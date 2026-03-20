Steamセール「スプリングセール2026」開催！　Key作品が最大65％オフ！

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株式会社ビジュアルアーツ


株式会社ビジュアルアーツ(本社:大阪府大阪市 代表取締役:天雲玄樹)は、2026年3月20日（金）よりPCゲーム販売プラットフォームSteamにて開催されるセール「スプリングセール2026」へ参加することをお知らせします。



今回セール対象となるのはゲームブランド「Key」から発売中の作品で、『CLANNAD』を始めとした計17タイトルが最大65％オフで購入いただけます。この機会に是非お買い求めください。



Steamストア


https://store.steampowered.com/developer/VisualArts/#browse


セール対象作品


CLANNAD：65％オフ


4,900円 → 1,715円


CLANNAD SS：65％オフ


2,300円 → 805円


Tomoyo After：60％オフ


1,980円 → 792円


Harmonia：60％オフ


980円 → 392円


planetarian HD：60％オフ


1,100円 → 440円


Little Busters!：60％オフ


3,480円 → 1,392円


Summer Pockets：60％オフ


4,750円 → 1,900円


Rewrite＋：60％オフ


5,500円 → 2,200円


LOOPERS：60％オフ


1,980円 → 792円


終のステラ：60％オフ


1,980円 → 792円


Harmonia Full HD：60％オフ


1,480円 → 592円


Kanon：60％オフ


3,200円 → 1,280円


LUNARiA：60％オフ


1,980円 → 792円


AIR：60％オフ


3,200円 → 1,280円


planetarian～雪圏球～：60％オフ


500円 → 200円


Summer Pockets RB：30％オフ


5,250円 → 3,675円


Rewrite Harvest festa!：60％オフ


2,300円 → 1,380円



株式会社ビジュアルアーツ
株式会社ビジュアルアーツ

株式会社ビジュアルアーツは平成3年の創業以来、ノベルゲームを通して物語をお届けしております。
数多の作品がノベルゲームの枠組みを飛び越え、コミック、アニメーション、劇場作品としてメディアミックス化され、近年ではモバイルゲームの市場でも多くのご支持をいただいております。




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