「テイルズ オブ フェスティバル2026」第3弾出演者発表＆アソビストア一般会員先行/イープラスプレオーダー先行の申し込みがスタート！

株式会社バンダイナムコエンターテインメント

株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、『テイルズ オブ』シリーズのファンイベント「テイルズ オブ フェスティバル 2026」を2026年7月4日(土)・5日(日)の２日間、横浜BUNTAI (神奈川県横浜市)にて開催いたします。

本日は、「テイルズ オブ ディナーパーティー 2026」ならびに「テイルズ オブ フェスティバル 2026 最新情報生配信！」にて発表いたしました、本イベントの第3弾出演者情報/チケット情報(アソビストア一般会員先行／イープラスプレオーダー先行)に関してお知らせいたします。

■「テイルズ オブ フェスティバル」とは

本イベントは、人気ロールプレイングゲーム『テイルズ オブ』シリーズのファンイベントとなっており、2008年の第１回開催以降、毎年多くのファンの皆様にご来場いただいております。シリーズを代表する豪華声優陣によるスペシャルスキットやトークショー、テーマソングを担当するアーティストのライブなど会場でしか見られない特別なイベントとなっております。

第18回となる今回は、横浜BUNTAIに会場が変わり、７月という夏真っ盛りのタイミングで開催が決定！『テイルズ オブ』シリーズをファンの皆様と共に盛り上げるべく、最高にアツいイベントをお届けいたします。

▼イベントに関する詳細は、公演公式サイトをご確認ください。

https://tof.tales-ch.jp/(https://tof.tales-ch.jp/)

■ イベントロゴ

「テイルズ オブ フェスティバル 2026」イベントロゴ

追加出演者を公開！

DAY1には、「テイルズ オブ エターニア」よりキール・ツァイベル役 保志 総一朗さん、「テイルズ オブ ザ テンペスト」よりルキウス役斎賀 みつきさん、「テイルズ オブ ヴェスペリア」よりリタ役森永 理科さん、「テイルズ オブ ゼスティリア」よりスレイ役木村 良平さん、エドナ役福圓 美里さんが追加出演。DAY2には「テイルズ オブ ベルセリア」よりライフィセット役浅倉 杏美さんの追加出演が決定いたしました！

「テイルズ オブ フェスティバル 2026」第3弾出演者一覧

「テイルズ オブ フェスティバル 2026」チケット情報

アソビストア一般会員先行と、イープラスプレオーダー先行の券売が開始されました。

アソビストアプレミアム会員先行同様、プレミアムシートと全席指定席の２種でのチケット販売を予定しております。新たな舞台、横浜BUNTAIでも、キャスト陣による客降り演出が予定されております。

その一番近くでお楽しみいただけるプレミアムシートには、限定のお土産グッズもご用意しておりますのでぜひお見逃しなく！皆さまのご応募お待ちしております♪

■チケット情報

【チケット券売種】

プレミアムシート[お土産付き座席] 16,500円(税込)

全席指定席 13,000円(税込)

■券売スケジュール

【アソビストア一般会員先行】

受付席種：プレミアムシート[お土産付き座席]、全席指定席

抽選申込受付期間：2026年3月19日(木)21:00～4月8日(水)23:59

受付URL：https://asobiticket2.asobistore.jp/receptions/bbee0645-150e-4750-bc7c-22cab2831433

【イープラスプレオーダー先行】

受付席種：プレミアムシート[お土産付き座席]、全席指定席

抽選申込受付期間：2026年3月19日(木)21:00～4月8日(水)23:59

受付URL：https://eplus.jp/tof_tales/

「テイルズ オブ フェスティバル 2026」イベント概要

■イベント名

テイルズ オブ フェスティバル 2026

■開催日時

2026年7月4日(土) 15:00開場／16:30開演(予定)

2026年7月5日(日) 15:00開場／16:30開演(予定)

■開催場所

横浜BUNTAI（神奈川県横浜市中区不老町２丁目７番１）

https://yokohama-buntai.jp/#ACCESS

■著作権表記

TALES OF(TM) Series & (C)Bandai Namco Entertainment Inc. (C)いのまたむつみ (C)藤島康介

※記事ご掲載の際は必ず著作権表記をご記載ください。