【2029年100支店を目指す】ショート動画屋さんFCが中長期ロードマップを公開！全国10支店突破の勢いを加速化。

株式会社美手紙

株式会社美手紙（本社：東京都港区、代表取締役：池田光）は、運営するショート動画制作フランチャイズ事業「ショート動画屋さん」(https://bitegami.com/)において、2029年までに全国100支店体制を目指す中長期ロードマップを策定いたしました。本計画は、単なる店舗拡大に留まらず、加盟店様との共創により全業種を網羅し、持続可能な成長戦略を明文化したものです。

■本部の将来性が見えない不安を解消

フランチャイズ加盟を検討される多くの方が抱く最大の懸念、それは本部の将来性や成長計画の不透明さです。市場が急速に拡大するショート動画業界において、一過性のブームで終わるのではないか、具体的な拡大イメージが持てないといった不安は、新規事業への一歩を躊躇させる大きな要因となります。起業や副業、事業多角化を目指す皆様にとって、信頼できるパートナーとしての明確な指針が、今、求められています。

■不透明な市場に確かな光を灯す戦略

ビジョンなき拡大は加盟店様の利益を損なうリスクを孕みます。そこでショート動画屋さんは、2029年までの具体的な店舗数目標と、それに伴うスケールメリットの享受を約束するロードマップを公開いたしました。2023年の事業開始から3期連続黒字、累計売上1億円を突破した再現性の高いノウハウを、全国の加盟店様と分かち合い、手紙のように誠実な支援で課題を解決へと導きます。

■100店舗構想が生む圧倒的優位性

無料でFC加盟相談 :https://www.jicoo.com/t/bitegami-short/e/franchise

全国100支店体制の構築は、単なる数ではありません。全業種の制作事例が蓄積されることで、あらゆるクライアントのニーズに即座に応えられるようになります。上場企業から地方企業の制作プロセスで得た膨大なデータは、広告運用の最適化やクリエイティブの勝率を飛躍的に高めます。加盟店様は、大手企業に引けを取らない強力な実績とブランド力を背景に、自信を持って営業活動を展開することが可能です。

■32ヶ月で1億円を突破した確信

私たちの戦略は、絵に描いた餅ではありません。本部の株式会社美手紙は2023年1月の事業開始から、この3年間で導入実績180社、累計納品2,000本以上という圧倒的な数字を積み上げてきました。採用率1パーセントの精鋭クリエイターによる制作体制と、自社を実験台とした集客モデルの確立をもとにフランチャイズ展開を行っております。この強固な経営基盤こそが、2029年に向けたロードマップを支える、何よりの証拠です。

■挑戦を支える加盟店のリアルな声

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既に多くのパートナーが「ショート動画屋さん」(https://bitegami.com/)の看板を背負い、地域企業の課題解決に奔走しています。本部が提供する再現性の高い研修カリキュラムと、キャスティングから編集までを丸投げできるバックアップ体制により、未経験からでも初受注を獲得し、成長を続けている事例が続々と誕生しています。ここでは、実際に一歩を踏み出した加盟店様の物語をご紹介いたします。

↓フランチャイズ加盟店様の事例インタビューはこちら

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=TxMwZWpDr1Y ]

■共に未来を創るパートナーを募集

先行して加盟される皆様には、初期段階ならではの密な本部サポートと、エリア特別権を含む優遇措置をご案内しております。共にショート動画業界のスタンダードを創り上げ、日本中の企業に温もりある情報を届ける仲間を、私たちは心よりお待ちしております。まずはオンラインでの無料個別相談から始めませんか。

■信頼と成長を求める方へ捧ぐ

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このロードマップは、単に稼ぎたい方だけのためのものではありません。クライアント企業の成長を真摯に願い、手紙を書くように丁寧にビジネスを育みたいと考えている方にこそ、私たちの仲間になっていただきたいと考えております。ショート動画制作業界の経験は全く問いません。自社で動画を作れるようになりたいという「内製化」のニーズでも大歓迎。本気で事業を拡大したい経営者様や、一過性ではない「制作の仕組み」を身につけて自社の既存事業にシナジーを産みたい、志の高い方に最適です。

■2029年への一歩を今ここから

100支店構想の第一歩となるこのタイミングで、ぜひ私たちのビジョンに触れてください。資料請求や無料相談会を通じて、具体的になぜ「ショート動画屋さんFC」が成長し続けられるのか、その裏側にある緻密な戦略を全てお見せいたします。貴社の、あるいはあなたの新しい挑戦が、温かな感動を生む物語となるよう、私たちが全力で伴走いたします。

■株式会社美手紙について

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社名：株式会社美手紙

設立：2022年11月25日

所在地：東京都港区三田5丁目18-3 ドエル三田701号室

代表者：代表取締役 八重樫光

資本金：9,950,000円

事業内容：ショート動画企画、制作、編集、管理／SNS広告運用／フランチャイズ企画・運営／ショート動画制作人材教育など

ショート動画制作について：https://bitegami.com/

ショート動画屋さんフランチャイズについて：https://bitegami.net/

■本件に関するお問い合わせ

株式会社美手紙 広報担当

TEL：080-5080-5015

Email：info@bitegami.com

お問い合わせフォーム：https://bitegami.com/#contact