最終回も話題騒然！奥野壮&豊田裕大W主演 ドラマコスラバ 待望の続編「コスメティック・プレイラバー Season2」Blu-ray＆DVD BOX 6/12（金）“恋人の日”に発売決定！

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コスメ業界の“W王子”最大のピンチ到来！︖

恋も仕事もさらにパワーアップした、最高糖度の溺愛ラブストーリー！

◆国内外で旋風を巻き起こした溺愛BLドラマが、糖度を増して帰ってくる！

仕事熱心な間宮棗と生意気な後輩・佐橋斗真が、美容部員という仕事を通して甘い恋に落ちていく過程を丁寧に描いた、純愛・お仕事ラブストーリーが待望のカムバック！原作はシリーズ累計150万部を突破した同名漫画・楢島さちの「コスメティック・プレイラバー」。2024年8月に放送・配信を開始すると、ド直球なキラキラ王道展開と、奥野壮&豊田裕大が演じる“さはなつ”のカップリングに「尊すぎる！」の声が続出！放送終了後もその熱は冷めず、FODプレミアム2024年人気作品ランキング「BL」部門1位を獲得。紆余曲折を経て、“かけがえのない存在”となった2人の同棲生活は甘いだけではなく、将来を見据える中で、仕事や家族という大きな壁に直面していく。そして訪れる、まさかの遠距離恋愛の危機――！︖コスメ業界の“W王子”が届ける最高潮のラブに、癒やされること間違いなし！

◆奥野壮&豊田裕大 W主演で“さはなつ”再降臨！前作を超えるキュンの大放出に、トキメキ注意報発令！

前作に引き続き、真面目でピュアな美容部員・間宮棗を演じるのは、「下剋上球児」「ビリオン×スクール」などに出演し、幅広い役柄を自在に演じ分ける奥野壮。さらなる飛躍を遂げる彼が何事にも全力な棗を繊細かつ真摯に体現！そんな棗の独占欲強めな恋人・佐橋斗真には、今最も勢いに乗る若手俳優・豊田裕大。「御上先生」「DOPE 麻薬取締部特捜課」『火喰鳥を、喰う』などの話題作に出演。棗との恋をきっかけに、仕事と誠実に向き合うスパダリへと成長した斗真を、自然体の演技で表現した。前作でソウルメイトになったと語る2人が、抜群の相性で致死量レベルの胸キュンをお届け！

◆曽野舜太（M!LK）・押田岳らの続投に加え、豪華新キャストを迎えてパワーアップ！

注目の若手俳優の一人である曽野舜太をはじめ、押田岳、中村優一らおなじみキャストが再集結！製作陣も前作から変わらず“コスラバ”の甘くとろける世界観を作り上げた。そして、シーズン2を彩る新キャストが登場！ロミーフェリークの新入社員・星名理久役に中川翼、トップメイクアップアーティストのエマ・ローレン役に加藤ローサ、ブランドミューズの弓原リサ役に岡本夏美、斗真と険悪（︖）な父親・佐橋紘己役に山中崇の出演が決定。個性豊かな面々が、将来に踏み出そうとしている2人に新たな風を吹き込む！

Blu-ray＆DVD 6/12(金) “恋人の日”にリリース決定！

発売を記念して、奥野壮＆豊田裕大からコメントが到着(ハート)

ここでしか見られないメイキングや2人によるビジュアルコメンタリーに加え、ブックレット(32P)やカレンダーカード、フォトグレイカード2種が付属する盛りだくさんの内容となっており、Season1とあわせて何回でも楽しんでほしいとアピール。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=-JnnRREYMRU ]

さらに、対象店舗でご購入の方に先着で特典をプレゼント！

【店舗別特典】

・Amazon.co.jp／楽天ブックス／アニメイト︓オリジナル映像特典メイキングDVD

・TopCoatOnline Shop︓豊田裕大 L判生写真

※メイキングDVDの内容は法人毎に異なります。詳細は後日解禁いたします。

※特典はなくなり次第終了となります。

「コスメティック・プレイラバー Season2」商品情報

【発売日】

2026年6月12日（金）

【価格】

Blu-ray BOX 16,500円（税込）

DVD BOX 14,300円（税込）

【仕様・封入特典】

◆三方背ケース

◆ブックレット（36P）

◆カレンダーカード（2026年7月始まり）

◆フォトグレイカード（2種）

【映像特典】

◆メイキング

◆第7話・最終話ビジュアルコメンタリー（奥野壮＆豊田裕大）

◆奥野壮＆豊田裕大インタビュー

◆上映会・トークイベント映像（出演：奥野壮、豊田裕大、曽野舜太）

「コスメティック・プレイラバー Season2」作品情報

【キャスト】

奥野壮 豊田裕大

曽野舜太 中川翼 押田岳 星南のぞみ 工藤綾乃 内海誠子 設楽もね 中村優一

岡本夏美 加藤ローサ 山中崇

【スタッフ】

原作：楢島さち「コスメティック・プレイラバー」（月刊マガジンビーボーイ連載/リブレ刊）

監督：進藤丈広「コスメティック・プレイラバー」・杉山嘉一『川のながれに』

脚本：金杉弘子「コスメティック・プレイラバー」

音楽：遠藤浩二「飴色パラドックス」

主題歌：浦島坂田船／「ラメグラデーション」作詞：辻村有記 作曲・編曲：辻村有記、伊藤賢

制作プロダクション：ビデオプランニング「コスメティック・プレイラバー」「PUNKS△TRIANGLE＜パンクス・トライアングル＞」

製作：NBCユニバーサル・エンターテイメント

【ストーリー】

メンズ美容部員の間宮棗と佐橋斗真は、公私共に互いを高め合う恋人同士で、同棲生活を満喫中。かつては仕事に今ひとつ本気になれなかった斗真も、棗の応援と情熱に後押しされ、今では専属メイクアップアーティストに。一方の棗は、東雲有楽町店のチーフとして奮闘する日々で、新たな目標を見つける。そんな中、トップメイクアップアーティストであるエマ・ローレンの来日で、2人の未来が大きく動き出す――！？

※商品の仕様は変更となる可能性がございます。

発売・販売元：株式会社ハピネット・メディアマーケティング

(C) 楢島さち・libre/ＮＢＣユニバーサル・エンターテイメントジャパン