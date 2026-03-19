１０種の動物カフェが３月２１日（土）OPEN！シマウマ、フラミンゴ、カバ、ペンギンたちの日常にそっとお邪魔して特等席で楽しむカフェタイム

株式会社アワーズ

アドベンチャーワールド（和歌山県白浜町）は、２０２６年３月２１日（土）、動物たちの日常のなかにゲストがそっと身を置く、新しい滞在型コンテンツ「１０種の動物カフェ」をオープンいたします。従来の「見る・見られる」という展示の境界線を越え、フラミンゴやシマウマ、カピバラなど１０種類の動物たちが暮らす運動場のすぐ傍に、リクライニングチェアを備えた特等席をご用意。お気に入りの一杯を片手に、彼らと同じ目線で、同じ空気を感じながら過ごす「お邪魔する」という新しい感覚。動物たちの呼吸まで感じる境界線のない癒やしが、強張った心をほどき、知的好奇心を満たす、ここでしか味わえない極上のエデュテインメント体験が始まります。

【１０種類の動物カフェ一覧】

・フタコブラクダカフェ（ファミリー広場）

・リスザルカフェ（ふれあい広場 鳥の楽園）

・ドルフィンカフェ（イルカふれあいプール）

・マレーバクテラス（サファリワールド）

・シマウマテラス（サファリワールド）

・カピバラカフェ（ふれあい広場）

・ホースカフェ（ホースキャンプ）

・フラミンゴカフェ（ふれあい広場）

・カバカフェ（ふれあい広場）

・ペンギンカフェ（ふれあい広場）

【動物カフェオリジナルドリンクのご紹介】

「ピンク・フラミンゴフィズ」 ７５０円（税込）「シマシマッチャラテ」 ７５０円（税込）「ベリーベリー・ペンギンフィズ」 ７５０円（税込）

販売店舗：パン工房、Smile Kitchen





＼ ３月２６日（木）～販売！動物カフェオリジナルストローチャーム ／

価格 ：販売店舗のドリンクメニュー＋３５０円（税込）

販売店舗：パン工房、Smile Kitchen、マリンブルー、マリンブルーII、ヒポバーガー、レインボー