【フジテレビ】フジテレビが運営する縦型ショートドラマアプリ FOD SHORT『推しの罪～推しを救えるのはヲタクの私～』「モデルプレス ベストドラマアワード」最強コンテンツ賞を受賞

株式会社フジテレビジョンhttps://short.fod.fujitv.co.jp （オフィシャルページ）

フジテレビが運営する縦型ショートドラマアプリ『FOD SHORT』は、配信中のドラマ『推しの罪～推しを救えるのはヲタクの私～』（出演：内田理央、なえなの）」が「モデルプレス ベストドラマアワード」の「最強コンテンツ賞」を受賞したことをお知らせします。本作品は、同賞内の「観る手が止まらない 中毒級ショートドラマ」部門で選出されました。

FOD SHORT『推しの罪～推しを救えるのはヲタクの私～』（C）フジテレビ

本アワードはモデルプレスによる、地上波、配信、さらには急速に拡大するショートドラマまで全プラットフォームを横断して年間の「ベストドラマ」を決定する試みです。選考は11万7309件におよぶ読者投票に加え、ドラマに精通したインフルエンサーや編集部による投票結果によって決定しました。

このほど都内で開催された授賞式に、プロデュース担当のフジテレビ・荒井俊雄が登壇しました。荒井は、FOD SHORTのさらなる成長をめざし「2026年春にサービスの海外進出を開始することを決めた」と述べました。

FOD SHORTは2025年７月にサービスを開始。半年後の2025年12月にはアプリ収益とダウンロード数が国内ショートドラマパブリッシャーでNo.１となりました（Sensor Tower調べ）。この実績を踏まえ、この春に国内市場のリーダーとして世界市場に挑戦します。海外展開に関する詳細については、後日お知らせします。

FOD SHORTは、フジテレビと、動画配信サービス「FOD」等のアプリ開発における先進技術やAI活用、および広告クリエイティブ領域の知見を持つ株式会社フジ・ネクステラ・ラボの共同事業です。今後も両社の連携を一段と強化し、ユーザーの皆様により快適な視聴体験と魅力的なコンテンツを提供してまいります。

【あらすじ】

自分の”推し”が殺人容疑をかけられたら、あなたは推しを信じ切れますか？

「私の推しが、容疑者に！？」アイドルグループ“LE CIEL”の宮原優茉（なえなの）の大ファンである、刑事の木下智花（内田理央）。優茉の卒業ライブで、誰よりもうちわを激しく振り、感涙していた。だがその直後、連絡を受け取調室に向かうと、そこには殺人容疑をかけられた優茉が！刑事の智花は“推し”の優茉の殺人容疑の捜査をすることになったのだ。優茉の「殺人だけはやっていない」という言葉を信じようと決意した智花は、真犯人を探し始めるも、“推し”の優茉の言葉に翻弄され……！？真相が二転三転する、推しサスペンス！

【番組概要】

タイトル：『推しの罪～推しを救えるのはヲタクの私～』

出 演：内田理央

なえなの

山脇辰哉／阿部凜／速瀬愛／清水海李／花嶋あず彩

見津賢／千絵留／福澤重文／森岡豊／安藤聖

堀井新太

スタッフ：脚本：YUQING

プロデューサー・演出：石明彦

演出・演出補：安井陶也

プロデュース：荒井俊雄／田上向日葵／國安馨

制作プロダクション：The icon

制作著作：フジテレビ

◇ アプリ概要

■アプリ名：縦型ショートドラマアプリ『FOD SHORT』

■対応環境：iOS 15.0 以降 / Android 10.0以降

■価 格：無料（アプリ内課金あり）

■U R L：https://apps.apple.com/jp/app/id6737834256 （App Store）

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.fujitv.fodshort （Google Pla

y）

https://short.fod.fujitv.co.jp （オフィシャルページ）

◇ FOD SHORT 概要

「FOD SHORT」とはフジテレビが手がける縦型ショートドラマ専用アプリです。１話約１分の高品質なドラマを、毎日５話ずつ無料で視聴できます。スマホ視聴に最適化され、通勤・通学やスキマ時間にもぴったり。実力派キャストが出演するオリジナル作品も続々配信中です。ここでしか見られない海外発の人気作もラインナップ。短いのに心に残る、新感覚のドラマ体験をお届けします。

■U R L：https://short.fod.fujitv.co.jp