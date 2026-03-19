【株式会社デイトナ】モーターサイクルショー2026への出展決定！新商品を一挙紹介
株式会社デイトナ（静岡県周智郡森町一宮4805 代表取締役 織田哲司、以下「デイトナ」）は、2026年3月20日(金)から22日(日)に開催される『第42回大阪モーターサイクルショー』、3月27日(金)から29日(日)に開催される『第53回東京モーターサイクルショー』および、4月10日(金)から12日(日)に開催される『第5回名古屋モーターサイクルショー』に出展いたします。
本年は、RESOインカム、Henly Beginsツーリングバッグ、GRエクスプロア スマートフォンマウントなどのツーリング用品、NOLANヘルメットやデイトナアパレルのライディングギア、FIREBALL洗車ケミカルやMOTOREXオイルなどのメンテナンス用品、カスタマイズパーツ、さらにオートバイ用ガレージ（名古屋のみ）を含む2026年の新商品を一堂に展示。 イタリアのハードケースブランドGIVIは、その世界観を表現した特設コーナーを設置いたします。
さらに、デイトナブースでは、株式会社ダートフリーク、有限会社オーディーブレイン（Maxfritz）、株式会社ノーブレスト（AC SANCTUARY）も、車両・商品の展示を行います。
また、今年も3日間ブース正面のスタジオから、webオートバイ女子部によるYouTube生配信を実施します。
SNSをフォローしていただいた方へ、「デイトナ×ダートフリーク」オリジナル手ぬぐいのプレゼントも実施いたします。
カスタマイズモデル
HONDA CB1000F カスタマイズモデル （展示会場：東京）
KAWASAKI ELIMINATOR カスタマイズモデル（展示会場：東京）
展示商品ピックアップ
世界初のデュアルチャネル・メッシュ技術を搭載したMESHインカム「RESO PILOT PRO」
（展示会場：大阪、東京、名古屋）
簡単操作のデイトナオリジナルバイク用インカム「DT-E2」（展示会場：大阪、東京、名古屋）
前後2K HDR対応ドライブレコーダー Mio MiVue M820PRO（展示会場：大阪、東京、名古屋）
東京会場のMioコーナーでは、ノベルティグッズも配布予定
GR XPLORE（GRエクスプロア）スマートフォンマウントシリーズ
ライブ配信
東京会場のデイトナブースでは、開催中の3日間オートバイ女子部による『webオートバイ ライブ配信』を配信予定です。
1日目
https://www.youtube.com/live/QN2EYTUSWDA?si=S8bGCgSroMG-MMgp
2日目
https://www.youtube.com/live/6yeVFGor0w0?si=rBUBmCf45oU8r99R
23日目
https://www.youtube.com/live/CQqVvreYm9c?si=jbqzb7CF6IBK5mxJ
2026モーターサイクルショー開催日程
第42回 大阪モーターサイクルショー2026
期間：2026年3月20日(金)、21日(土)、22日(日)
場所： インテックス大阪 2号館 小間番号B34
https://www.motorcycleshow.jp/index.html
第53回 東京モーターサイクルショー2026
期間：2026年3月27日(金)、28日(土)、29日(日)
場所：東京ビッグサイト 西4ホール 小間番号4-01
https://www.motorcycleshow.org
第5回 名古屋モーターサイクルショー
期間：2026年4月10日(金)、11日(土)、12日（日）
場所：愛知県国際展示場
https://motorcycle-show.jp/
※入場チケット等については、各モーターサイクルショーオフィシャルサイトにてご確認ください。
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デイトナ公式URL
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デイトナ公式アプリ
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株式会社デイトナについて
株式会社デイトナ本社・テストコース
株式会社デイトナは、静岡県周智郡森町に本社を置くオートバイアフターパーツメーカーです。昭和47年（1972年）の設立以来、バイク文化の創造企業としてチャレンジを続け、独自の企画開発力でバイクライダーのニーズに対応する商品・サービスを提供することで、世界のライダーに支持されるブランドを目指しています。
株式会社デイトナ
所在地 ：静岡県周智郡森町一宮4805
代表者 ：代表取締役社長 織田 哲司
URL ：https://www.daytona.co.jp