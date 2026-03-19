３月１７日（火）、カワサキ文化公園を拠点に活動するアーバンスポーツの新チーム「RECK」のメンバーが市長を表敬しました！

川崎市

株式会社ディー・エヌ・エー（以下、DeNA）が、「Kawasaki Arena-City Project」※１の一環として、2030年に川崎市内で予定している新アリーナ開業を盛り上げる、カワサキ文化公園（幸区）を拠点とする新たなアーバンスポーツ※２チーム「RECK」を結成するにあたり、同チームのメンバーが、令和８年３月１７日（火）に川崎市役所本庁舎を訪れ、市長を表敬しました。

表敬では、まずDeNA関係者より新チーム結成についての説明があり、続いてチームディレクターのKAI氏からメンバー紹介が行われました。その後、メンバーが今後の活動へ向けた意気込みを語り、最後にブレイキン、フリースタイルバスケットボール、ダブルダッチの３種目をMIXしたアーバンスポーツの迫力あるパフォーマンスを披露しました。ダイナミックなパフォーマンスに、会場は大いに盛り上がり、市長はじめ出席者から大きな拍手が送られました。

１ 表敬概要

迫力あるパフォーマンスを披露

（1）日 時 令和８年３月１７日（火）１３時３５分～１３時５０分

（2）場 所 川崎市役所本庁舎 ２階記者会見室１・２（川崎市川崎区宮本町１番地）

（3）主席者（敬称略）

〇チーム『RECK』メンバー

・TSUKKI(ツッキー)（１９歳、ブレイキン）

・KENGO(ケンゴ)（２８歳、フリースタイルバスケットボール）

・IKKYON(イッキョン)（２３歳、ダブルダッチ）

・ASUKI(アスキ)（２４歳、同左）

・KENTO(ケント)（２３歳、同左）

※RAM(ラム)（２４歳、ブレイキン）は当日欠席

〇チームディレクター

・KAI(カイ)（市川 快(いちかわ かい)）：世界大会を三連覇したダブルダッチチームREG☆STYLE所属

【チーム及びメンバーの詳細はこちらから】

https://prtimes.jp/a/?f=d124454-312-f0284afa641c6b1d813b88228038b9b2.pdf

〇関係者

・KATSU ONE（石川 勝之(いしかわ かつゆき)）：日本ダンススポーツ連盟 ブレイクダンス本部 本部長

・千野 秀行(せんの ひでゆき)：一般財団法人 日本ジャンプロープ連合 顧問

・元沢 伸夫(もとざわ のぶお)：DeNAスポーツ・スマートシティ事業本部川崎拠点開発室 室長

２ 主なコメント

〇福田 紀彦 川崎市長

RECKは、石川さんやＫＡＩさんなどの川崎を拠点に活動し世界で活躍した方達がプロデュースして、世界を目指すとのことで、川崎の若者文化もここまで来たかという思い。またチームとして、新アリーナの開業に向けて、川崎から世界にというスローガンを掲げて活動されるとのことで、心から期待している。一緒に川崎を盛り上げていきたい。

〇元沢 伸夫 DeNAスポーツ・スマートシティ事業本部川崎拠点開発室 室長

ディー・エヌ・エー等が進めるKawasaki Arena-City Projectは、川崎に新たなアリーナをつくるというハード面だけではなく、ソフト面も大切だと考えており、今回新たに結成するＲＥＣＫは、ソフト面での一番の目玉である。チームの活動を通じて、川崎のまち、２０３０年開業予定の新アリーナ、そして世界を盛り上げていきたい。ぜひ、新たなチームＲＥＣＫを応援していただきたい。

〇ＫＡＩ（チームディレクター）

今回の新チーム結成は、まちとカルチャーが融合する新たなプロジェクト。川崎の若者文化が新たなステージに進む良い機会だと思う。このメンバーとともに、活動を通じて、川崎のまちを一緒に盛り上げていきたい。

〇ＴＳＵＫＫＩ（ブレイキン）

ブレイキン、フリースタイルバスケットボール、ダブルダッチの３つのカルチャーがひとつになって活動できることが楽しみ。このメンバーとともに、色々な活動を通じて、川崎を盛り上げていきたい。

〇ＩＫＫＹＯＮ（ダブルダッチ）

昨年、閉館したカワサキ文化会館、そして昨年９月に開園したカワサキ文化公園を拠点に活動してきて、様々なパフォーマンスをしてきた。川崎を拠点に活動する新たなチームに関わることができてうれしい。川崎と一緒に世界に羽ばたきたい。

３ 当日の写真

チームから贈呈されたチームジャージを着て、新チームへの期待を述べる福田市長チームディレクターのKAIさん意気込みを語るTSUKKIさん新チームへの思いを語るIKKYONさん

※１ Kawasaki Arena-City Project

株式会社ディー・エヌ・エーと京浜急行電鉄株式会社が共同で進める、アリーナおよびその周辺地域を中心としたまちづくりを一体的に行うプロジェクトです。詳細は、下記DeNAのサイト参照

https://kawasaki-arena-city.dena.com/

※２ アーバンスポーツ

アーバンスポーツとは、都市型スポーツの総称で、ブレイクダンス、ダブルダッチ、フリースタイルバスケットボール、BMX、スケートボード、パルクール、インラインスケートなどが含まれます。これらのスポーツは、広いスタジアムやアリーナのような大がかりな施設を必要とせず、都市の街中で小スペースでも始められる自由度の高いスポーツです。

問合せ先

（表敬に関すること）

川崎市市民文化局市民スポーツ室 石床

電話 044-200-2347

（チーム及びKawasaki Arena-City Projectに関すること）

DeNAスポーツ・スマートシティ事業本部広報部 田中

Email：sports_pr★dena.com

※問合せの際はメールアドレスの★を@に変更して送信してください。