大阪電気通信大学が3月24・25日に福島県相馬郡で「テクノフェアin新地町」を開催ー震災復興ボランティアの一環、小中学生を対象にモノづくりのワークショップを実施ー

学校法人大阪電気通信大学

大阪電気通信大学（大阪府寝屋川市・四條畷市／学長：塩田邦成）は、震災復興ボランティアの一環として、3月24日（火）、25日（水）に福島県相馬郡新地町の新地町文化交流センターで小中学生を対象とした「テクノフェアin新地町」を開催します。

工学部基礎理工学科環境化学専攻が中心となり、同学科や総合情報学部ゲーム＆メディア学科の学生らが地元の小中学生を対象に、実験やアニメーションの制作などモノづくりに関するワークショップを実施します。

昨年の様子

【本件のポイント】

■大阪電気通信大学が福島県相馬郡新地町で科学・モノづくりのワークショップを開催

■震災復興ボランティアの一環として、2016年から地元の小中学生を対象に連続開催

■複数の学部学科の教員・学生らがユニークなワークショップを提供

昨年の様子

【本件の概要】

大阪電気通信大学は震災復興ボランティアの一環として、2016年から工学部環境科学科の学生らが福島県相馬郡新地町に出向き、地元の小学生を対象に「理科実験教室」を開催していました。現在は大阪電気通信大学が主催となり、「テクノフェアin新地町」と名称を改めて開催しています。

本学の齊藤安貴子教授（工学部基礎理工学科環境化学専攻）、森田成昭教授（同専攻）、由良泰人教授（総合情報学部ゲーム＆メディア学科）が講師を務め、本学が地域貢献で開催している「テクノフェア」と同様に、科学やモノづくりに関するさまざまなワークショップを予定しています。

当日は基礎理工学科環境化学専攻と数理科学専攻の理科教職課程の学生および視覚文化研究室（由良泰人教授）の学生らがサポートを担当します。

【開催概要】

日 時：3月24日（火）10：00～17：00

25日（水）10：00～14：00

場 所：新地町文化交流センター

福島県相馬郡新地町駅前一丁目3番地

https://www.shinchi-koryu.com/

対 象：小中学生

参加費：無料※事前予約不要

主 催：大阪電気通信大学

協 力：ラボラトリー・ワーク・グループ・大阪

後 援：新地町教育委員会

【開催予定のワークショップ】

・「人工いくら」って作れる？いろんな色のつぶつぶを作ってみよう

・液晶オパールをつくってみよう

・スライムをつくってあそぼう！

・３D影絵

・コマ撮りアニメーション

・ライトアート

・時間よ戻れ

・なりきりVtuberその2

【講師】

齊藤 安貴子（大阪電気通信大学工学部基礎理工学科環境化学専攻 教授）

森田 成昭（大阪電気通信大学工学部基礎理工学科環境化学専攻 教授）

由良 泰人（大阪電気通信大学総合情報学部ゲーム＆メディア学科 教授）

高野 裕恵（ラボラトリー・ワーク・グループ大阪代表／日本分析科学専門学校 校長）

【関連リンク】

おうちDE理科実験教室

https://www.youtube.com/channel/UCtCNd8XwfjbjKQY_VU_YsBQ

大阪電気通信大学工学部基礎理工学科環境化学専攻

https://www.osakac.ac.jp/faculty/engineering/envs/

大阪電気通信大学工学部基礎理工学科数理科学専攻

https://www.osakac.ac.jp/faculty/engineering/engs/

大阪電気通信大学総合情報学部ゲーム＆メディア学科

https://www.osakac.ac.jp/faculty/isa/gm/

【大学概要】

大学名：大阪電気通信大学（学長：塩田邦成）

U R L： https://www.osakac.ac.jp/

所在地：寝屋川キャンパス 〒572-8530 大阪府寝屋川市初町18-8

四條畷キャンパス 〒575-0063 大阪府四條畷市清滝1130-70

学 部：工学部、情報通信工学部、建築・デザイン学部、健康情報学部、総合情報学部

※2026年4月総合情報学部デジタルゲーム学科改組

在籍者数：5,758名（2025年5月1日現在）