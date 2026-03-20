【フジテレビ】『超特急の撮れ高足りてますか？』シーズン11

株式会社フジテレビジョン４月13日（月）23時30分～配信（アーカイブ配信含む）：FODプレミアム配信ページ：https://fod.fujitv.co.jp/title/709g/

４月13日（月）23時30分～24時放送／配信：フジテレビTWO ドラマ・アニメ/フジテレビTWOsmart番組公式URL：https://otn.fujitv.co.jp/toretari/

超特急の９人がフルメンバーで挑んでいる冠バラエティ番組『超特急の撮れ高足りてますか？』略して「トレタリ」が2026年４月からいよいよ放送11年目に突入！CS放送フジテレビTWO ドラマ・アニメ/フジテレビTWOsmartにて４月13日(月)23時30分より「シーズン11」として引き続き放送、配信、FODプレミアムでも配信します。

史上初のメインダンサー＆バックボーカルグループとして、ダンスミュージックをベースにした楽曲とフォーメーションダンスを取り入れたパフォーマンスで観客を魅了し続けている超特急。各局の音楽番組への出演多数、イベントへの出演はひっぱりダコ、メンバー個々のドラマやバラエティ番組への出演も多数、2026年11月にはグループ結成当初から目標に掲げてきた“東京ドーム公演”も決定、名実ともにトップアーティストとして評価されるに至りました。

そんな超特急と共に丸10年一緒に作り上げてきた当番組は、11年目も彼らのホームグラウンドとしてもっとも９人が９人らしくのびのびと個性を発揮できる企画に挑戦！「“東京ドームアーティスト”になっても驕らず初心を忘れず」をシーズン11のテーマとして８号車（ファン）のために楽しく番組をお届けします。

スタジオライブでは、引き続き、超特急の真骨頂、９人の楽曲パフォーマンスを番組ならではのカット割りでスタイリッシュにお届けします。

（C）フジテレビ

シーズン11の初収録は、「リョウガの運気アップツアー」企画！番組の運勢占い企画でメンバー中最下位の判定を受けたリョウガの運気を東京ドーム公演までにアップさせるために、メンバーがプロデュースする様々な運気が上がるスポットを巡ります！このツアーでリョウガの運気がどれくらいアップするのか、必見です！

併せて放送される「トレタリ相関図ダウト」企画では、メンバーそれぞれが交友関係を披露！実はその中に“嘘”の関係が紛れ込んでいて、それを見破れるかを競います。それぞれの知られざる交友関係が明らかになると共に、意外な人間関係も発覚して大盛り上がり！

また、月１回の地上波放送も深夜ですが、これまでより少し見やすい時間に放送枠が変わるので、こちらもお楽しみに！

（C）フジテレビ

（C）フジテレビ

（C）フジテレビ

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■リーダー・リョウガ コメント

「…は？w別に運勢占いとか信じてねぇしwは？wなんだしwww

つーか、公園とか行きてぇw鬼ごっことかしてぇわww

カルビ食べてぇ。腹一杯カルビ食べまくりてぇ。

夜更かし大好きだしまじで。寝てねぇ。ここ３日寝てねぇ。

TikTok更新しよwVlog撮ろw

的な感じで今期も頑張ります」

■アロハ コメント

「いつも観ていただきありがとうございます！

皆様がトレタリというコンテンツを愛してくださっているおかげでシーズン11に突入しました！！

超特急の面白さはトレタリに沢山詰め込まれてます。これからも愛して頂けると嬉しいです👍」

■超特急ライブ情報

イベント名：BULLET TRAIN ARENA TOUR 2026 「ESCORT」

会場・日時：横浜アリーナ（神奈川）

６月10日 (水) 17時30分開場 / 18時30分開演

６月11日 (木) 16時30分開場 / 17時30分開演

マリンメッセ福岡A館（福岡）

６月27日 (土) 17時開場 / 18時開演

６月28日 (日) 15時開場 / 16時開演

GLION ARENA KOBE（兵庫）

７月14日 (火) 17時30分開場 / 18時30分開演

７月15日 (水) 16時30分開場/ 17時30分開演

Ｋアリーナ横浜（神奈川）

８月８日 (土) 16時30分開場 / 18時開演

８月９日 (日) 15時開場 / 16時30分開演

席種・料金：指定席 \12,500（税込）

ファミリー号車席 \12,500（税込）

着席指定席 \12,500（税込）

【超特急 初の東京ドーム公演決定！】

イベント名：超特急 東京ドーム公演

会場・日時：東京ドーム（東京）

11月25日(水) 16時開場 / 18時開演

席種・料金：指定席 \15,000（税込）

ファミリー号車席 \15,000（税込）

着席指定席 \15,000（税込）

公演詳細 ：https://bullettrain.jp/BT-1125-tokyo-dome/

■番組概要

タイトル ：『超特急の撮れ高足りてますか？』シーズン11

配 信：FODプレミアム（配信回のアーカイブ配信含む）

放送／配信：フジテレビTWO ドラマ・アニメ/フジテレビTWOsmart

配信日時 ：４月13日(月)23時30分～ 以降隔週月２回新作配信

放送日時 ：４月13日(月)23時30分～24時 以降隔週月２回新作放送

出 演：超特急

配信URL ：https://fod.fujitv.co.jp/title/709g/

番組公式URL：https://otn.fujitv.co.jp/toretari/

『超特急の撮れ高足りてますか？』地上波放送

放送日時：４月14日（火）24時45分～25時15分 （関東ローカル）

５月12日（火）25時15分～25時45分 （関東ローカル）

◇ FOD 概要

FOD ( https://fod.fujitv.co.jp/ )はフジテレビ公式の動画・電子書籍配信サービスです。月額1,320円(税込)の「FODプレミアム スタンダードコース」は、ドラマや映画など10万本以上の作品と200誌以上の雑誌が見放題・読み放題。70万冊以上の電子書籍も楽しめます。さらに、毎週金曜はTOHOシネマズの映画を1,200円(税込)とお得に鑑賞できる

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■フジテレビTWO ドラマ・アニメ 概要

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