Steamセール「スプリングセール2026」開催！ Key作品が最大65％オフ！
株式会社ビジュアルアーツ
CLANNAD：65％オフ
CLANNAD SS：65％オフ
Tomoyo After：60％オフ
Harmonia：60％オフ
planetarian HD：60％オフ
Little Busters!：60％オフ
Summer Pockets：60％オフ
Rewrite＋：60％オフ
LOOPERS：60％オフ
終のステラ：60％オフ
Harmonia Full HD：60％オフ
Kanon：60％オフ
LUNARiA：60％オフ
AIR：60％オフ
planetarian～雪圏球～：60％オフ
Summer Pockets RB：30％オフ
Rewrite Harvest festa!：60％オフ
株式会社ビジュアルアーツ
株式会社ビジュアルアーツは平成3年の創業以来、ノベルゲームを通して物語をお届けしております。
株式会社ビジュアルアーツ(本社:大阪府大阪市 代表取締役:天雲玄樹)は、2026年3月20日（金）よりPCゲーム販売プラットフォームSteamにて開催されるセール「スプリングセール2026」へ参加することをお知らせします。
今回セール対象となるのはゲームブランド「Key」から発売中の作品で、『CLANNAD』を始めとした計17タイトルが最大65％オフで購入いただけます。この機会に是非お買い求めください。
Steamストア
https://store.steampowered.com/developer/VisualArts/#browse
セール対象作品
CLANNAD：65％オフ
4,900円 → 1,715円
CLANNAD SS：65％オフ
2,300円 → 805円
Tomoyo After：60％オフ
1,980円 → 792円
Harmonia：60％オフ
980円 → 392円
planetarian HD：60％オフ
1,100円 → 440円
Little Busters!：60％オフ
3,480円 → 1,392円
Summer Pockets：60％オフ
4,750円 → 1,900円
Rewrite＋：60％オフ
5,500円 → 2,200円
LOOPERS：60％オフ
1,980円 → 792円
終のステラ：60％オフ
1,980円 → 792円
Harmonia Full HD：60％オフ
1,480円 → 592円
Kanon：60％オフ
3,200円 → 1,280円
LUNARiA：60％オフ
1,980円 → 792円
AIR：60％オフ
3,200円 → 1,280円
planetarian～雪圏球～：60％オフ
500円 → 200円
Summer Pockets RB：30％オフ
5,250円 → 3,675円
Rewrite Harvest festa!：60％オフ
2,300円 → 1,380円
株式会社ビジュアルアーツ
株式会社ビジュアルアーツは平成3年の創業以来、ノベルゲームを通して物語をお届けしております。
数多の作品がノベルゲームの枠組みを飛び越え、コミック、アニメーション、劇場作品としてメディアミックス化され、近年ではモバイルゲームの市場でも多くのご支持をいただいております。
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