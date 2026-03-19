【Couture Brooch】1枚で春の装いが完成！通勤から休日まで着回せる「大人フェミニンワンピース特集」を3月19日(木)公開
ワールドグループの株式会社アルカスインターナショナルが展開するレディースブランド「Couture Brooch（クチュールブローチ）」は、3月19日(木)より、様々なシーンにぴったりな華やかさ溢れるフェミニンワンピース特集ページを、公式オンラインストアにて公開いたします。
「女性が永遠に愛してやまない世界観を創造する、品と華やかさのある女性に向けた大人可愛いフェミニンブランド」をコンセプトに幅広い女性へ向けて展開するクチュールブローチは、お仕事からデートスタイル等のお出かけまで着ていただけるフェミニンなアイテムを多数ご提案いたします。
今回の特集ページでは、多幸感溢れるフラワープリントや、繊細な刺繍が上品なシャツワンピース、ロングジレとしても着られるジャンパ-スカートなど、様々なワンピースを取り揃えました。通勤にも、お出かけでも、ほどよいきちんと感がありながら日常使いができるワンピーススタイルを提案しております。ぜひ、クチュールブローチの自信作であるワンピースをご覧ください。
特集ページはこちら :
https://store.world.co.jp/s/brand/couturebrooch/blog-detail/index.html?article_id=1060304
【「優しい甘さを重ねるワンピース」特集ページのラインアップ】 ※一部抜粋
チューリップ柄ワンピース
価格:\9,900(税込)
サイズ展開:36(S) 38(M) 40(L) 42(LL)
カラー展開:オフホワイト/ネイビー
価格:\8,990(税込) サイズ展開:36(S) 38(M) 40(L) 42(LL) カラー展開:ライトブルー/ブルー/ネイビー リネンライクジャンスカ 価格:\7,990(税込) サイズ展開:36(S) 38(M) 40(L) 42(LL) カラー展開:ベージュ/チャコールグレー 各イベント情報やコレクション等に関する詳細はオフィシャルサイトにて、ご確認ください。 【 Social Media 】 ＜会社概要＞ 名称：株式会社アルカスインターナショナル（ワールドグループ） 代表者：内山誠一 所在地：〒650-8585 神戸市中央区港島中町6-8-1 〒107-8526 東京都港区北青山3-5-10 ワールド 企業サイト https://corp.world.co.jp ワールドグループ 公式オンラインストア https://store.world.co.jp/
シャツワンピース
https://store.world.co.jp/s/brand/couturebrooch/
■ONLINE STORE https://store.world.co.jp/s/brand/couturebrooch/
■Instagram @couturebrooch_official
https://www.instagram.com/couturebrooch_official/
価格:\8,990(税込)
サイズ展開:36(S) 38(M) 40(L) 42(LL)
カラー展開:ライトブルー/ブルー/ネイビー
リネンライクジャンスカ
価格:\7,990(税込)
サイズ展開:36(S) 38(M) 40(L) 42(LL)
カラー展開:ベージュ/チャコールグレー
各イベント情報やコレクション等に関する詳細はオフィシャルサイトにて、ご確認ください。
【 Social Media 】
＜会社概要＞
名称：株式会社アルカスインターナショナル（ワールドグループ）
代表者：内山誠一
所在地：〒650-8585 神戸市中央区港島中町6-8-1
〒107-8526 東京都港区北青山3-5-10
ワールド 企業サイト https://corp.world.co.jp
ワールドグループ 公式オンラインストア https://store.world.co.jp/