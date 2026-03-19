【株式会社デイトナ】モーターサイクルショー2026への出展決定！新商品を一挙紹介

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株式会社デイトナ


株式会社デイトナ（静岡県周智郡森町一宮4805 代表取締役 織田哲司、以下「デイトナ」）は、2026年3月20日(金)から22日(日)に開催される『第42回大阪モーターサイクルショー』、3月27日(金)から29日(日)に開催される『第53回東京モーターサイクルショー』および、4月10日(金)から12日(日)に開催される『第5回名古屋モーターサイクルショー』に出展いたします。



本年は、RESOインカム、Henly Beginsツーリングバッグ、GRエクスプロア スマートフォンマウントなどのツーリング用品、NOLANヘルメットやデイトナアパレルのライディングギア、FIREBALL洗車ケミカルやMOTOREXオイルなどのメンテナンス用品、カスタマイズパーツ、さらにオートバイ用ガレージ（名古屋のみ）を含む2026年の新商品を一堂に展示。 イタリアのハードケースブランドGIVIは、その世界観を表現した特設コーナーを設置いたします。



さらに、デイトナブースでは、株式会社ダートフリーク、有限会社オーディーブレイン（Maxfritz）、株式会社ノーブレスト（AC SANCTUARY）も、車両・商品の展示を行います。



また、今年も3日間ブース正面のスタジオから、webオートバイ女子部によるYouTube生配信を実施します。



SNSをフォローしていただいた方へ、「デイトナ×ダートフリーク」オリジナル手ぬぐいのプレゼントも実施いたします。


カスタマイズモデル

HONDA CB1000F　カスタマイズモデル　（展示会場：東京）




KAWASAKI ELIMINATOR　カスタマイズモデル（展示会場：東京）




展示商品ピックアップ

世界初のデュアルチャネル・メッシュ技術を搭載したMESHインカム「RESO PILOT PRO」


（展示会場：大阪、東京、名古屋）





簡単操作のデイトナオリジナルバイク用インカム「DT-E2」（展示会場：大阪、東京、名古屋）





前後2K HDR対応ドライブレコーダー　Mio MiVue M820PRO（展示会場：大阪、東京、名古屋）


東京会場のMioコーナーでは、ノベルティグッズも配布予定




GR XPLORE（GRエクスプロア）スマートフォンマウントシリーズ




ライブ配信



東京会場のデイトナブースでは、開催中の3日間オートバイ女子部による『webオートバイ ライブ配信』を配信予定です。



1日目


https://www.youtube.com/live/QN2EYTUSWDA?si=S8bGCgSroMG-MMgp


2日目


https://www.youtube.com/live/6yeVFGor0w0?si=rBUBmCf45oU8r99R


23日目


https://www.youtube.com/live/CQqVvreYm9c?si=jbqzb7CF6IBK5mxJ


2026モーターサイクルショー開催日程

第42回 大阪モーターサイクルショー2026　
期間：2026年3月20日(金)、21日(土)、22日(日)
場所： インテックス大阪　2号館　小間番号B34
https://www.motorcycleshow.jp/index.html



第53回 東京モーターサイクルショー2026
期間：2026年3月27日(金)、28日(土)、29日(日)
場所：東京ビッグサイト　西4ホール　小間番号4-01
https://www.motorcycleshow.org



第5回　名古屋モーターサイクルショー
期間：2026年4月10日(金)、11日(土)、12日（日）
場所：愛知県国際展示場
https://motorcycle-show.jp/



※入場チケット等については、各モーターサイクルショーオフィシャルサイトにてご確認ください。



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デイトナ公式URL


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デイトナ公式アプリ


https://yappli.plus/daytona_sns_2026



株式会社デイトナについて


株式会社デイトナ本社・テストコース

株式会社デイトナは、静岡県周智郡森町に本社を置くオートバイアフターパーツメーカーです。昭和47年（1972年）の設立以来、バイク文化の創造企業としてチャレンジを続け、独自の企画開発力でバイクライダーのニーズに対応する商品・サービスを提供することで、世界のライダーに支持されるブランドを目指しています。



株式会社デイトナ


所在地　：静岡県周智郡森町一宮4805
代表者　：代表取締役社長 織田　哲司
URL　　：https://www.daytona.co.jp