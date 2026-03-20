E-COMEGROUPより、パリ・サンジェルマンのバックパックが登場！

株式会社イーカムグループ

株式会社イーカムグループ（東京本社：渋谷区神宮前／福岡本社：福岡市、代表取締役：迎 祐次）は、フランスの名門サッカークラブパリ・サンジェルマンのロゴをデザインしたバックパックを、6月下旬より発売予定です。

本アイテムは、洗練されたブラックベースのボディに、存在感のある「PARIS SAINT-GERMAIN」ロゴを大胆に配置したスタイリッシュなデザインが特徴。シックな印象のブラック×ブラックに加え、ロゴを際立たせたブラック×ホワイトの2カラー展開で、シーンやスタイルに合わせて選べます。収納面では、複数のポケットやコンパートメントを備え、日常使いから通勤・通学まで幅広く対応。フロントのベルトディテールがデザイン性と機能性を両立し、荷物の安定感も確保しています。しっかりとした作りで、デイリーユースに最適なバックパックに仕上がっています。シンプルながらもスポーティーな存在感を放つ本アイテムは、ストリートファッションやスポーツミックススタイルとも相性抜群。パリ・サンジェルマンの世界観を日常に取り入れられる注目のアイテムです。ぜひこの機会にチェックしてみてください。

【Sales information】

■Retail Stores

・National retail stores

【Price】

■\9,790（tax included）

【イーカムグループ】

イーカムグループはⅮisney/UNIVERSAL/MLBなど、世界を代表するブランドと約80程、直接ライセンス契約し、 アパレル・服飾雑貨の企画から製造・卸までワンストップで提供しているメーカーです。すべて自社で行なっているため、高品質な商品を素早くお客様の元へお届けすることを可能にしています。イーカムグループは、創業以来ファッションを通じた幸せづくりをミッションとしてきました。思いもしない価格で私たちの商品を手に入れられるよろこび。 お気に入りのファッションとして、毎日身に付けられるよろこび。 私たちのファッションが生み出すよろこびは、これからも無限に広がります。 私たちの生み出すサービスが、お客様の生活を豊かにする誇りと幸福感を胸に。一人でも多くのお客様に、感動の商品とサービスを発信し続けます。

イーカムグループ HP：http://ecome.co.jp/

イーカムグループ公式 Instagram：https://www.instagram.com/ecomegroup_japan/