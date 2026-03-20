【思想J-Popアルバム発売】DERNIÈRE CHALEUR、1stアルバム「La RITUALTUDE ～Just Morn...～」3月20日（春分・宇宙元旦）発売。丁寧に生きるリフレイン11曲

BELLE ET POP SARLDERNIÈRE CHALEUR 1st Album「La Ritualtude ~Just Morn...~」

BELLE ET POP SARL（本社：フランス・アンティーブ）が運営する思想ブランド DERNIÈRE CHALEUR は、1st Album『La RITUALTUDE I ～Just Morn…～』を2026年3月20日（春分・宇宙元旦）にリリースいたします。全11曲を収録し、Apple Music、Spotify、Amazon Musicほか主要ストリーミングサービスでお聴きいただけます。

■ 思想J-Popという試み

本作は、DERNIÈRE CHALEUR の生活哲学である Ritualtude思想をJ-Popの旋律と歌詞に変換した初のアルバムです。毎日を忙しく過ごしながらも「この生き方は自分のものだろうか」とふと立ち止まることがある方や、さらに精神的な豊かさを求める方に向けて、逃げず、闘わず、軽やかに在る自分をつくるためにプロヴァンスで書き下ろされた11曲です。

■ なぜ、思想ブランドが音楽をつくるのか

DERNIÈRE CHALEUR は、プロヴァンス発の「目に見える思想」ブランドです。会員には、毎週月曜日にRitualtude思想の本文が届き、火曜日に写真、水曜日に詩、木曜日に音楽、金曜日にPodcastと、一つの思想が5つの異なる表現で平日毎日届けられます。思想とは、書棚に並ぶものではなく、生活のリズムの中で身体に染み込んでいくものである。それが、DERNIÈRE CHALEURの思想設計です。

■ Ritualtude思想──日常を儀式に変える、新しい生活哲学

Ritualtude（リチュアルチュード）は、日常の行為の「意味」を変えることで、人生を軽やかにするための生活思想です。朝、清潔のために手を洗うのではなく、朝という時間そのものへの敬意として手を洗う。食事の前に手を合わせるのは、作法ではなく、大地の恵みとの対話として。新たに特別なことをするのではなく、すでに行っている日常の行為を意識的な儀式へと変えることで、歴史・万人・宇宙との対話を通じて自分の在り方を見つける思想です。

その系譜には、約2300年前のエピクロス（現在を意識的に生きる喜び）、中世プロヴァンスのトゥルバドゥール（日常の詩的洗練）、19世紀のArt de Vivre（生き方の芸術）、20世紀のハンナ・アーレント のSolitude（もう一人の自分との対話）が連なっています。

■ Ritualtude思想を無料で体験する

DERNIÈRE CHALEUR では、Ritualtude思想がどのように届けられるかを体験いただけるShowcaseページを公開しています。思想本文・写真・詩・音楽・Podcastの5日間を、無料会員登録の上ご覧いただけます。

https://www.dernierechaleur.fr/tag/showcase/

■ アルバム概要

タイトル： La RITUALTUDE I ～Just Morn…～

リリース日： 2026年3月20日（春分・宇宙元旦）

収録曲：1. Just Morn... ／ 2. Christmas of Dignity ／ 3. Chez Moi ／ 4. 今日はここまで。明日はまだあとで。 ／ 5. 20°の空の向こう側 ／ 6. 儀式な、あまりにも儀式な。 ／ 7. Voice of ／ 8. 青は青のまま ／ 9. Open the window ／ 10. Inviolate ／ 11. Ritualtude（全11曲：うち1曲はインストゥルメンタル）

配信： Apple Music、Spotify、Amazon Music ほか各主要音楽ストリーミングサービスにて配信

配信元： 思想ブランド DERNIÈRE CHALEUR（BELLE ET POP SARL）

配信サイト： https://linkco.re/u7dgARyD

■ Derniere Chaleur Japon 代表コメント

齋藤靖之 ─ Ritualtude思想を日本という舞台で昇華させて世界中に届けるために、2025年12月にDerniere Chaleur Japon代表に就任。会員に届く金曜日のCodex Vivant Day 5ではPodcastを担当し、その在り方を生の声で届けている。

「音楽なら最も大切な言葉が旋律とともにリフレインとなって体に染み込んでいく。この11曲が、誰かの毎日を静かに整えるきっかけになれば幸いです。」

Derniere Chaleur Japon 代表 齋藤靖之■ 思想ブランド DERNIÈRE CHALEUR について

DERNIÈRE CHALEUR（デルニエール シャルール）は、フランス法人 BELLE ET POP SARL が運営する、プロヴァンス発の「目に見える思想」ブランドです。日常の行為を儀式に変える生活思想 Ritualtude（リチュアルチュード）を提唱し、テキスト・写真・詩・音楽・Podcastの多層的な表現を通じて、平日毎日、会員に届けています。

「思想で人は救えない。でも、守ることはできる。」

主な会員区分

Pieton会員 ユーロ14.95／月 ─ 毎週月曜日に思想本文のみが届く簡易プラン

Habitant会員 ユーロ99.50／月 ─ 毎週月曜～金曜、5つの表現で思想が届く標準プラン（30日無料体験あり）

運営会社

運営会社：BELLE ET POP SARL（フランス法人）

所在地：9 Boulevard Albert 1er, 06600 Antibes, FRANCE

■ 本件に関するお問い合わせ

報道関係お問い合わせ：press@belleetpop-provence.fr

担当：齋藤靖之（Yasuyuki Saito）