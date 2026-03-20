《新連載 試し読み》恋を待つ“恋愛ベンチ女子”と恋に軽い男子――ちぐはぐな初恋ストーリー『バニラとオレンジ』がマンガアプリPalcyにて連載

株式会社講談社『バニラとオレンジ』（甘木あずき）が2026年3月20日よりマンガアプリPalcy（パルシィ）にて連載配信をスタートします。

“恋愛ベンチ女子”って、知っていますか？

恋に憧れながらもバッターボックスに立つ勇気がない女の子の初恋が、ゆるくてキケンな男子によって思わぬ方向へ転がり始めます。

『バニラとオレンジ』は少女・女性マンガアプリPalcy（パルシィ）にて2026年3月20日より、毎週金曜更新で連載配信をスタートします。

初回は第１話の５エピソードが完全無料で公開！

■あらすじ



恋愛ベンチ女子×ゆるくてキケンな男子のちぐはぐな初恋！

バイト先で、些細なことが原因で別れたカップルに遭遇してしまったJKの珂生（かい）。

自分の恋愛は慎重に、大切にしたいと思っていた矢先、フラれていた梓（あずま）と委員会で再会！？苦手意識を持ちつつも助けてくれる梓に動揺する中、梓が別の女子にフラれているところにまたまた遭遇して…！？

恋したいのに動かない恋愛ベンチ女子×ゆるくてキケンなのらくら男子のちぐはぐな初恋！

■みどころ

恋愛映画のような、純愛でドラマチックな恋に憧れる主人公・珂生（かい）。

いつか“運命の人”に出会えると信じて、恋は焦らず大切に育てたい――そんな思いから、ずっと恋愛ベンチで待ち続けてきました。

そんな珂生にとって、女子にモテまくる梓（あずま）はちょっと苦手なタイプ。チャラそうで軽そうで、できれば関わりたくない…はずだったのに、図書委員の仕事中、脚立から落ちそうになった珂生をとっさに助けてくれます。

「恋愛映画みたいだね」なんて言われて、一瞬だけ“運命”を感じてしまう珂生。

けれどキスまでが早い梓に大混乱！

「本当の愛を確かめてからじゃないと無理！」

そう言い返す珂生に、梓がひとこと。

――「じゃあ本当の愛って何？」

そんなの、恋をしたことがない珂生にはわかるはずもありません。

だったら――経験してみるしかない！？

＼第１話の５エピソードが完全無料で公開中！／

恋する一歩を踏み出す勇気をくれる、胸きゅん必至の第1話です！

▼甘木あずき先生 Xアカウント：@azuki_amagi(https://x.com/azuki_amagi)

■担当編集者からのコメント

恋に憧れているのに実際には行動に移せない……

そんな"恋愛ベンチ女子“って意外と多いのではないでしょうか？

今作は、そんな恋愛ベンチ女子を正面から描いた一作！

可愛さといじらしさが魅力的な主人公の珂生（かい）と、どこか掴めないヒーロー梓（あずま）のちぐはぐな初恋がスタート！

さらに、とにかくかっこよくて可愛い絵にも注目してもらえたら嬉しいです！

『バニラとオレンジ』は少女・女性マンガアプリPalcy（パルシィ）にて毎週金曜日更新予定。

▼作品ハッシュタグ：「#バニラとオレンジ」で投稿・検索！

■第1話 試し読み

▶マンガの続きはマンガアプリPalcyで！https://palcy.jp/comics/2520

『バニラとオレンジ』は少女・女性マンガアプリPalcy（パルシィ）に毎週金曜日更新予定。

■マンガアプリPalcy概要

＼読みたいマンガが無料で読める！／

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