー』に出展いたします。

本年は、RESOインカム、Henly Beginsツーリングバッグ、GRエクスプロア スマートフォンマウントなどのツーリング用品、NOLANヘルメットやデイトナアパレルのライディングギア、FIREBALL洗車ケミカルやMOTOREXオイルなどのメンテナンス用品、カスタマイズパーツ、さらにオートバイ用ガレージ（名古屋のみ）を含む2026年の新商品を一堂に展示。 イタリアのハードケースブランドGIVIは、その世界観を表現した特設コーナーを設置いたします。

さらに、デイトナブースでは、株式会社ダートフリーク、有限会社オーディーブレイン（Maxfritz）、株式会社ノーブレスト（AC SANCTUARY）も、車両・商品の展示を行います。

また、今年も3日間ブース正面のスタジオから、webオートバイ女子部によるYouTube生配信を実施します。

SNSをフォローしていただいた方へ、「デイトナ×ダートフリーク」オリジナル手ぬぐいのプレゼントも実施いたします。

カスタマイズモデル

HONDA CB1000F カスタマイズモデル （展示会場：東京）

KAWASAKI ELIMINATOR カスタマイズモデル（展示会場：東京）

展示商品ピックアップ

世界初のデュアルチャネル・メッシュ技術を搭載したMESHインカム「RESO PILOT PRO」

（展示会場：大阪、東京、名古屋）

簡単操作のデイトナオリジナルバイク用インカム「DT-E2」（展示会場：大阪、東京、名古屋）

前後2K HDR対応ドライブレコーダー Mio MiVue M820PRO（展示会場：大阪、東京、名古屋）

東京会場のMioコーナーでは、ノベルティグッズも配布予定

GR XPLORE（GRエクスプロア）スマートフォンマウントシリーズ

ライブ配信

東京会場のデイトナブースでは、開催中の3日間オートバイ女子部による『webオートバイ ライブ配信』を配信予定です。

1日目

https://www.youtube.com/live/QN2EYTUSWDA?si=S8bGCgSroMG-MMgp

2日目

https://www.youtube.com/live/6yeVFGor0w0?si=rBUBmCf45oU8r99R

23日目

https://www.youtube.com/live/CQqVvreYm9c?si=jbqzb7CF6IBK5mxJ

2026モーターサイクルショー開催日程

第42回 大阪モーターサイクルショー2026

期間：2026年3月20日(金)、21日(土)、22日(日)

場所： インテックス大阪 2号館 小間番号B34

https://www.motorcycleshow.jp/index.html

第53回 東京モーターサイクルショー2026

期間：2026年3月27日(金)、28日(土)、29日(日)

場所：東京ビッグサイト 西4ホール 小間番号4-01

https://www.motorcycleshow.org

第5回 名古屋モーターサイクルショー

期間：2026年4月10日(金)、11日(土)、12日（日）

場所：愛知県国際展示場

https://motorcycle-show.jp/

※入場チケット等については、各モーターサイクルショーオフィシャルサイトにてご確認ください。

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デイトナ公式URL

公式サイト https://www.daytona.co.jp

Instagram：https://www.instagram.com/daytona.co.jp/

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デイトナ公式アプリ

https://yappli.plus/daytona_sns_2026

株式会社デイトナについて

株式会社デイトナ本社・テストコース

株式会社デイトナは、静岡県周智郡森町に本社を置くオートバイアフターパーツメーカーです。昭和47年（1972年）の設立以来、バイク文化の創造企業としてチャレンジを続け、独自の企画開発力でバイクライダーのニーズに対応する商品・サービスを提供することで、世界のライダーに支持されるブランドを目指しています。

株式会社デイトナ

所在地 ：静岡県周智郡森町一宮4805

代表者 ：代表取締役社長 織田 哲司

URL ：https://www.daytona.co.jp