新規事業のリアルをめぐる対談Podcast番組「bridge大長の まだ、途中の話。」配信開始

株式会社bridge

事業創出と組織変革を支援する株式会社bridge（本社：東京都港区、代表取締役：大長伸行、以下bridge）は、新規事業担当者や経営層、社内起業家を対象とした公式Podcast番組「bridge大長の まだ、途中の話。」を配信開始することをお知らせいたします。

本番組は、新規事業の現場で必ず直面する「経営と現場」「短期と長期」「リスクの見え方」といった、立場や前提の違いから生まれる「わかりあえない問題」をテーマに据えています。300を超えるプロジェクトに伴走してきた経験から、綺麗事ではない「途中の思考」をそのまま言葉にする音声コンテンツです。

配信URL

Spotify：https://open.spotify.com/show/0uMnQdF8WnuA8a7yapPzt7(https://open.spotify.com/show/0uMnQdF8WnuA8a7yapPzt7)

Apple Podcasts：https://x.gd/mWq6z(https://x.gd/mWq6z)

Youtube：https://x.gd/kROxR

番組開設の背景：能力やアイデアの前に立ちはだかる「組織の壁」

bridgeは創業以来、数多くの新規事業プロジェクトに伴走してきました。そこで私たちが目にしてきたのは、個人の能力やアイデアの良し悪し以上に、「組織の中の構造的なすれ違い」が事業の進展を阻む現実です。

「なかなか社内で理解が得られない」

「応援されているのか、止められているのか分からない」

「そもそもこの事業は誰のためにあるのか」

同じゴールを目指しているはずなのに、見えている景色が少しずつ違う。こうした「わかりあえない問題」は、成功事例のノウハウだけでは解消できません。

その中で生まれてきた問いや、まだ答えの出ていない違和感を、もう少し気軽に言葉にできる場所をつくりたい。そんな思いから、この番組を立ち上げました。

番組コンセプト： 「途中の思考」をそのまま言葉にする記録

本番組は、完成された正解を提示する場所ではありません。

まだ答えが出ていないことや、現場で感じている違和感をテーマに、bridgeのメンバーやゲストと共にゆるやかに考えていきます。

居酒屋で話すような感覚で、「途中の思考」をそのまま言葉にする。そんな思索の記録をお届けします。

番組概要

番組タイトル： 「bridge大長の まだ、途中の話。」

パーソナリティ： 大長 伸行（株式会社bridge 代表取締役 / プロジェクトデザイナー）

ナビゲーター： 村上 雄紀 /（株式会社bridge クリエイティブ・ディレクター）

配信頻度： 隔週に1回 金曜日 朝7時

1回あたりの時間： 約15～20分

番組へのご感想、ご質問、パーソナリティへのメッセージは以下までお寄せください。

https://forms.gle/JzWCwGYcGDyxfuxTA(https://forms.gle/JzWCwGYcGDyxfuxTA)

初回・第2回 配信内容

初回および第2回は、bridgeの大長と村上が、現場のリアルな視点から対談を行います。

第1回： 「なぜ「まだ、途中の話。」を始めたのか？」

新規事業の現場で、正しいことを言おうとするほど、少し嘘っぽくなる感覚が増えてきました。この番組は、答えや成功談ではなく、考えている途中の思考を、そのまま残すための記録です。

第2回： 「誰のための新規事業なんだろう？」

顧客のため、会社のため、社会のため。どれも正しいはずなのに、なぜか腹落ちしない新規事業があります。「誰のためか」という問いを手放せないまま、考えてみます。

出演者プロフィール

メインパーソナリティ：大長 伸行

株式会社bridge 代表取締役。プロジェクトデザイナー。

2017年に株式会社bridgeを創業。業種・規模の異なる300を超える事業開発プロジェクトに関わる中で、アイデアや戦略以前に、組織の関係性、意思決定の構造、対話の質が、新しい価値創造の持続性を左右することを数多くの失敗から学ぶ。現在は、チームビルディング、プロセスデザイン、ファシリテーション、コーチングの視点を統合し、個別プロジェクトの成功にとどまらず、組織が継続的に新しい価値を生み出せる状態を設計・伴走している。

ナビゲーター：村上 雄紀

株式会社bridge クリエイティブディレクター。

新卒でリクルートに入社。ブライダル領域にて、広告制作、サービスデザイン、新規事業立ち上げに従事。外資系広告代理店R/GAを経て、現在はマレーシアに拠点を置く教育スタートアップに参画。子どもの発達に関わる社会課題解決に取り組む。デンマークのビジネスデザインスクールKAOSPILOTへの留学、博報堂主催UNIVERSITY of CREATIVITYなどでの経験も通じ、個人と組織の教育を軸に活動中。

今後の展開

今後はbridgeメンバー同士の対話に加え、経営者、事業責任者、人事担当者、アカデミック分野の専門家など、多彩なゲストを招いた対話も予定しています。また、放送内容はbridgeが運営するnoteや、今後出版予定の書籍とも連動し、多角的に「新規事業のリアル」を発信してまいります。

株式会社bridgeについて

bridgeは事業をつくる人と組織を創る実行支援チームです。

所在地：東京オフィス 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目27-5 リンクスクエア新宿 16階

代表者：代表取締役 大長 伸行

設立：2017年

事業内容：新規事業の自走化支援

URL：https://www.bridgedesigners.com/