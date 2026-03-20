「パテレ足りてる？」選手出演プロモーション映像を公開！

パシフィックリーグマーケティング株式会社

パシフィックリーグマーケティング株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：新井 仁）は、パ・リーグ6球団の現役選手が出演するパーソル パ・リーグTVプロモーション映像を公開したことをご案内いたします。

今回は、齋藤 友貴哉投手（北海道日本ハムファイターズ）、荘司 康誠投手（東北楽天ゴールデンイーグルス）、桑原 将志選手（埼玉西武ライオンズ）、山本 大斗選手（千葉ロッテマリーンズ）、麦谷 祐介選手（オリックス・バファローズ）、川瀬 晃選手（福岡ソフトバンクホークス）の6選手に出演いただきました。パテレ不足で元気がなくなった選手の心の声として「パテレ足りてる？」というメッセージとともに、選手の表情豊かな熱演が見られるコミカルな映像は、パーソル パ・リーグTV公式YouTubeチャンネルを中心に各種SNSのほか球場ビジョンでも放映を予定しています。試合では見られない、6人の選手の熱演にご注目ください！

パーソル パ・リーグTVプロモーション映像

・齋藤 友貴哉投手（北海道日本ハムファイターズ）編：

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=VxWNmPWXX5Q ]

・荘司 康誠投手（東北楽天ゴールデンイーグルス）編：

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=4r2hS1adfyk ]

・桑原 将志選手（埼玉西武ライオンズ）編 ：

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=GaTauM3AHzk ]

・山本 大斗選手（千葉ロッテマリーンズ）編 ：

[動画4: https://www.youtube.com/watch?v=h4Vayoej2To ]

・麦谷 祐介選手（オリックス・バファローズ）編 ：

[動画5: https://www.youtube.com/watch?v=3kQRqpBJkf8 ]

・川瀬 晃選手（福岡ソフトバンクホークス）編 ：

[動画6: https://www.youtube.com/watch?v=0u-nEPrPmNQ ]