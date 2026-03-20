【開催レポート】沖縄セルラー感謝祭2026でCyber KASSEN体験イベントを開催【沖縄県那覇市】

一般社団法人 全日本サッセン協会

一般社団法人 全日本サッセン協会は、2026年2月21日（土）・22日（日）の2日間、沖縄セルラー電話株式会社主催「沖縄セルラー感謝祭2026」にて、次世代デジタルスポーツ「Cyber KASSEN（サイバーカッセン）」の体験イベントを開催しました。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Cvkjo-rEKQw ]

本イベントへの出展は第一回から4年連続の参加となり、今年も県民を中心に多くの来場者がブースを訪れました。今回は体験の質と安全性をさらに高めるため、時間あたりの参加人数を適切に制限。2日間で延べ673人がじっくりとCyber KASSENを体験しました。

今回の開催では、新たに開発した70cm仕様の刀を導入しました。従来の45cm練習刀と比較してリーチと操作性が向上しつつ、安全性を確保。より正確なヒット判定が可能となり、競技性と体験満足度が一段と高まりました。

参加者からは、

「友達と一緒に楽しめた」

「判定が分かりやすい」

「家族で安心して楽しめた」

といった声が寄せられました。

沖縄セルラー社員の皆さまの協力により、導線設計や体験フローも改善され、待ち時間を抑えながらも安全で充実した体験環境を実現しました。

Cyber KASSENは、センサーと専用アプリによる自動判定を活用した多人数対戦型フィジタルスポーツです。戦略性と運動量を兼ね備え、教育・企業・地域イベントなど幅広い分野で導入が進んでいます。

全日本サッセン協会は今後も、品質向上と安全設計を追求しながら、デジタルスポーツの普及と地域活性化に取り組んでまいります。

【イベント開催概要】

名称：沖縄セルラー感謝祭2026

日時：2026年2月21日（土）・22日（日）

会場：沖縄セルラー本社ビル（沖縄県那覇市松山1-2-1）

体験者数：延べ約600人

出展内容：Cyber KASSEN体験イベント

主催：沖縄セルラー電話株式会社