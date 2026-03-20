【FRONTIER】広大なオープンワールドを冒険！『紅の砂漠』推奨PCの販売を開始

インバースネット株式会社

インバースネット株式会社（本社：神奈川県横浜市神奈川区新浦島町1-1-25、代表取締役社長：山本 慶次郎）（以下、当社）は、オリジナルBTOパソコン「FRONTIER」から、Pearl Abyss社の新作タイトル『紅の砂漠』の推奨基準を満たしたゲーミングPCの販売を、2026年3月20日（金）より開始しています。

■製品の概要

このたび販売を開始するのは、壮大なファンタジー世界を舞台にしたオープンワールドアクションアドベンチャー『紅の砂漠』の推奨PCです。CPUにはゲーミング最強のRyzen 7 9850X3D をはじめとしたAMD Ryzen プロセッサ、グラフィックスカードには圧倒的な映像美と驚異の性能を誇るAMD Radeon RX 9000シリーズを搭載しております。

また、ケースはFRONTIERの次世代ゲーミングPCブランド「FREX∀R」（以下FREXAR）より、フルタワーケースのZシリーズとコンパクトなXシリーズを採用しました。標準3年保証と充実したサポート体制により、長期間にわたって安心してお使いいただけます。

広大なオープンワールドを舞台に、ダイナミックな戦闘と重厚な物語が展開する『紅の砂漠』を快適なスペックで存分にお楽しみください。

こちらの製品は、FRONTIERダイレクトストア( https://www.frontier-direct.jp/ )にて、2026年3月20日（金）より販売を開始しています。

▼『紅の砂漠』推奨PCはこちら

https://www.frontier-direct.jp/direct/e/ejCD/(https://www.frontier-direct.jp/direct/e/ejCD/?utm_source=press_release&utm_medium=email&utm_campaign=P01)

FREXAR_Zシリーズ

■製品の特長

＜『紅の砂漠』推奨PCとは＞

Pearl Abyss社独自の検証基準を満たしたPCです。動作確認も受けておりますので、『紅の砂漠』を快適にプレイすることができます。

さらに推奨PCの発売を記念し、AMD社主催のキャンペーンとして、対象推奨PCをご購入いただいた方の中から先着50名様に『Xboxコントローラー』をプレゼントいたします。詳しくはキャンペーンサイト（https://amd-heroes.jp/sp/crimsondesert/）をご確認ください。※プレゼントは無くなり次第終了。

＜圧倒的な美しさと驚異の性能を誇るAMD Radeon RX 9000シリーズ グラフィックス搭載＞

最先端のAMD RDNA 3 演算ユニットと第2世代のレイトレーシング アクセラレータを搭載し、驚異的なパフォーマンスを提供すると同時にグラフィックス忠実度を最大限に高めます。さらに、AMD FidelityFX Super Resolution (FSR)やAMD Fluid Motion Frames 2 (AFMF 2)といったアップスケーリング、あるいはフレーム生成技術を利用することで、フレーム レートを大幅に高め、驚くほど高品質かつ高性能なゲーミングを実現します。

＜FREXARブランドについて＞

FREXARは「異次元の楽しさ、無限の可能性。」をコンセプトに、2025年10月1日、FRONTIERから誕生した次世代ゲーミングPCブランドです。

ブランドシンボル「∀」は“すべての”を意味し、あらゆるユーザーに寄り添いながら、新しい発想と確かな品質を追求しています。

高品質パーツと独自設計による安定性、標準3年保証と充実のサポート体制を備え、長く安心して使用できるゲーミングPCとして、多様化するユーザーのニーズに応えます。

■『紅の砂漠』とは

「行きとし生ける世界。その中で繰り広げられる冒険」

どこかへと忙しなく歩みを進める住民で賑わう大都市、そして悠々自適のひとときを楽しめる静かな村。

広大な緑地が広がる平原、灼熱の砂漠。人々の記憶から忘れ去られた遺跡と聖堂。

数多の驚異と神秘に満ちた広大なオープンワールド──ファイウェルへ、あなたを招待する。

狩猟、採集、製作…あらゆることが可能なこの地で、あなたは己の方法で世界を駆け、隠された道を探す冒険に出る。

時には馬や狼の背に跨がり大地を駆け、時には竜を操り天空を翔け、時には機械を操縦し、未知なる世界「アビス」を目指す旅が始まる。

※本ゲームは年齢制限のあるタイトルです。詳しくは 公式サイトをご確認ください。

『紅の砂漠』公式サイト： https://crimsondesert.pearlabyss.com/ja-JP/Main

(C) Pearl Abyss Corp.

●インバースネット株式会社 概要

■本社所在地 ：神奈川県横浜市神奈川区新浦島町1-1-25 GRC 横浜ベイリサーチパーク 8階

■設立 ： 昭和26年12月14日

■資本金 ： 10,000万円

■代表者 ： 山本 慶次郎（代表取締役社長）

■事業内容 ： 自社製パーソナル・コンピュータ開発、製造及び販売、他

■取扱商品 ： 自社製パーソナル・コンピュータ（FRONTIERシリーズ）、パーソナル・コンピュータ用周辺機器、各種情報機器