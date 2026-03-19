インストール不要・無料。「音」で集中・睡眠を整える脳波誘導Webアプリ『聴く耳栓』先行申し込み開始

キャンプ女子株式会社

キャンプ女子株式会社（本社：福岡県福岡市、代表：柴垣道宏）は、科学的根拠に基づくバイノーラルビート（脳波誘導技術）を活用した無料Webアプリ 「聴く耳栓」 の先行申し込みを本日より開始いたしました。アプリのインストールは一切不要で、ブラウザとヘッドフォンだけで「集中」「睡眠」「リラックス」を目的別にサポートします。

▶ 先行申し込みページ： https://www.camjyo.com/kiku-mimisen/(https://www.camjyo.com/kiku-mimisen/)

開発の背景

厚生労働省「令和5年 国民生活基礎調査」によると、日本人の約5人に1人が睡眠に何らかの悩みを抱えているとされています。さらにリモートワークの普及により、カフェや自宅など雑音の多い環境で「集中できない」「オン・オフの切り替えができない」という課題を持つ方が増えています。

こうした背景の中、キャンプ女子株式会社は、自然と人をつなぐ事業を展開する中で培った 「自然の力で心身を整える」 という知見をもとに、音の力で脳波を整える新しいセルフケアの形を提案します。

「聴く耳栓」とは

「聴く耳栓」は、バイノーラルビート と呼ばれる脳波誘導技術を活用した無料のWebアプリです。

バイノーラルビートとは、左右の耳にわずかに異なる周波数の音を流すことで、脳がその差分の周波数を自動的に生成する現象を利用した技術です。Garcia-Argibay et al.（2019）のメタ分析をはじめ、複数の学術研究で集中力向上・ストレス軽減・睡眠改善への効果が報告されています。

ブラウザだけで動作するため、アプリのインストールは不要。ヘッドフォンを装着し、目的に合ったモードを選ぶだけで、すぐにお使いいただけます。

主な機能

■ 8つの脳波モード

[表: https://prtimes.jp/data/corp/46252/table/253_1_0b64510909aa62fa9dbbfb015e49552b.jpg?v=202603201151 ]

■ 3つのソルフェジオ周波数チューニング

- 174Hz「おやすみ」 - 神経系を鎮静し、深いリラックス状態へ- 432Hz「リラックス」 - 心拍数・血圧を穏やかにし、α波を増加- 528Hz「集中」 - ストレスホルモンの低下と集中力向上

■ その他の機能

- ポモドーロタイマー（25分集中→5分休憩の自動サイクル）- 環境音ミックス（雨音・焚き火・波音）プ- リセット保存（お気に入り設定を最大5つ）- リアルタイムビジュアライザースリープフェード（入眠後の自動フェードアウト）

ご利用方法

- ヘッドフォンまたはイヤフォンを装着- https://www.camjyo.com/kiku-mimisen/ にアクセス- 目的に合ったモードを選択- 再生ボタンをタップ

※ 基本機能はすべて 無料 でご利用いただけます。 ※ Chrome、Safari、Firefox、Edge など主要ブラウザに対応。スマートフォンからもご利用可能です。

先行申し込みについて

リリースに先立ち、先行申し込みを受け付けています。お申し込みいただいた方には、リリース時に優先的にご案内をお届けします。

▶ 先行申し込みページ： https://www.camjyo.com/kiku-mimisen/

今後の展開

2026年春のリリースを予定しており、iOS/Androidネイティブアプリ化も視野に入れています。また、同社が展開する天然成分100%のお香ブランド 「CRYSTAL INCENSE（クリスタルインセンス）」 との連携により、「音×香り」 の五感に働きかけるトータルセルフケア体験の提供も計画しています。

製品概要

サービス名：聴く耳栓

カテゴリ：ウェルネス / テクノロジー

形式：Webアプリ（インストール不要）

対応ブラウザ：Chrome, Safari, Firefox, Edge

対応デバイス：PC / スマートフォン / タブレット

価格：無料

URL：https://www.camjyo.com/kiku-mimisen/

■ 会社概要

■ 会社概要

社名：キャンプ女子株式会社

代表者名：代表 橋本華恋

本社所在地：福岡県福岡市博多区博多駅南3-15-30-511

事業内容：お香ブランド「CRYSTAL INSENCE」の企画・製造・販売、キャンピングカー事業、広報・PR、アウトドア観光施設コンサルタント 等

URL：https://www.camjyo.com