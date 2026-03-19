QUIKSILVER STORE が、横浜ワールドポーターズにオープン！

ボードライダーズジャパン合同会社

ボードライダーズジャパン合同会社（本社：東京都渋谷区）は、グローバルサーフブランド「QUIKSILVER（クイックシルバー）」の新店舗を、横浜ワールドポーターズ（神奈川県横浜市）にて2026年3月20日（金）にオープンいたします。

本店舗は、海と都市が融合する横浜・みなとみらいエリアにおいて、サーフカルチャーを軸としたライフスタイルを提案する新たな拠点として展開します。

観光地としての魅力と都市型消費が交差する立地特性を活かし、国内顧客のみならずインバウンド需要も見据えた店舗運営を行います。

■店舗特徴

本店舗では、QUIKSILVERを中心に、ROXY、DC、REEF、GENUINSなどのブランドを展開。

サーフィン、スノーボード、スケートボードといったアクションスポーツを背景に、メンズ・レディス・キッズまで幅広い商品ラインナップを取り揃えます。

また、アパレルに加え、フットウェアやサンダルカテゴリーも強化し、横浜という都市型ロケーションに対応したトータルスタイリングを提案。

機能性とデザイン性を兼ね備えた商品を通じて、海から街までシームレスにつながるスタイルを発信します。

■オープン記念キャンペーン

【期間】2026年3月20日（金）～4月5日（日）

・商品購入で限定ステッカープレゼント（各ブランド）

・公式アプリ入会＋税込3,000円以上購入でエコバッグプレゼント

※いずれも数量限定

■店舗概要

店舗名：QUIKSILVER 横浜ワールドポーターズ店

オープン日：2026年3月20日（金）

所在地：神奈川県横浜市中区新港2-2-1 横浜ワールドポーターズ 3F

営業時間：10:30～21:00（施設に準ずる）

https://www.instagram.com/quiksilver_yokohama/

■QUIKSILVERについて

QUIKSILVERは1969年にオーストラリアで誕生したサーフブランド。

ボードショーツをはじめとする革新的なプロダクトを通じて、世界中のサーフカルチャーを牽引してきました。現在では、サーフ・スノー・ライフスタイルを横断するグローバルブランドとして展開しています。

お問い合わせ：

ボードライダーズジャパン合同会社

TEL：0120-32-9190

https://boardriders.co.jp/pages/quiksilver

QUIKSILVER 公式Instagram

https://www.instagram.com/quiksilver_japan/