【本日配信】見逃せないクライマックス＆注目新作！！BL雑誌「iHZ［アイハーツ］」最新号│大洋図書
『iHZ [アイハーツ] 13』 表紙：小山璃子
iHZ [アイハーツ] 13
2026年3月20日（金）0時から配信START！
https://hc.bs-garden.com/ihz13/
豪華執筆陣！
小山璃子/へいゆくえ/井山ゆー/犬抱ゆきび/
ジル・バジル/ひなこ/ちゃのこ/キタハラリイ/屋号
見どころ一部紹介！
「Playmate-ish プレイメイト-イッシュ」小山璃子/著
曖昧なキョリが
ほどけはじめる──…
無表情クール後輩×ゆるチャラ先輩
フェティッシュ・ロマンス
【第4話】
＼単話配信も同時スタート！！／
https://hc.bs-garden.com/t_playmate-ish/
＼最終回！！／
「ブルーエッジエンゲージ」井山ゆー/著
「兄」って居場所はもう要らない──…
兄弟未満のオブセッション義兄弟BL
【最終回】
＼単話配信も同時スタート！！／
https://hc.bs-garden.com/t_blueedgeengage/
＼初登場！読切／
「とろよいバニラ」ジル・バジル/著
世の中の大抵の匂いが毒だ
でも、何故かアイツだけは──…
飄々系世話焼き×匂い過敏なツンデレ
コンセプトエッセイ
小山璃子
連載＆読切
小山璃子『Playmate-ish プレイメイト-イッシュ 4』
へいゆくえ『プレイゴッド 4』
井山ゆー『ブルーエッジエンゲージ 6』
犬抱ゆきび『ふぁみラブ・ディストーション 3 後編』
初登場 読切！
ジル・バジル『とろよいバニラ』
ひなこ『何でもいいから消えてくれ 25』
ちゃのこ『あくまの食べごろ 5』
キタハラリイ『ブラットテイマー/ジョーカー cheers! 3 後編』
屋号『ワンス・アポン・ア・ディスティニー 8』
公式WEB＆SNS
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@iHZ_BL(https://x.com/iHZ_BL)
●b's-garden WEBサイト
https://bs-garden.com/
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https://lit.link/ihz