映画『ミニオンズ＆モンスターズ』3日間限定「ミニオンの日スペシャル」開催！ムビチケ前売券（オンライン）購入で抽選320名様に特製グッズプレゼント！

株式会社KADOKAWA

株式会社ムービーウォーカー（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：五十嵐淳之）は、ムビチケ・映画関連グッズを販売するオンラインサイト、「MOVIE WALKER STORE」にて、映画『ミニオンズ＆モンスターズ』のムビチケ前売券（オンライン）購入者を対象とした、3日間限定プレゼントキャンペーン「ミニオンの日スペシャル」を開催いたしました。

本キャンペーンでは、ムビチケ前売券（オンライン）購入者を対象に、抽選で320名様に『ミニオンズ＆モンスターズ』特製グッズをプレゼントいたします。賞品は、ミニオンの日特別ビジュアルを使用したキラキラ仕様の缶バッジです。

本企画は3日間限定で実施される「ミニオンの日スペシャル」キャンペーンとして、映画の公開に向けてハチャメチャに楽しんでいただくための特別企画となっています。

■購入者限定プレゼントキャンペーン概要

【プレゼント内容】

『ミニオンズ＆モンスターズ』特製グッズ（缶バッジ）

当選人数：320名様（予定）

応募期間： 2026年3月20日（金・祝）7:00～3月22日（日）23:59

キャンペーンページ：

https://cp.ticket.moviewalker.jp/minions/

※キャンペーンページにて詳細を必ずご確認の上、ご応募下さい。

※ムビチケ前売券（オンライン）キャンペーンは今後、他の特典でも実施を予定しております。

※第1弾でご応募いただいたムビチケ前売券（オンライン）でも、以降のキャンペーンにご応募いただけます。

※キャンペーン終了後もムビチケ前売券（オンライン）はご購入いただけます。

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『ミニオンズ＆モンスターズ』作品情報

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■公開日

2026年8月7日（金）

■ABOUT

ミニオンズがスクリーンに帰ってくる！！

監督は『怪盗グルー』シリーズ3作および

『ミニオンズ』第1作を手がけたピエール・コフィン。

脚本は『ミニオンズ』『ペット』シリーズの

ブライアン・リンチとピエール・コフィンが共同執筆。

製作は、イルミネーション創設者でCEOのクリス・メレダンドリと、

『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』の製作総指揮を務めた

ビル・ライアン。製作総指揮はブライアン・リンチが担当する。

■STAFF

監督：ピエール・コフィン

脚本：ブライアン・リンチ、ピエール・コフィン

製作：クリス・メレダンドリ、ビル・ライアン

製作総指揮：ブライアン・リンチ

■公式SNS

X：https://x.com/minion_fanclub

YouTube：https://www.youtube.com/@IlluminationJP/

Instagram：https://www.instagram.com/minion_officialjp/

TikTok：https://www.tiktok.com/@universal_eiga

■映画公式サイト

https://minions.jp/

■配給

東宝東和株式会社

(C) Universal Studios. All Rights Reserved.

■「MOVIE WALKER STORE」について

2022年2月にオープン。ムビチケバンドル商品のほか、書籍・ギフト・イベントチケットなど映画関連グッズ全般を取り扱うオンラインストアです。

https://store.moviewalker.jp/

■株式会社ムービーウォーカーについて

設立2011年7月、株式会社KADOKAWAのグループ会社として映画に特化した事業を展開。映画の電子チケット 、映画関連コンテンツの制作・出版、 映画関連の広告宣伝および広告代理店事業を行っています。

■本件に関するお問い合わせ

株式会社ムービーウォーカー 広報室

Mail：mw.public.relations@moviewalker.co.jp