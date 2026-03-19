ダンスとビジュアルで魅了するダンス＆ヴォーカルグループBlesS（ブレス）が1stシングル「Butterfly」を3月20日にリリース！

株式会社bashment（写真左から：Jasmin、nichika、Nagi、UKA)

2025年11月結成。様々なアーティストのドームツアーやライブでバックダンサーとして活躍してきたUKA（ウカ）、Nagi（ナギ）、nichika（ニチカ）。そして、ソロアーティストとして活動してきたJasmin（ジャスミン）によって結成された4人組アーティストグループBlesS（ブレス）。“息を合わせ、想いを届ける”というコンセプトのもと、確かな表現力と4人の個性が溶け合い、音楽・ダンス・ファッションを自由に表現しながら、BlesSだけの世界観を創り出している。

モデルとしても活動している業界注目の彼女たちが、3月20日にBlesS待望の1stシングル「Butterfly」をリリースする。

Release information

NEW RELEASE

BlesS 1st single

「Butterfly」

3月20日リリース

配信URL： https://linkco.re/ardPbcXx

”踊りたい。歌いたい。”そんな、夢や希望を打ち砕く、さまざまな甘い誘惑。悔しい思いを重ね、諦めずに突き進んだ先に見えた一筋の光。サナギからウカし、世界に解き放たれたBlesS待望の1stシングル。夢を諦めたくない人へ贈るアンセム。

BlesS SNS information

●litlink：https://lit.link/BlesS_official

●Instagram：https://www.instagram.com/bless_official04/

●X：https://x.com/BlesSofficial04

●YouTube：https://www.youtube.com/@bless_official_04

●TikTok：https://bashment.biz/artist-list/bless/

Jasmin

ヴォーカル兼モデル担当

UKA

ラップ兼モデル担当

Nagi

ヴォーカル兼モデル担当

nichika

ラップ兼モデル担当

Future plans

2026年春から夏にかけて5曲リリース。ダンスとビジュアルが売りなBlesSは、全曲、MUSIC VIDEOとDANCE PERFORMANCE VIDEOを撮影し、SNSに公開していきます。乞うご期待。

春から夏、SNSに特化したPR、モデル、タレント活動にも注力します。BlesSを起用したい、個々のメンバーを起用したい、SNSでコラボなど絶賛受付中。秋からはライブ活動も本腰を入れ、メジャーデビューを目指し、来年は国内外のフェスのステージに立つ計画をしています。

株式会社bashment（バッシュメント）

BlesSをマネジメントする会社

2007年4月に創業したHIPHOP・ストリートダンスを軸とした編集プロダクション。動画制作、イベント企画制作、キャスティング、マーケティング、マネジメント、PR委託、コンサルティングなど事業を多角的に展開。

神奈川県川崎市を拠点とするダンス専門クリエイティブカンパニー

official site https://bashment.biz/

問い合わせ info@bashment.biz