Steamセール「スプリングセール2026」開催！　Key作品が最大65％オフ！

株式会社ビジュアルアーツ

株式会社ビジュアルアーツ(本社:大阪府大阪市 代表取締役:天雲玄樹)は、2026年3月20日（金）よりPCゲーム販売プラットフォームSteamにて開催されるセール「スプリングセール2026」へ参加することをお知らせします。

今回セール対象となるのはゲームブランド「Key」から発売中の作品で、『CLANNAD』を始めとした計17タイトルが最大65％オフで購入いただけます。この機会に是非お買い求めください。

Steamストア

https://store.steampowered.com/developer/VisualArts/#browse

セール対象作品

CLANNAD：65％オフ

4,900円 → 1,715円

CLANNAD SS：65％オフ

2,300円 → 805円

Tomoyo After：60％オフ

1,980円 → 792円

Harmonia：60％オフ

980円 → 392円

planetarian HD：60％オフ

1,100円 → 440円

Little Busters!：60％オフ

3,480円 → 1,392円

Summer Pockets：60％オフ

4,750円 → 1,900円

Rewrite＋：60％オフ

5,500円 → 2,200円

LOOPERS：60％オフ

1,980円 → 792円

終のステラ：60％オフ

1,980円 → 792円

Harmonia Full HD：60％オフ

1,480円 → 592円

Kanon：60％オフ

3,200円 → 1,280円

LUNARiA：60％オフ

1,980円 → 792円

AIR：60％オフ

3,200円 → 1,280円

planetarian～雪圏球～：60％オフ

500円 → 200円

Summer Pockets RB：30％オフ

5,250円 → 3,675円

Rewrite Harvest festa!：60％オフ

2,300円 → 1,380円

株式会社ビジュアルアーツ

株式会社ビジュアルアーツは平成3年の創業以来、ノベルゲームを通して物語をお届けしております。

数多の作品がノベルゲームの枠組みを飛び越え、コミック、アニメーション、劇場作品としてメディアミックス化され、近年ではモバイルゲームの市場でも多くのご支持をいただいております。

(C)VISUAL ARTS/Key