【本日配信】見逃せないクライマックス＆注目新作！！BL雑誌「iHZ［アイハーツ］」最新号│大洋図書

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株式会社大洋図書

『iHZ [アイハーツ] 13』　表紙：小山璃子

iHZ [アイハーツ] 13


2026年3月20日（金）0時から配信START！


https://hc.bs-garden.com/ihz13/



豪華執筆陣！


小山璃子/へいゆくえ/井山ゆー/犬抱ゆきび/


ジル・バジル/ひなこ/ちゃのこ/キタハラリイ/屋号



見どころ一部紹介！



「Playmate-ish プレイメイト-イッシュ」小山璃子/著



曖昧なキョリが


ほどけはじめる──…



無表情クール後輩×ゆるチャラ先輩


フェティッシュ・ロマンス


【第4話】



＼単話配信も同時スタート！！／


https://hc.bs-garden.com/t_playmate-ish/





＼最終回！！／



「ブルーエッジエンゲージ」井山ゆー/著



「兄」って居場所はもう要らない──…



兄弟未満のオブセッション義兄弟BL


【最終回】



＼単話配信も同時スタート！！／


https://hc.bs-garden.com/t_blueedgeengage/





＼初登場！読切／



「とろよいバニラ」ジル・バジル/著



世の中の大抵の匂いが毒だ


でも、何故かアイツだけは──…



飄々系世話焼き×匂い過敏なツンデレ





コンセプトエッセイ


小山璃子



連載＆読切


小山璃子『Playmate-ish プレイメイト-イッシュ 4』


へいゆくえ『プレイゴッド 4』


井山ゆー『ブルーエッジエンゲージ 6』


犬抱ゆきび『ふぁみラブ・ディストーション 3 後編』



初登場 読切！


ジル・バジル『とろよいバニラ』



ひなこ『何でもいいから消えてくれ 25』


ちゃのこ『あくまの食べごろ 5』


キタハラリイ『ブラットテイマー/ジョーカー cheers! 3 後編』


屋号『ワンス・アポン・ア・ディスティニー 8』




公式WEB＆SNS


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