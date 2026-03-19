企業向け体力チェックの「ALPHA for Biz」、4/15-16の2日間幕張メッセで開催される「製造業AI・DX EXPO2026(MDX2026)」に出展、4/16Dream Pitchにも登壇

Pestalozzi Technology株式会社

Pestalozzi Technology株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長CEO 井上 友綱 以下ペスタロッチという）は2026年4月15日（水）、16日（木）幕張メッセで開催される展示会「製造業AI・DX EXPO2026（MDX2026）」にブース出展することをお知らせいたします。

■製造業 AI・DX EXPO2026（MDX 2026）とは

出展社数450社、来場者数1.3万人規模の日本最大級のスタートアップ展示会「Startup JAPAN 2026」と同時開催されるするイベントです。（名刺アプリ「Eight」を手がけるSansan株式会社が主催）

人手不足、技術継承などの課題を抱える製造業の変革をテーマに、AIやDXを活用した業務効率化や技術革新を支援する専門展示会です。

・開催日時 ：2026年4月15日（水）～16日（木） 10:00～17:00

・会場 ：幕張メッセ 国際展示場 展示ホール7・8

・主催 ：Sansan株式会社 「Eight」

■ペスタロッチ出展内容

１.体力チェックサービス「ALPHA for Biz」のご紹介

ブースにおいては、労災防止・健康経営の取り組みに活用して頂ける体力チェックサービス「ALPHA for Biz」をご紹介いたします。厚生労働省が令和8年2月10日に公示した指針（同年4月1日適用）において、高年齢者の労働災害防止のため、体力チェックを継続的に行うこと、体力低下が高年齢者に限らないことから若年層から行うことが望ましいと言及されており、人手不足の中で従業員の労災防止・健康投資を検討されている企業様向けに、サービス紹介を行います。



参考）厚生労働省 高年齢者の労働災害防止のための指針(https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001654297.pdf)

・ALPHA for Bizの特徴

１：企業内で実施可能な体力チェックの「測定サポート」サービス

２：スマホで簡単把握、自分の体力課題と、やるべき運動が知れる「Webアプリ」

３：企業単位での体力課題・やるべき施策がわかる「データ分析サービス」

・ブースへの訪問予約について

イベント参加・ペスタロッチブースへの訪問予約は展示会のWebページ（こちら(https://eight-event.8card.net/lp/startup-japan/mdx/2026/?code=mdx_general_pr_1&utm_source=general&utm_medium=other&utm_campaign=mdx&utm_content=pr_1)）よりお願い申し上げます。

２.Dream Pitchへの登壇

次世代を切り拓くスタートアップが、「ミッション」「ビジョン」を胸に熱く語るセッションであ り、弊社代表の井上が登壇予定です。

・日 時：4月16日（木）12:55-13:55の予選ブロックのうち 13:18-13:25頃登壇予定

・場 所：展示ホール内D会場

・登壇者：代表取締役社長CEO 井上友綱

■本件に関するお問合せ先

〒169-0051

東京都新宿区西早稲田 1-21-1

早稲田大学19号館 311室

Pestalozzi Technology株式会社 企業向けALPHA事業部

E-mail：bizpro@pestalozzi-tech.com